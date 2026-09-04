Economía

Cayó la expectativa de devaluación, se redujo el riesgo país y las tasas cortas en pesos perforaron el 20% anual

El mercado espera un ajuste muy leve del dólar y ve al mayorista apenas arriba de $1.600 para fin de año. El Gobierno quiere mantener las tasas en pesos bajas para darle impulso a las pymes y al consumo

Septiembre comenzó con estabilidad financiera: dólar, riesgo país y tasas a la baja.
Septiembre comenzó con estabilidad financiera: dólar, riesgo país y tasas a la baja.
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Septiembre arrancó en un clima de calma financiera casi total. La suba de Wall Street de ayer y la menor expectativa de una suba de tasas por parte de la Reserva Federal hicieron lo suyo, pero también pesaron factores locales que redujeron la volatilidad de casi todas las variables: dólar, tasa y cotización de los bonos.

El dólar mayorista por ejemplo, cerró en $1.508 y sigue levemente por debajo de la cotización de fin del mes pasado. Un informe de la consultora LCG resaltó que se ubica muy lejos del techo de la banda cambiaria que actualmente es de $1.881, o sea un 24% arriba.

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Pero además se redujo la brecha cambiaria, a 1,3% en relación con el MEP y a 5,2% tomando el CCL (contado con liquidación). Esto significa que se habría tranquilizado bastante la dolarización de cartera, que subió a USD 2.900 millones en julio, cifra que se habría mantenido también en agosto.

La expectativa de un salto cambiario brusco está prácticamente descartada. Ni siquiera la Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó en su encuentro anual la necesidad de un tipo de cambio más alto, aunque los industriales sí insisten en la necesidad de una baja de impuestos para poder competir.

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Los futuros de dólar también marcan tranquilidad casi total para adelante, con una expectativa de ajuste cercana a 1,7% mensual hasta fin de año. Por eso, el dólar mayorista para fines de diciembre cotiza en apenas $1.610 y no se puede descartar que cierre el 2026 incluso por debajo de los 1.600 pesos.

La posibilidad de un salto cambiario estuvo fogoneada por varios economistas que consideraron como deseable que se produjera para darle mayor impulso al mercado interno. La idea de atraso cambiario volvió a la discusión a mediados de año. Sin embargo, el récord de exportaciones y una cuenta corriente superavitaria dieron por tierra estas especulaciones.

Además está claro que el Gobierno se juega a la estabilidad del dólar para seguir presionando a la baja a la inflación. Este objetivo se consiguió en agosto, que según la mayoría de las proyecciones arrojaría la menor inflación en lo que va del año. Hasta ahora, el menor índice mensual había sido el de junio, que arrojó 1,9 por ciento. Ahora, el rango de las estimaciones de consultoras va del 1,4% al 1,8 por ciento.

Si bien el Banco Central tiene por ahora poco espacio para comprar dólares (ayer fueron apenas USD 15 millones), las reservas siguieron subiendo sobre todo por el aumento de la cotización del oro. El stock bruto pasó así a 50.800 millones de dólares.

En el arranque de septiembre se mantiene el ritmo de desaceleración de compras de agosto, cuando pasó de USD 2.162 millones a solo USD 768 millones mensuales.

El clima de mayor tranquilidad también se tradujo en la baja del riesgo país, que finalizó a 494 puntos, volviendo a niveles de mediados de agosto y perforando después de dos semanas los 500 puntos básicos.

Los inversores siguen de cerca las chances de reelección de Javier Milei. Y aunque no está claro el panorama también es cierto que todavía falta más de un año para la votación. Con bonos en dólares rindiendo 10% anual aparecieron compradores, que por el momento le pusieron un techo al nivel de riesgo país.

Pero posiblemente el dato que refleja una situación financiera y de liquidez muy estable en el mercado es la evolución de las tasas en pesos. La caución a un día, por ejemplo, cerró ayer en 19%, luego de haber tocado cerca del 28% hace un mes. Agosto había finalizado en 21 por ciento.

El mercado sintió el efecto de la decisión del Tesoro de liberar pesos en la última licitación del mes pasado, lo que redujo las tensiones que se había producido un mes antes.

No es menor el hecho que aún en un contexto de más liquidez y bajas tasas, el dólar se mantenga sin mayores variantes ni el oficial ni en las versiones financieras.

Para el Gobierno no es un dato menor mantener las tasas relativamente bajas (ahora en terreno negativo en términos reales) para darle un impulso a la actividad económica. Por lo pronto, el contexto favorece sobre todo a las pymes que buscan financiamiento en el mercado local vía descuento de cheques.

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