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ANSES: quiénes cobran hoy, martes 25 de agosto de 2026

La entidad previsional continúa con el pago de haberes y asignaciones de este mes, bajo un esquema organizado por terminación del DNI y modalidad de cobro, para ordenar el acceso a los depósitos y facilitar la acreditación en las cuentas bancarias

Fachadas ANSES
La ANSES sostiene en agosto un esquema de pagos escalonado por terminación del DNI
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Durante agosto de 2026, millones de argentinos están atentos a las fechas establecidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para cobrar sus prestaciones. Este martes 25, el organismo inicia una nueva jornada de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, siguiendo el cronograma determinado por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El pago de hoy responde a un sistema escalonado que distribuye, a lo largo del mes, las distintas ayudas sociales, adaptando los montos según las actualizaciones por inflación y los bonos extraordinarios previstos en la normativa vigente.

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Quiénes cobran hoy, 25 de agosto de 2026

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Hoy cobran los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas cuyos DNI terminan en 0 y 1. Este grupo recibe el monto actualizado por movilidad, más el bono extraordinario dispuesto por el organismo previsional.

Una fila de adultos mayores espera para ser atendida en una oficina de ANSES. Una empleada entrega documentos a un jubilado en una ventanilla.
El cronograma previsional avanza con depósitos para jubilaciones, pensiones y asignaciones del mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Las familias beneficiarias de AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 9 fueron los últimos en cobrar el lunes 24 el monto mensual correspondiente. Este beneficio, que busca garantizar el acceso a recursos básicos para niñas, niños y adolescentes, se abona en la misma fecha para ambos tipos de asignación.

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Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación Universal por Embarazo con DNI terminado en 9 fueron los últimos en cobrar el lunes 24. Esta prestación está destinada a proteger el ingreso de mujeres gestantes en situación de vulnerabilidad.

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
Los haberes se actualizan por movilidad y contemplan refuerzos extraordinarios según la normativa vigente

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único están disponibles para su cobro, dado que el período habilitado para percibir este beneficio abarca del 11 de agosto al 11 de septiembre. La acreditación no depende de la terminación del DNI, y se efectúa una vez que la persona beneficiaria presenta la documentación requerida ante ANSES.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de PNC están disponibles para todas las terminaciones de documento entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre. Los beneficiarios pueden consultar la fecha específica a través de los canales oficiales de ANSES.

Desempleo Plan 1

En el caso de la Prestación por Desempleo, hoy corresponde el pago a los beneficiarios con DNI terminados en 2 y 3. La asistencia está sujeta a un calendario específico y se otorga a quienes se encuentran desempleados y cumplen con los requisitos previstos por la normativa.

Las asignaciones universales y familiares se acreditan con montos ajustados por inflación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las asignaciones universales y familiares se acreditan con montos ajustados por inflación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones en agosto 2026

En agosto de 2026, el monto que perciben los jubilados y pensionados se ve impactado tanto por el incremento de la fórmula de movilidad como por el pago del bono extraordinario. El haber mínimo mensual se ubica en $489.775,93, suma que resulta de adicionar $419.775,93 correspondientes al haber actualizado y el bono de $70.000 otorgado por ANSES.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto total llega a $405.820,74, compuesto por $335.820,74 del haber actualizado más $70.000 del bono. Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez quedan en $363.843,15, al combinar $293.843,15 del haber con el bono extraordinario. La Pensión Madre de 7 Hijos corresponde a $419.775,93, y al sumarse el bono extraordinario, el monto total a cobrar es de $489.775,93.

La jubilación máxima es de $2.824.694,50, considerando los ajustes y descuentos previstos por la normativa vigente. Todos estos valores se revisarán periódicamente conforme avance la inflación y según lo que disponga la normativa, de acuerdo con el mecanismo del Decreto 274/2024, que ajusta los haberes con base en el IPC de dos meses previos.

anses
Las asignaciones familiares de pensiones no contributivas quedan disponibles para todas las terminaciones

De cuánto son las asignaciones en agosto 2026

Las asignaciones familiares y universales también reciben un ajuste en agosto, siguiendo el mismo mecanismo de movilidad que rige para jubilaciones y pensiones. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se sitúa en $150.848 por cada menor, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $491.173.

En el caso de las Asignaciones Familiares por Hijo para el primer rango de ingresos, el monto mensual es de $75.433. Las cifras se actualizan automáticamente para reflejar la variación de precios y sostener el poder adquisitivo de las familias beneficiarias.

La Asignación Universal por Embarazo y las Asignaciones de Pago Único (por matrimonio, nacimiento o adopción) también forman parte del calendario de pagos y se distribuyen según las fechas estipuladas por ANSES. Todas las asignaciones se depositan conforme al cronograma habitual, permitiendo a los titulares conocer la fecha y el lugar de cobro a través de los canales oficiales del organismo.

El esquema de movilidad y bonos extraordinarios implementado por ANSES para agosto 2026 impacta en un amplio universo de hogares, con el objetivo de amortiguar los efectos de la inflación y garantizar una actualización permanente de los haberes y asignaciones.

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