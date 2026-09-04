Economía

El Gobierno eliminó los subsidios energéticos a los countries de Neuquén y “depuró” casi un millón de solicitudes erróneas

La Secretaría de Energía sumó al Gran Neuquén al mapa de zonas sin beneficio energético y recortará además cerca de un millón de inscripciones a la subvención que nunca se completaron o tenían datos erróneos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Secretaría de Energía incorporó el Gran Neuquén al sistema de georreferenciación que ya opera en el AMBA y Córdoba. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Secretaría de Energía incorporó al Gran Neuquén al sistema de georreferenciación que ya opera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en Córdoba, y con eso le quitó el subsidio energético a cerca de 500 usuarios de countries y barrios cerrados que lo venían cobrando sin cumplir los criterios de focalización. La medida se publicó este viernes en el Boletín Oficial a través de la Disposición 11/26 y se suma al rechazo de 17.843 solicitudes irregulares detectadas en zonas de alta capacidad económica.

El sistema identificó a esos usuarios cruzando datos de urbanizaciones cerradas —elaborados a partir de imágenes satelitales y del Portal Poblaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (CONICET-ODSA-UCA)— con los padrones provistos por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), las cooperativas CALF, CEEZ, COPELCO y de Plottier, y el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE). Todos los usuarios y solicitantes ubicados dentro de las zonas georreferenciadas quedan categorizados automáticamente como “sin beneficio”.

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El sistema ya frenó solicitudes en Puerto Madero, el AMBA y Córdoba

Antes de la extensión a Neuquén, el mecanismo ya había detectado y rechazado 17.843 inscripciones al beneficio presentadas por residentes del barrio porteño de Puerto Madero o de countries y barrios cerrados del AMBA y la provincia de Córdoba. En todos los casos, el sistema actuó de forma preventiva: frenó las solicitudes antes de que el subsidio se hiciera efectivo, al verificar que correspondían a usuarios con capacidad de pago de los servicios de electricidad y gas.

El relevamiento también arrojó que 1.508 números de documento intentaron inscribirse entre dos y cinco veces desde julio de 2025, pese a que el sistema ya los había identificado como no calificados en intentos anteriores.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El organismo cruzó imágenes satelitales con padrones de cooperativas y entes reguladores para identificar a los residentes de barrios cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La metodología se basa en Sistemas de Información Geográfica (GIS), imágenes satelitales y los padrones de los entes reguladores y prestadoras del servicio. Con esa combinación, el sistema identifica áreas con manifiesta capacidad contributiva tanto para bloquear nuevas solicitudes como para dar de baja el beneficio a quienes ya lo perciben de forma indebida.

La Disposición 11/26 tiene como marco el Decreto 943/25, que creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), y sigue los pasos de la Disposición 1/25 —que aprobó la metodología para el AMBA y Puerto Madero— y la Disposición 6/25, correspondiente a Córdoba.

Eliminarán cerca de un millón de solicitudes sin suministro vinculado

En paralelo, la Secretaría de Energía también publicó este viernes en el Boletín Oficial otra medida complementaria: la depuración de cerca de un millón de solicitudes de inscripción al beneficio energético que, desde 2022, nunca llegaron a completarse o tenían datos erróneos. El organismo aclaró que ninguna de esas solicitudes se convirtió en un subsidio efectivo, por lo que la baja no implica quitarle el beneficio a ningún usuario que lo esté cobrando.

Según informó la Secretaría, la mayoría de esos registros corresponden a trámites abandonados o duplicados: lo más probable, indicó el organismo, es que esas personas hayan completado después una nueva solicitud con los datos correctos. El objetivo declarado es hacer más eficiente la base de datos del ReSEF, que ya maduró lo suficiente como para identificar con precisión estos casos.

Lotes Barrios privados
Además de Neuquén, el Gobierno anunció la baja de casi un millón de solicitudes al subsidio energético que nunca tuvieron un suministro vinculado

60 días para actualizar datos antes de la baja definitiva

El proceso de depuración contempla una notificación a cada titular a través de los datos registrados en la solicitud original: correo electrónico, la plataforma Mi Argentina y SMS. A partir de esa comunicación, los usuarios tendrán 60 días corridos para actualizar o completar la información de su trámite. Si no responden en ese plazo, la solicitud se da de baja automáticamente. La única excepción al esquema es el GLP envasado, que no tiene un punto de suministro físico vinculable al domicilio.

Quienes consideren que su exclusión del padrón —tanto en el caso de la georreferenciación como en el de la depuración— es incorrecta pueden solicitar la revisión de su caso a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), aunque deben aportar las pruebas que respalden su reclamo. El Gobierno informó que prevé extender el mecanismo de georreferenciación al resto del país.

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