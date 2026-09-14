Economía

Cuáles fueron las provincias donde la inflación todavía no perforó el 2%

El índice de precios de agosto mostró una importante desaceleración y se ubicó en 1,7%. Sin embargo, el comportamiento fue dispar entre los distintos distritos

Frascos y sobres de comida para bebés alineados en varios estantes de un supermercado
CABA tuvo la mayor desaceleración respecto de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La inflación mostró comportamientos dispares entre las provincias durante agosto y, mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional se ubicó en 1,7%, desacelerando fuertemente frente al 2,1% de julio, algunas jurisdicciones todavía registraron aumentos de precios por encima del 2%.

Según un informe de Politikon Chaco elaborado en base a datos de las direcciones e institutos provinciales y del Indec, Neuquén y Río Negro fueron las únicas dos provincias que superaron el 2% de inflación mensual en agosto. En Neuquén, el índice avanzó 2,3%, mientras que en Río Negro aumentó 2,1%.

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En tanto, Chaco registró una inflación de 1,9%, mientras que Santa Fe, Tucumán y Córdoba tuvieron incrementos de 1,8%. CABA, Jujuy y San Luis marcaron 1,7%, en línea con el dato nacional, y Mendoza presentó la menor variación del grupo, con 1,5%.

Es importante resaltar que las diferencias en la evolución de los precios entre las jurisdicciones pueden explicarse por distintos factores, entre ellos la composición de las canastas de consumo, los costos de transporte y logística, la estructura productiva y comercial de cada región y el peso que tienen los servicios regulados.

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Infografía con gráficos de barras sobre la variación mensual e interanual de la inflación de agosto por provincias en Argentina.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Politikon Chaco señaló que se observó una “predominante tendencia desaceleratoria” en las mediciones provinciales, aunque en la mayoría de los casos la reducción de la velocidad de los precios fue menor a la registrada a nivel nacional.

CABA tuvo la mayor desaceleración respecto de julio, con una baja de 1,2 puntos porcentuales, seguida por Río Negro, con 0,5 puntos.

Sin embargo, no todas las provincias siguieron esa dinámica. Chaco y San Luis fueron las únicas jurisdicciones donde la inflación se aceleró frente a julio, con aumentos de 0,2 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente. Córdoba y Neuquén, en tanto, mantuvieron en agosto la misma variación registrada el mes anterior.

Qué explicó la inflación en las provincias

El comportamiento de los precios estuvo asociado principalmente a los aumentos en servicios y componentes regulados. El informe destacó que la división de Vivienda y servicios públicos funcionó como un factor de presión transversal y registró incrementos relevantes en siete jurisdicciones.

En particular, este rubro aumentó 2,3% en Neuquén y 3,6% en Chaco, mientras que en Río Negro mostró una caída de 0,7%. También tuvo subas de 2,6% en CABA y San Luis, 2,5% en Córdoba, 2,8% en Mendoza y 2,4% en Santa Fe.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La división de Vivienda y servicios públicos funcionó como un factor de presión transversal y registró incrementos relevantes en siete jurisdicciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Educación también tuvo un impacto importante en varias provincias. El aumento llegó a 4,4% en Neuquén, 4% en Jujuy, 3,9% en Mendoza y 3,1% en San Luis. En Córdoba y Tucumán, el rubro avanzó 2,9% y 3%, respectivamente.

En el caso de las dos provincias que superaron el 2% de inflación mensual, los alimentos también tuvieron una incidencia significativa. En Neuquén, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 3%, mientras que en Río Negro subió 2,7%. Además, Neuquén registró incrementos particularmente elevados en Bienes y servicios varios, con 4,8%, y en Salud, con 4,2%.

Según el análisis, la dinámica de agosto estuvo marcada “menos por un shock generalizado de bienes y más por una combinación de ajustes en servicios y componentes regulados/no transables”.

La diferencia entre provincias también se observa en el acumulado del año. Entre enero y agosto, Neuquén registró la mayor inflación acumulada, con 22,8%, seguida por Chaco, con 22%, Santa Fe, con 21,6%, CABA, con 21,5%, y Jujuy, con 21,4%. Todas quedaron por encima del 21,3% acumulado a nivel nacional.

En el extremo contrario se ubicó San Luis, con una variación acumulada de 18,7%, la menor entre las jurisdicciones relevadas.

En términos interanuales, Neuquén volvió a ubicarse al frente, con una suba de 36,2%. Le siguieron Santa Fe y Chaco, ambas con 34,2%, y Tucumán, con 33,9%, mientras que el IPC nacional acumuló un aumento del 33,5% en los últimos 12 meses.

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