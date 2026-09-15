La Argentina sorteó la crisis global de los bonos pero una inesperada decisión del Gobierno irritó a los inversores

Los bonos soberanos argentinos registraron pérdidas pero menores a los de otros países de la región. (Foto: AFP)

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El miércoles se conocerá la notica que incidirá en los mercados del mundo; el nivel que fijará la Reserva Federal (Fed) para las tasas de interés en Estados Unidos. Hasta hace dos semanas, menos del 50% de los analista creía que iban a seguir sin cambios. La semana pasada, ese porcentaje bajó al 40%, y el viernes apenas el 5% consideraba que la tasa quedaría sin cambios. El mercado espera que mañana la Reserva Federal la eleve 0,25 puntos porcentuales, hasta el 4 por ciento.

El alza incidirá en la caída del salario real, el encarecimiento de las hipotecas y del crédito, y la retracción del consumo, en un país que registra el mayor nivel de morosidad desde 2017.

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Los inversores tuvieron un día donde se movieron en el estrecho corredor que les dejaron los reclamos de desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial y el recrudecimiento del conflicto en el Golfo Pérsico, donde misiles de los hutíes dejaron fuera de servicio una refinería de Arabia Saudita que resta oferta de petróleo y derivados.

Estados Unidos fue uno de los más afectados porque necesita abastecerse de diésel. En el mercado interno, el producto que mueve transporte y fletes y es clave en el comportamiento de la inflación, está en su máximo histórico de USD 6 por galón promedio, pero en algunos estados como California se acerca a los 7,90 dólares.

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Por la mañana, el petróleo voló a USD 110 por barril. Los mercados estaban operando con números rojos, pero la situación se alivió cuando Donald Trump anunció la reapertura de negociaciones con Irán. Como el mercado estaba sobre cubierto, redujeron los precios de crisis que habían alcanzado.

El crudo cayó a USD 105, mientras que las acciones vinculadas con la inteligencia artificial subieron después de que empresas del sector anunciaran que coordinarán medidas para desacelerar el avance de una tecnología considerada la más determinante desde la aparición de Internet.

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Pero el problema de la IA no termina en esta decisión. Las grandes empresas que utilizan el servicio se quejan de los aumentos que reciben por utilizarla debido al encarecimiento de los chips, que subieron 42% en el año. Elon Musk sintetizó el problema: “La demanda crece al 200% y la oferta al 20%”.

En tanto, la volatilidad se extendió a los bonos del Tesoro que rinden 4,99% y es la tasa más alta desde los primeros días de abril de 2007. También cayeron los principales títulos del mundo, incluidos los de Japón que rinden más de 3% con una inflación de 2% anual.

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Lo curioso es que esta crisis se produce a 18 años exactos de la llamada “crisis de las hipotecas” con la caída de Lehman Brothers el 14 de setiembre de 2008.

Esta vez la Argentina no salió indemne de los coletazos, aunque pagó un costo menor al esperado. Los bonos soberanos tuvieron retrocesos de 0,50% promedio que elevaron el riesgo país en 5 unidades (+1%) a 490 puntos básicos.

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Sin embargo, el Gobierno sigue con contradicciones. Por un lado, anuncia motosierra y recortes de impuestos y, en simultáneo, la Comisión Nacional de Valores (CNV) eliminó los cheques como medios de pago entre las sociedades de bolsa y sus clientes. De ahora en más, solo pueden hacerlo vía transferencias.

El endoso de los cheques es una forma de atenuar el costo del impuesto al débito y crédito que suma 1,2 por ciento. Con una inflación del 1,7%, la alícuota del 1,2% funciona como un castigo para quienes operan en blanco. Como la recaudación por esa vía venía en baja, recurrieron a esta norma en un contexto de récord de morosos.

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El jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, explicó este cambio que impactará en lo fiscal: “No venía bien la recaudación del impuesto al cheque, como se lo denomina en la jerga. En agosto cayó 9% contra el mismo mes del año pasado y en julio había retrocedido 11,6% en términos reales”.

Por su parte, la consultora F2 de Andrés Reschini señaló que “la CNV eliminó la chance de fondeo y retiro de liquidez en ALyCs con cheques, algo que estaba ganando terreno por el atractivo que le daba la elusión del Impuesto a Créditos y Débitos, dando una señal de debilidad fiscal y quitando un estímulo, sobre todo para PyMEs”.

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La reacción entre empresarios e inversores fue notablemente adversa porque agrava la recesión y pega directo en las pequeñas y medianas empresas. En las redes sociales, fue uno de los temas del día y no hubo opiniones favorables a la medida. Es la tercera modificación desde mayo, cuando se habilitó el eCheq sin límites para pagos a agentes de liquidación y compensación (ALyC). Una semana después, se restringió a dos pagos diarios y ahora se eliminó.

En tanto, el S&P Merval de las acciones líderes cayó 0,5% en pesos y 0,3% en dólares. Telecom (+3,9%) e YPF (+1,5%) estuvieron entre las escasas subas. La Bolsa local siguió la tendencia de la zona. Brasil bajó 0,91% y el índice de Emergentes cedió 2,6 por ciento. Las Bolsas de Nueva York cayeron hasta 0,56 por ciento.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 498 millones y el Banco Central compró USD 12 millones, mientras que el dólar mayorista bajó $1 a 1.507,50 pesos.

Según F2 “en lo que va del mes la mayoría de las divisas de emergentes se ven debilitadas contra el dólar mientras que las de Brasil y China, los principales socios comerciales de la Argentina junto a Estados Unidos y la Eurozona, se ven fortalecidas y esta es una de las razones por la cual el tipo de cambio se mantiene en calma. No obstante, el BCRA ha disminuido su ritmo de compras de divisas y en las últimas 5 ruedas el promedio fue de USD 11 millones, mientras que para lo que va de septiembre el promedio de compra por rueda es de USD 13,5 millones. Así, el ritmo de compras es el más bajo desde que inició la Fase 4 el primer día del año, mientras el volumen de liquidaciones en el MLC se sostiene cerca de los USD 600 millones por rueda”.

En la plaza financiera el dólar MEP bajó $4 (-0,3%) a $1.534 y el contado con liquidación cayó $2 (-0,1%) a 1.593 pesos. El “blue” aumentó $10 (+0,6%) a 1.555 pesos. Las LECAP tuvieron alzas y las tasas de rendimiento bajaron a 2,01% efectivo mensual para el mediano plazo.

Anoche, en el mercado overnite, las Bolsas de Nueva York no definían tendencia, aunque operaban con ligeros verdes. El petróleo continuaba en alza. El Brent marcaba 0,69% de aumento a 106,92 dólares. El oro anotaba una leve caída de 0,3%, mientras el dólar continuaba al alza porque se descuenta que mañana suben las tasas de interés.

Será otra rueda complicada en el exterior y en el mercado local porque la medida de extender el impuesto al cheque que afecta principalmente a las pymes colisiona con las medidas de alentar el crédito como medida de reactivación de la economía. Los inversores darán su veredicto en la Bolsa.