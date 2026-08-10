Hay pesimismo en los mercados del mundo y las consultoras locales coinciden sobre la mala praxis del Gobierno y del Tesoro

El estrecho de Ormuz sigue siendo el punto focal de los análisis sobre la economía y la política mundiales

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El mercado aprendió a vivir con el Estrecho de Ormuz cerrado. Sabe que tendrá consecuencias, pero está enfocado en el nuevo y volátil mundo de la Inteligencia Artificial donde las opiniones de los inversores mutan a la misma velocidad que la de los negociadores del conflicto del Golfo Pérsico.

Ahora Irán dice que puede reabrir el estrecho con restricciones y bajo nuevas reglas que incluyen cobrar un peaje a Estados Unidos e Israel como resarcimiento por el daño de la guerra. Al mismo, tiempo los hutíes, en abierto respaldo a Irán, aseguran que atacaron una refinería de petróleo en Arabia Saudita.

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Por otra parte, comienza una semana difícil, en la que se esperan indicadores clave. El miércoles se conocerá la inflación minorista de EEUU, que se espera que no supere 0,2%, y el jueves será el turno del índice mayorista. El viernes se publicarán las ventas minoristas. Todos estos datos alimentan a la Reserva Federal, que debe decidir que hará con las tasas de interés en el futuro inmediato.

Las consultoras locales, parecen haber seguido el mismo camino que los inversores del exterior y se centran en el problema que la política le generó a la economía la última semana. Material de análisis no les faltó, incluida la mayor inflación que anunció la Ciudad de Buenos Aires, lejos de la que estimaron a nivel nacional.

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Tesoro cauteloso

Según el equipo de research del Banco Mariva, “la excesiva cautela del Tesoro en la última licitación de deuda parece haberse vuelto contraproducente. La decisión de capturar un neto de $5,4 billones desconcertó al mercado, dado que las condiciones monetarias ya eran bastante ajustadas, lo que provocó un aumento inmediato del tipo de interés nocturno y una venta masiva de bonos. En su celo por acelerar la desinflación y contener las presiones de depreciación de divisas, han sobre-jugado su papel”.

El informe indica que el cambio a una política de agregados monetarios “siempre fue arriesgado, y que se realice mediante licitaciones quincenales de deuda del Tesoro hace que el esquema sea innecesariamente caótico. Es esencialmente un enfoque de prueba y error: el Tesoro captura muchos más pesos de los que necesita, secando el mercado, y luego el BCRA cubre las necesidades de liquidez mediante la compra de divisas y LECAP, obligando a los participantes del mercado a prepararse cada dos semanas para una escasez de liquidez”.

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La búsqueda de una desinflación más rápida, se advierte, “corre el riesgo de deprimir aún más la actividad económica, con una caída del PBI del 0,8 por ciento. Los préstamos al consumo crecieron a una tasa mensual del 5,9% entre julio y julio 2025, pero luego cayeron un 0,4% mensual en los últimos doce meses, ya que la tasa de préstamos incumplidos alcanzó el 12,8% de los préstamos a familias en mayo. Si los costos de financiación y la rentabilidad de los bonos del Tesoro continúan aumentando, esto prolongaría aún más la recesión actual. Las autoridades siguen caminando por una cuerda floja muy dura”.

Según el informe del Banco Mariva, la búsqueda de una desinflación más rápida corre el riesgo de ahondar un clima recesivo REUTERS/Agustin Marcarian

EconViews dirigida por Miguel Kiguel considera “un secreto a voces” que gran parte de la economía no arranca. “El consumo masivo cae según las consultoras que siguen el tema, mientras que construcción, industria y comercio están aletargados. Los sectores que sí crecen (minería, agro y energía) representan apenas el 13% del PBI, con lo que no alcanza para levantar la economía en su conjunto. No hablamos de una crisis, como sí las hubo otras veces, pero una gran parte de la economía sigue sufriendo. De hecho, los últimos datos alimentan el nerviosismo porque el segundo trimestre se perfila para cerrar con una caída del PBI y los primeros números de julio tampoco son demasiado alentadores. Mientras tanto, se empieza sentir inquietud en el mercado porque el calendario electoral comenzó a correr y los problemas empiezan a aparecer en las encuestas. Los sondeos de Di Tella y AtlasIntel–Bloomberg, dos de los más escuchados por el mercado, muestran que la imagen del Gobierno cayó a mínimos de la gestión, después de varios meses de deterioro. Lo preocupante es que no se percibe que la situación económica se vaya a revertir en el corto plazo, principalmente porque no se vislumbran mejoras inmediatas en el empleo ni en los salarios reales, mientras que los datos de inversión muestran caídas en los últimos cuatro trimestres”, enumera la consultora.

