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El debate por la evolución del consumo: que dicen los analistas después del cruce entre CAME y Marcos Galperín

El fundador de Mercado Libre había cuestionado el dato de ventas minoristas de junio publicado por la entidad que agrupa a las pymes

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin. REUTERS/Ginnette Riquelme
El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin. REUTERS/Ginnette Riquelme
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Tras la publicación del dato de ventas minoristas de las pymes por parte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que volvió a mostrar una caída, el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, cuestionó la medición y sostuvo que los resultados positivos de la plataforma no están siendo tenidos en consideración.

“Alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME vs el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina que crece 38% en moneda constante el último trimestre. Algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y nadie parece tenerlo en cuenta al anunciar el estado del consumo”, dijo Galperín a través de su cuenta de X.

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Captura de pantalla de un tuit que muestra una tabla de variaciones porcentuales de ventas minoristas por rubro en julio de 2026, con datos interanuales y acumulados
Posteo de Galperín sobre la medición de ventas de CAME

El presidente de CAME, Ricardo Diab, señaló que “con todo gusto” incluiría en la medición a Mercado Libre, pero “aún sumándolo, el consumo seguiría cayendo”. Relató además que los altos costos reducen la rentabilidad comercial y que muchos negocios abandonan los locales.

Desde CAME explicaron también que no son datos comparables, ya que no están midiendo el comercio total, sino que la facturación real del sector pyme, de acuerdo con la escala de tamaño de empresa que determina la Resolución 19/2021 de la Secretaría Pyme, que va desde micro hasta mediana empresa.

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“Estamos confundiendo la base de cálculo. Que crezca un 38% la base de lo que vende Mercado Libre no significa que nuestro indicador no pueda caer. El nuestro cae porque estamos midiendo comercios de cercanía y consumos básicos”, detallaron en la entidad.

“Además, nosotros medimos más de 1.000 comercios a lo largo y a lo ancho del país. Es un informe federal, cuyo resultado está promediado, ponderado y deflactado para evitar que el efecto de los precios incida en la medición. También incluimos lo que esos mismos comercios venden a través de canales electrónicos”, agregaron.

En la misma línea, desde la Federación Económica del Chaco (FECHACO), conducida por el ex titular de CAME, Alfredo González, aseguró: “El crecimiento del comercio electrónico puede responder a una mayor participación de determinadas plataformas, cambios en los canales de compra o concentración de mercado, sin que ello implique necesariamente una mejora en el desempeño del conjunto de las pymes comerciales”.

Por eso, remarcaron que el crecimiento de una plataforma de e-commerce y una contracción de las ventas del comercio minorista pyme pueden coexistir, ya que se trata de universos diferentes.

Cabe mencionar asimismo que el último reporte de resultados financieros de Mercado Libre, correspondiente al segundo trimestre del año, precisó: “En Argentina, el GMV (Gross Merchandise Volume o volumen bruto de mercancías) en moneda constante creció 38% interanual y los ítems vendidos aumentaron 22% interanual en un entorno de consumo desafiante, incluso mientras Mercado Libre continúa ganando participación frente al comercio físico”.

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El último reporte de Mercado Libre asegura que el entorno de consumo es desafiante (dfsud.com)

Mientras tanto, el relevamiento de CAME arrojó un retroceso interanual de 3,8% durante julio y de 2,1% respecto a junio. De esta manera, en los primeros siete meses del año, el rojo acumulado fue de 2,7%.

“El descenso en la medición interanual obedeció al agotamiento de la liquidez extraordinaria aportada por el aguinaldo en el mes anterior. La ausencia de este dinamizador coyuntural, combinada con la mayor incidencia de las tarifas de servicios invernales sobre el presupuesto familiar, profundizó la cautela del consumidor y desaceleró el ritmo general de la actividad”, explicó CAME.

En el desglose por sectores, seis de las siete actividades relevadas mostraron retrocesos en la comparación interanual. Los mayores descensos se concentraron en Textil e indumentaria (-5,6%), Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-5,5%) y Alimentos y bebidas (-5,4%). En contraste, el único rubro que logró terreno positivo fue Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (+1%).

El informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) también reflejó una tendencia negativa: su Indicador de Consumo mostró un decrecimiento de 1% interanual en junio, y una caída desestacionalizada de 1,6% frente a mayo.

Refiriéndose al debate, Matías Surt, economista de Invecq, opinó: “Los cambios de comportamiento son enormes, generan fuerte heterogeneidad y complican bastante cualquier medición. Sin embargo, parece difícil que el e-commerce compense la caída del resto. La recaudación total de Ingresos Brutos cayó 3% interanual en el primer trimestre”.

En diálogo con Infobae en Vivo, el economista Juan Pablo Ronderos afirmó: “En la polémica todos tienen razón”. “Estamos atravesando un momento muy particular en la Argentina, en el que el marco del negocio está cambiando de manera muy fuerte. Este proceso, además, se da en un contexto de tendencias globales, como la irrupción de la inteligencia artificial y la pérdida de calidad en el empleo”, indicó el especialista.

“Todos esos fenómenos se combinaron en la Argentina durante los últimos dos años y medio o tres años, y generaron un cambio muy profundo en el mapa de los negocios, en el mercado laboral y también en los hábitos de consumo”, apuntó.

Ronderos resaltó que tras un primer semestre de 2024 marcado por una fuerte caída, el consumo mostró una recuperación significativa durante la segunda mitad de ese año y se mantuvo con un fuerte dinamismo hasta parte de 2025. El repunte se hizo especialmente visible en el segmento de bienes durables, con un crecimiento destacado en las ventas de autos, motos, heladeras y lavarropas, entre otros productos.

Durante 2025, además, algunos segmentos del mercado alcanzaron niveles récord históricos en la Argentina. El caso de las heladeras se destacó particularmente, con volúmenes de comercialización que marcaron un máximo para el sector.

“Por eso, decir simplemente que ‘no hay consumo’ no es correcto. Lo que sí es cierto es que el consumo cambió, y también cambiaron las formas en que se compra y qué productos se eligen. También es cierto que las compras en centros de cercanía vienen cayendo y que el consumo masivo, en términos generales, está estancado”, remarcó Ronderos.

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