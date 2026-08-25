El crédito en dólares aumentó 600% en la era Milei y el Gobierno busca impulsarlo para reactivar la economía

El Gobierno busca impulsar el crecimiento de los préstamos en dólares mediante la flexibilización para empresas. (EFE/ André Coelho)

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En las últimas semanas, el Gobierno flexibilizó los créditos en dólares para las empresas y ahora los bancos podrán prestar hasta un 15% de sus depósitos en moneda extranjera. Si bien el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, sostuvo que no hay que esperar un “boom” con está medida, en el transcurso del mandato de Javier Milei, los préstamos en moneda extranjera al sector privado aumentó cerca de un 600 por ciento, mientras que los depósitos en billete norteamericano crecieron diez veces más que en pesos.

El Informe Monetario Diario del BCRA muestra que el financiamiento en dólares tuvieron un salto sin precedentes desde diciembre de 2023 hasta julio de 2026. El stock de créditos otorgados por el sistema financiero en moneda extranjera se ubicó en USD 3.482 millones en diciembre de 2023. Para julio de 2026, la cifra llegaba a 24.227 millones dólares. La evolución no fue lineal, sino que se registraron incrementos relevantes en distintos momentos del período.

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Entre diciembre de 2023 y junio de 2024, los préstamos en dólares pasaron de USD 3.482 millones a 6.404 millones de dólares. En septiembre de 2024, el stock superó los USD 7.200 millones y al cierre de ese año mostró otro salto, con USD 10.023 millones en diciembre de 2024. Durante la primera mitad de 2025, el crecimiento continuó y los créditos superaron los USD 15.000 millones en junio. El impulso más fuerte se observó en 2026: en enero los préstamos alcanzaron los USD 19.175 millones y en julio tocaron los 24.227 millones de dólares.

Más allá del considerable crecimiento en los últimos dos años y medio, Bausili matizó las expectativas en torno a la flexibilización de los créditos en dólares para empresas que no generan divisas. En tal sentido, remarcó que no espera un “boom” en el corto plazo. No obstante, se espera que continúe el alza en los próximos meses.

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“Hoy nos parece que es el timing apropiado porque por un lado, las tasas en pesos todavía son altas, y esas tasas altas para muchos de los negocios hacen que sea más dificultoso hacerlo rentable y también es importante por el lado de la Ley de Inocencia Fiscal. El objetivo es que haya un mayor crédito”, sostuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, en conferencia de prensa.

“Creemos que es una medida que beneficia a todos, que va a generar mayor crédito, una baja en el nivel de tasas, mayor empleo y que va ayudar a reactivar la economía”, sumó Caputo.

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La iniciativa que permite a los bancos prestar hasta un 15% de sus depósitos en dólares. Según explicó el titular del Palacio de Hacienda, fue una respuesta a la demanda de sectores productivos, principalmente la construcción y la industria automotriz, que operan en dólares y tienen un impacto relevante en el empleo. La medida se apoyó en el contexto de tasas en pesos elevadas, que restringen la rentabilidad de muchos negocios si optan por financiarse en moneda local.

La ayuda de Inocencia Fiscal

El crecimiento de los préstamos en dólares estuvo acompañado por un fuerte aumento de los depósitos en esa moneda dentro del sistema financiero argentino. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, el stock saltó de USD 14.115 millones a 40.656 millones de dólares. El salto fue de USD 26.541 millones, mientras que los depósitos en pesos, convertidos a dólares para comparación, pasaron de USD 76.561 millones a USD 79.226 millones, un aumento de apenas 2.665 millones de dólares.

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Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), los depósitos en dólares crecieron diez veces más que los depósitos en pesos en el mismo lapso. Esto evidenció dos tendencias: la preferencia de los ahorristas argentinos por el dólar y una mayor disposición a bancarizar esos fondos. A diferencia de otras etapas, una parte significativa de los dólares quedó en bancos argentinos y no se fugó al exterior ni permaneció fuera del circuito financiero bajo la modalidad de “colchón”.

El miércoles, el Gobierno buscará que Diputados de media sanción al nuevo proyecto de Inocencia Fiscal. (Foto: Ilustrativa Infobae)

Ahora el Gobierno espera que el nuevo proyecto de ley de Inocencia Fiscal complemente el proceso de flexibilización del crédito en dólares. Este miércoles, el oficialismo buscará avanzar en la Cámara de Diputados con la media sanción de la iniciativa, que apunta a corregir los puntos débiles de la legislación vigente y a brindar mayor seguridad jurídica a quienes decidan formalizar sus ahorros en dólares. Si la ley se aprueba y más personas ingresan sus dólares al sistema, los bancos tendrán una mayor capacidad para ofrecer financiamiento en moneda extranjera.

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El stock de préstamos en dólares registró subas especialmente marcadas en los tramos finales de cada año y en el primer semestre de 2026. La bancarización de los ahorros en dólares y la expansión de los depósitos en moneda extranjera permitieron a los bancos ampliar la oferta de crédito dentro de los límites regulatorios. Y ahora se buscan que continúe con la flexibilización de los requisitos e Inocencia Fiscal II.

La eficacia de esta medida todavía es una incógnita. “Cuando fue el blanqueo que dio una garantía y seguridad jurídica total si se cumplen todas las condiciones, la gente depositó USD 20.000 millones durante este Gobierno. Con Mauricio Macri fueron menos, pero el blanqueo total fue de USD 116.000 millones. La utilización de dólares se da en el marco de la seguridad jurídica y la expectativa de lo que va a pasar a futuro”, sostuvo el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.

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El Gobierno estima que los argentinos poseen USD 170.000 millones fuera del sistema financiero. Con la aprobación del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, las autoridades prevén que los contribuyentes, al eliminar riesgos, incorporen parte de esos ahorros al circuito formal. No obstante, el equipo económico evita dar cifras sobre el volumen de dólares que esperan captar.