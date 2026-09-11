Argentina sobrevive a la crisis global de derrumbe de los bonos soberanos mientras todos miran las tasas de EEUU

El 70% de los analistas apuesta a que habrá una suba de tasas en EEUU en septiembre (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

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Con el mundo cargándose de inflación, el aumento de 1,7% de los precios al consumidor en agosto lució más de lo esperado. Pero no solo fue una buena cifra, sino que hay proyecciones moderadamente optimistas.

El informe de Aldazabal y Cia señaló que hacia adelante, los indicadores de alta frecuencia disponibles apuntan a una inflación que continúa por debajo de 2% mensual en septiembre. “Mantenemos nuestra expectativa de que el proceso de desinflación siga consolidándose, aunque con dificultad para quebrar la barrera de 1,5% mensual. La inflación implícita entre las curvas de los títulos a tasa fija y los ajustables por CER se ubica en torno a 30% para el año, en línea con las previsiones del último REM”, explicaron.

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A contramano, el mundo está operando como si la inflación futura fuera más alta y razones no le faltan. En Estados Unidos el diésel, el combustible que mueve los fletes, alcanzó su récord histórico al superar los USD 6 por galón. Cada mercadería, materia prima y transporte, serán más caros desde ahora. La inflación mayorista dio 5,4% anual y cambió la percepción de los analistas: hoy 70% apuesta a que habrá una suba de tasas en septiembre.

Por eso los inversores se mostraron sensibles, en medio del recrudecimiento de la guerra que elevó el petróleo 7,98% arriba a USD 109,30 el barril. No los conformó, por caso, que el Gobierno dijera que recomprará bonos del Tesoro por USD 6 mil millones para fortalecer sus precios y bajar sus rendimientos. Los inversores esperaban una cifra mínima de 10 mil millones y se lo hicieron sentir con una nueva caída de los títulos disparando el retorno a 4,97%. Está en los niveles de septiembre de 2023 y a un paso de sobrepasar el rendimiento récord de 2007 de 5 por ciento.

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Este rendimiento se transformó en un piso elevado porque si se invierte en acciones o cualquier otro activo de riesgo, si no se gana una tasa similar a la que dan los bonos del Tesoro, es perder dinero. Por supuesto, volteó al oro que es un activo que no paga intereses. El dólar se fortaleció 0,28% frente a las seis principales monedas del mundo.

Las Bolsas de Nueva York y las de Europa sucumbieron porque además viven la crisis de sus bonos que siguen derrumbándose y elevaron sus rendimientos a niveles que no conocían desde hace 11 años. Quién iba a imaginar a los títulos españoles con renta de 4% o los franceses casi en 4,50%. Mucho menos los alemanes en 3,50% a 10 años.

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La Argentina no solo celebró la menor inflación en 14 meses, sino que acopló a esta buena noticia la estabilidad en los precios de los bonos soberanos que mantuvo el riesgo país en 491 puntos básicos. La Bolsa se sumó al movimiento y subió 1,5% en pesos y 1,1% en dólares.

Los fondos del exterior están emigrando a la región y más a Brasil al aumentar las chances de que el candidato de la derecha, Flavio Bolsonaro, pueda ganar las elecciones de noviembre, mientras se espera un recorte de tasas. Ayer, el Bovespa de la Bolsa de San Pablo aumentó 1,42%, mientras caían los mercados de la región y el índice que los representa perdía 2,1%.

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La otra buena noticia fue la baja de las tasas de interés que están por debajo de 2% efectivo mensual sin incomodar al precio del dólar que en el Mercado Libre de Cambios (MLC) donde se negociaron USD 548 millones y el Banco Central compró la cifra más baja del año; tan solo USD 6 millones bajó 50 centavos a $1.513.

La cotización de petróleo Brent ronda los USD 108,50 por barril

El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini señaló que en futuros el volumen de operaciones fue de 1.011.428 contratos contra los más de 1.400.000 anteriores y el interés abierto apenas sufrió una variación positiva de USD 4,5 millones, de modo que el rolleo puede explicar en buena medida la intención del mercado en esta jornada. “Las implícitas de las primeras dos posiciones se corrieron tímidamente al alza mientras que el resto hizo lo propio, pero a la baja. En la rueda de soberanos dollar linked (BYMA, t+1) el volumen se contrajo a USD 147 millones (VN), un nivel que se parece más al de la previa de la rueda anterior cuando saltó a USD 430 millones”, dijo F2.

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El último día de la semana no dará tregua. Se conocerá el dato de la inflación de Estados Unidos y las consecuencias de la escalada de la Guerra en el Golfo donde el cierre del Estrecho de Ormuz está comenzando a pasar facturas.

Anoche, en el mercado overnight, las Bolsas de Nueva York operaban con un ligero rebote de 0,20 por ciento. El oro aceleraba su caída por la fortaleza del dólar ante la sensación de que la semana que viene habrá un aumento de las tasas. El Brent cotizaba a USD 108,50 y la memoria de los operadores se remontaba al momento cúlmine de fines de febrero de USD 126,40 cuando comenzó el conflicto. Los países están aumentando sus compras para rehacer sus caídas reservas estratégicas.

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Argentina sigue al margen de este escenario y las empresas de energía se están beneficiando con los mayores precios de sus exportaciones, pero habrá que ver cómo incide esta escalada del petróleo en la inflación de septiembre, porque los precios de los combustibles están aplastados por decisión oficial.