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Las soluciones, indica Econviews, “implicarían un costo para alguna de las vacas sagradas que tiene el Gobierno: la inflación, el tipo de cambio o el equilibrio fiscal. Cuando las economías necesitan un estímulo, en el mundo se usan las políticas de estímulo, algo que no entra en el diccionario libertario. La opción de una política fiscal expansiva (por ejemplo, aumentando la obra púbica o las jubilaciones) choca con el objetivo de déficit cero, con lo que esa opción queda ¡AFUERA!”.

Según el informe, “otra opción sería pensar en una política monetaria algo más expansiva, por ejemplo, bajando tasas de interés para estimular el crédito. Pero esta alternativa tiene tres problemas. Primero, que para que funcione tendríamos que ver una baja en muchas de las tasas activas que se mantienen elevadas. Segundo, que debido a la mora que se mantiene muy alta, los bancos siguen restringiendo los nuevos préstamos por temor a que los deudores no cumplan con los pagos. Tercero, y más importante, que una baja en las tasas estimule la dolarización de carteras y lleve a un aumento en el tipo de cambio y la inflación. La tercera opción es aceptar un tipo de cambio algo más alto para ayudar a la industria local, la construcción y el turismo, algo que el Gobierno descarta de plano ¿Qué queda? Una alternativa que casi no aparece en la discusión es el uso del FGS (Fonde de Garantía de los jubilados) para financiar obra pública o para darle mayor volumen al crédito hipotecario. Esta opción no tiene costo fiscal ni implica emisión monetaria, pero el Gobierno por alguna razón difícil de entender no avanza en destrabarla”.

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Economía a dos velocidades

Por su parte, FMyA que dirige Fernando Marull, observa que el comienzo de agosto no cambió en nada su lectura de desacople; “esto es, mercados financieros más optimistas que la economía real. En actividad, los datos de julio empezaron algo mejor, pero siguen mixtos, casi estables, igual que en mayo y junio. La economía viaja a 2 velocidades: los salarios vienen ganándole a inflación por poco. Sí se ve un rebote del crédito. En préstamos a empresas y Garantía Real hay señales de estabilidad, pero todavía le falta mucha fuerza a la economía. En inflación, la primera semana del mes fue 0,5% y proyectamos 1,8% para agosto. El Gobierno viene dando señales de que esta cómodo con un dólar de no más de $1.500 en el corto plazo. Viene interviniendo activamente vendiendo cobertura cambiaria, como venimos comentando y ahora se sumó la plaza seca, porque después de la última licitación las tasas subieron a niveles de 2% mensual. Hay venta de cobertura y suba de tasas para que el dólar no pase $1.500; por ahora. Veremos la semana que viene si decide volver a dar liquidez vía licitación”.

FMyA también comenta la controvertida licitación del Tesoro que secó la plaza de pesos. “Esta semana impactó la menor liquidez en el mercado, a niveles de sólo $800 mil millones, el menor en 6 meses. Las tasas se tensaron y la curva de tasa fija subió a 2% mensual; obviamente arrastró a los Bonos CER y Duales largos. Los bonos en dólares, aflojaron los últimos días; puede ser que se tomen un descanso después de un rally importante en los últimos meses, por buenas noticias (Compras de reservas + Calificación + Programa Financiero). En acciones, hubo rotación de Petroleras a otros sectores o Cedears”.

