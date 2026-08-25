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El Salvador destinó USD 36.6 millones a la compra de neumáticos nuevos de caucho en el primer semestre de 2026

El mercado salvadoreño adquirió mercancía por USD 27.2 millones al proveedor asiático entre enero y junio de 2026, mientras India y Costa Rica compartieron el segundo puesto con USD 1.8 millones

El Salvador importó USD 36.6 millones en neumáticos nuevos de caucho en el primer semestre de 2026, según el Banco Central de Reserva. (Foto: cortesía)
El Salvador importó USD 36.6 millones en neumáticos nuevos de caucho en el primer semestre de 2026, según el Banco Central de Reserva. (Foto: cortesía)
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Entre enero y junio de este año El Salvador compró neumáticos nuevos de caucho por un total de USD 36.6 millones, según los registros del Banco Central de Reserva (BCR).

La mayor parte de este monto se destinó a dos categorías principales, lo que indica que el mercado local mantiene una preferencia clara tanto por ciertos tipos de neumáticos como por determinados países proveedores.

Al analizar el desglose por subpartidas, se observa que la 401120 lideró el periodo con USD 17.8 millones, seguida por la 401110, que sumó USD 13 millones. Juntas, estas dos categorías representaron la mayor parte del total importado en los primeros seis meses del año.

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Otras subpartidas, como la 401140 y la 401180, sumaron USD 3.2 millones y USD 1.3 millones respectivamente, mientras que el resto de las categorías registraron valores inferiores a un millón de dólares cada una, lo que confirma la concentración en un número reducido de productos.

En cuanto al origen de las importaciones, la República Popular China se consolidó como el principal proveedor para el mercado salvadoreño, con ventas por USD 27.2 millones en el periodo analizado. Esta cifra equivale a más del 70.5% del valor total importado en neumáticos nuevos de caucho. India y Costa Rica compartieron el segundo lugar como socios comerciales, ambos con USD 1.8 millones.

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Otros países, como Tailandia (USD 1.2 millones), Japón (USD 0.9 millones), Indonesia (USD 0.6 millones), Brasil (USD 0.6 millones), República de Corea (USD 0.5 millones), México (USD 0.4 millones) y Estados Unidos (USD 0.3 millones), completaron la lista de principales orígenes, aunque con cifras considerablemente menores en comparación con el líder asiático.

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China fue el principal proveedor de neumáticos nuevos de caucho para El Salvador, con USD 27.2 millones y más del 70.5% del total importado. (Foto: cortesía)

Los datos del primer semestre de 2026 reflejan una alta concentración del mercado salvadoreño tanto en la selección de subpartidas como en los países de origen, especialmente en China.

Más de dos tercios del valor importado provino de este país, lo que indica una dependencia significativa hacia el mercado asiático para el suministro de neumáticos nuevos de caucho.

La tendencia de los últimos periodos muestra que las compras externas de este producto sufren variaciones notables de un año a otro, en función de factores como la demanda interna, la actividad industrial y la coyuntura internacional.

Evolución de las importaciones de neumáticos nuevos de caucho: subpartidas, socios comerciales y tendencias 2020-2026

Entre 2020 y 2026, las importaciones de neumáticos nuevos de caucho en El Salvador mostraron cambios importantes en volumen, composición y origen. El comportamiento interanual fue fluctuante, con periodos de crecimiento y caídas pronunciadas. En 2021, la tasa de variación acumulada alcanzó el 70.5%, seguida por un aumento más moderado del 12.6% en 2022. A partir de 2023, las cifras descendieron: la tasa fue de -14.5% en ese año y de -1.7% en 2024. En 2025 se produjo un repunte significativo, con una variación positiva del 56.2%, antes de que la tendencia volviera a ser negativa en 2026.

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Las importaciones de neumáticos nuevos de caucho en El Salvador registraron una variación de 70.5% en 2021, 12.6% en 2022 y luego retrocesos de -14.5% en 2023 y -1.7% en 2024. (Foto: cortesía)

La distribución por subpartidas se mantuvo constante a lo largo de este periodo, con la 401120 y la 401110 ocupando los primeros lugares en valor importado, mientras que el resto de las categorías no logró superar los USD 3.2 millones en conjunto. Esta estructura indica que la demanda local se enfocó de manera consistente en ciertos tipos de neumáticos, lo cual puede estar relacionado con las características del parque vehicular y las necesidades específicas del mercado salvadoreño.

En el análisis del origen, China mantuvo una posición dominante durante todo el periodo, aportando la mayor parte de los neumáticos importados cada año.

Otros países, como India, Costa Rica y Tailandia, ocuparon posiciones secundarias, aunque con cifras mucho menores. El resto de los países tuvieron participaciones limitadas y no lograron modificar la estructura de concentración existente.

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