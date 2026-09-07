Comenzó la licitación de $200.000 millones para los nuevos créditos hipotecarios UVA

Una periodista especializada analiza el lanzamiento de una nueva línea de créditos hipotecarios UVA. Se detallan las condiciones, la licitación del Banco Central y cómo esta medida impacta en las tasas de interés ofrecidas por otras entidades bancarias.

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La licitación por $200.000 millones para financiar créditos hipotecarios UVA comenzó a las 11.00 h. y abrió una nueva etapa para ampliar la oferta de préstamos para primera vivienda con respaldo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad: los bancos que obtengan recursos tendrán 120 días para lanzar sus líneas, con una tasa para el público de hasta 7,5% anual más actualización por inflación y plazos mínimos de 15 años.

El esquema fija además un monto máximo de 150.000 UVA, equivalente de manera aproximada a USD 200.000, con foco en compradores de clase media y en quienes buscan acceder a su primera vivienda. Ese alcance cambia según la ciudad y el valor de las propiedades: en el interior del país puede cubrir determinadas unidades, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires enfrenta precios más altos en varios barrios.

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El Banco Central comunicó a las entidades financieras las condiciones de participación. Los bancos podrán presentar ofertas en distintos tramos y deberán proponer una tasa de entre 2,5% y 4,5%, más la actualización UVA, para captar los fondos.

La licitación se nutre de depósitos a plazo fijo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. A partir de esos recursos, cada entidad definirá si desarrolla una nueva línea hipotecaria o amplía una ya existente, y también resolverá cómo trasladará esos fondos a sus clientes.

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El proyecto de ley propone eliminar los ajustes según los índices inflacionarios (Télam)

La nueva línea fija un tope de 7,5% anual más UVA para el público

La respuesta central de la convocatoria es concreta: los nuevos préstamos hipotecarios que surjan de esta primera licitación deberán destinarse a primera vivienda, tendrán una tasa tope de 7,5% anual más UVA y exigirán un plazo de devolución no menor a 15 años. La cuota y el capital se actualizarán con la inflación, porque la UVA sigue esa evolución.

La convocatoria no obliga a todos los bancos a ofrecer la misma línea ni las mismas condiciones comerciales. El límite de tasa funciona como una referencia común para ordenar el mercado, pero cada entidad mantendrá margen para definir su oferta.

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Antes incluso de que se adjudicaran estos fondos, varias entidades ya habían ajustado sus tasas. Banco Nación aparece con una tasa de 6,7% más UVA para primera vivienda, la más baja entre las opciones mencionadas en el texto fuente.

Banco Macro, Banco Credicoop, Banco Francés y Banco Ciudad también quedaron en torno al 7,5% anual más UVA o por debajo, luego de reducciones recientes o de mantener condiciones dentro de ese rango. La expectativa de una mayor competencia empujó esos movimientos, porque una tasa más alta puede reducir la capacidad de atraer nuevos solicitantes.

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Según el Banco Central de Reserva del Perú, en enero de 2026 la tasa promedio de los créditos hipotecarios en moneda nacional alcanzó el 7,47%. Foto: Qolono

La capacidad de pago define el crédito tanto como la tasa

El monto efectivamente disponible para cada solicitante no depende solo de la tasa. Los bancos evalúan el perfil laboral y la cuota mensual puede representar cerca del 25% de los ingresos que la entidad reconoce, aunque cada banco aplica sus propios criterios.

Los trabajadores en relación de dependencia suelen acceder a mejores condiciones porque las entidades pueden verificar sus ingresos mediante el recibo de sueldo. Ese ingreso ya se considera neto de los costos laborales que sí pesan sobre un profesional independiente o un comerciante.

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Los monotributistas y responsables inscriptos suelen enfrentar una evaluación más restrictiva. Los bancos no siempre consideran la facturación completa como ingreso disponible y usan tablas propias para determinar cuánto reconocen para calcular la cuota posible.

Ese criterio también responde a la variación mensual de la facturación. Un certificado de contador puede acompañar la presentación, pero no elimina esa forma de evaluación.

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Una mano sostiene una casa en miniatura y una llave antigua, simbolizando las oportunidades de créditos hipotecarios y el acceso a la vivienda propia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bancos públicos suelen contemplar mejor los ingresos de monotributistas, prestadores de servicios y responsables inscriptos. Para quienes no perciben un salario fijo, esa alternativa puede resultar más conveniente, aunque las condiciones siguen dependiendo de cada entidad.

Los créditos UVA ajustan capital y cuotas por inflación y suman una tasa anual sobre esa actualización. Para los bancos, además, estos préstamos tienen un valor comercial adicional: vinculan al cliente durante 15 o 20 años y abren la puerta a ofrecerle tarjetas, paquetes bancarios y otros préstamos.

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