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Manda la cautela

La consultora insiste en su recomendación de ser conservadores y cautelosos. “El mercado descuenta alta probabilidad de reelección en precios y eso hoy no está garantizado porque fue una mala semana para el Gobierno: perdió la agenda parlamentaria con la Ley de Tierras; y va a defender el Desalojo Express junto con la Reforma Carta Orgánica del BCRA”. Y recuerda que en julio según Atlas Intel el apoyo al Gobierno cayó a 37%, en línea con un Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) al 38%. En octubre ambos le daban 42% y Milei sacó eso. Con 38% no alcanza para ganar en primera vuelta. Todavía falta. No hay oposición (por ahora)”.

Por su parte, F2, de Andrés Reschini indicó que “el tipo de cambio llamó la atención del mercado dado que intentó cruzar la barrera de los $1.500 en la primera semana de agosto y no lo logró, pero tampoco pudo alejarse demasiado de ese punto. La contracara de esto fue una ralentización en las compras del BCRA que en la semana acumuló un saldo por compras de USD 111 millones siendo este el menor registro semanal desde que inició la Fase 4. El contado con liquidación no dio señales de preocupación por esto y tanto su progreso como el de la base monetaria y el tipo de cambio oficial guardan estrecha relación. El problema es que, si el Gobierno expande, el tipo de cambio puede escalar y eso obstaculizaría el sendero de desinflación, pero si contrae, como sucedió con la última licitación, las tasas volatilizan e impactan en la mora y la actividad. De manera que es un equilibrio delicado y un incremento en la demanda de pesos podría facilitar las cosas, pero aún se encuentra débil”.

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La consultora apunta al aumento de la cobertura. “En bonos soberanos dollar linked el volumen de operaciones estuvo en sintonía con el de futuros ya que tendió a contraerse cerrando la semana con una rueda de USD 82 millones (VN) negociados en BYMA (t+1) lo que refuerza la hipótesis de que la intervención del BCRA en dollar linked en lo que va de agosto ha sido, como mínimo, más acotada”. Además, advierte que sigue planteada la duda en el nivel de actividad “para lo cual las estimaciones del REM (encuesta del Banco Central) corrigieron a la baja las expectativas de crecimiento para este año a 2,65% y también para el próximo a 2,95%”.

El proyecto de cambio de la Carta Orgánica del BCRA no sirvió para que el gobierno gane iniciativa REUTERS/Agustín Marcarian

El informe de Adcap Grupo Financiero señaló que “Javier Milei busca retomar la iniciativa política, aunque no sin algunos contratiempos. El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central generó inicialmente una reacción positiva, ya que procura elevar el costo institucional de volver a financiar al Tesoro mediante emisión monetaria. Sin embargo, el consenso del mercado es claro: ninguna ley ordinaria puede impedir por completo el financiamiento monetario bajo cualquier escenario político futuro. En ese sentido, el impacto positivo inicial fue de corta duración”.

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La siguiente prueba, enumera Adcap, llegó con la reforma sobre la propiedad privada, “que incluía una disposición para elevar el límite de venta de tierras a extranjeros. Luego de que sindicatos y organizaciones sociales convocaran a una marcha frente al Congreso en rechazo al proyecto, el Gobierno decidió eliminar por completo ese capítulo. El episodio fue interpretado como un error político evitable, reforzando la percepción de que la administración todavía está calibrando cómo avanzar con su agenda de reformas en un entorno político más restrictivo. Al mismo tiempo, las nuevas encuestas continúan mostrando un cierto deterioro en la aprobación del Gobierno”.

De la licitación del Tesoro destaca que “el mercado tuvo que absorber las consecuencias menos favorables de un contexto de mayor restricción de liquidez tras la licitación de la semana pasada, en la que el Tesoro alcanzó un rollover del 144%. La licitación presentó algunas particularidades. En principio, el financiamiento neto positivo debería haber retirado pesos del sistema de manera automática. Sin embargo, esto no ocurrió completamente, ya que los fondos captados habrían sido depositados en otra cuenta del Tesoro fuera del Banco Central. Desde el punto de vista de la liquidez, esto fue, en la práctica, equivalente a una inyección de pesos a través del mercado de deuda. La operación ayudó a evitar un aumento inmediato de las tasas de corto plazo, aunque la liquidez continúa siendo reducida. Las tasas de financiamiento volvieron a ubicarse en el rango de 23%-24%, mientras que los bonos en moneda local continuaron mostrando debilidad. La principal conclusión es que los resultados de las licitaciones ya no son suficientes para evaluar el impacto monetario de las operaciones del Tesoro. El mercado ahora debe seguir no solo el nivel de rollover, sino también dónde se depositan los pesos captados por el Tesoro, cómo administra el BCRA sus operaciones de pases (repos) y si las intervenciones oficiales mediante instrumentos dollar linked están absorbiendo liquidez en otras partes del sistema”.

En cuanto a las opciones para invertir Adcap observa que “el nuevo bono dual TAMAR/dollar linked todavía cotiza apenas 1% por debajo de su bono TAMAR puro comparable, y seguimos considerándolo barato, aún lejos de nuestro precio objetivo. A nuestro juicio, este instrumento ya es —y cada vez será más— el vehículo preferido dentro de los bonos en pesos, no solo para inversores locales, incluidos los bancos, sino también para inversores extranjeros que valoran la protección que ofrece frente a un escenario adverso”.

El informe de Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía. indica que “los últimos datos de inflación y los indicadores de alta frecuencia confirman que el proceso de desinflación volvió a tomar impulso. Luego de la corrección en las últimas semanas, el tramo corto de la curva CER volvió a mostrar rendimientos positivos y a ser una alternativa atractiva, con rendimientos reales de entre 5% y 8% para los vencimientos de 2027. Para plazos más largos, el nuevo Dual TMVE8 resulta una opción interesante por su doble cobertura de tasa variable y ajuste dollar linked”. Señala también que el aumento de la oferta de instrumentos con cobertura cambiaria a través de las licitaciones de deuda del Tesoro “ayuda a sostener el ritmo de compras de reservas del Central. Manteniendo los rendimientos de los títulos dollar linked en niveles atractivos, se incentiva la venta de dólares en el spot para capturar ese retorno”.

La consultora Econométrica analizó el escenario internacional. “El viernes pasado, con el yen en su nivel más débil en 40 años, el Tesoro de Estados Unidos intervino por primera vez desde 1998 para apoyar a la moneda japonesa. Lo hizo en coordinación con Japón, comprando yenes y vendiendo euros. El monto no fue confirmado oficialmente, aunque se menciona una cifra de entre USD 5.000 y 10.000 millones que se suman a los USD 53.000-59.000 millones que Japón había utilizado el día anterior. En pocas horas el yen volvió a fortalecerse contra el dólar. Fue la segunda vez en menos de un año que el Tesoro estadounidense recurrió a una intervención cambiaria: la anterior había sido para asistir al peso argentino”.

La acción conjunto de EEUU y Japón para sostener al yen llamó la atención mundial REUTERS/Issei Kato

La consultora señaló que “la intervención también respondió a un interés propio de Estados Unidos. Japón es el mayor tenedor extranjero de bonos del Tesoro estadounidense, con USD 1,14 billones. Si Tokio necesitara dólares para sostener al yen, una alternativa sería vender parte de esos títulos, precisamente cuando los rendimientos estadounidenses ya se encuentran en niveles elevados”.

Anoche en el overnite, no había optimismo. Dos de los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York estaban en baja y el Nasdaq de las tecnológicas mostraba un leve verde que, lejos estaba de marcar tendencia.El oro sigue brillando después de haber tenido la mejor semana desde que comenzó su caída. Los analistas ven la reacción a largo plazo porque los bancos centrales intentarán recomponer sus reservas. Ellos vendieron buena parte del oro para hacer frente a los mayores costos del petróleo.

El crudo, en tanto, marcaba fuerte subas. El Brent aumentaba casi 3% a USD 84,50. El dólar se fortalecía. Cuando los datos vienen cruzados de esta manera, se detecta el pesimismo de los inversores tras las declaraciones de los iraníes. Hoy, la resolución del conflicto parece más lejana que la semana pasada.