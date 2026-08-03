Vaca Muerta mirando al norte: ya produce allí 80.000 barriles diarios de petróleo, más que Santa Cruz, Mendoza y Río Negro

La zona norte de la formación shale aceleró su ritmo de producción en lo que va del año, impulsada por el desarrollo de bloques como Bajo del Choique – La Invernada y El Trapial Este.

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Vaca Muerta sigue corriendo su frontera productiva. Durante los primeros años del desarrollo no convencional, la actividad se concentró casi por completo en el área que rodea a Añelo, epicentro de proyectos como Loma Campana o Fortín de Piedra. Pero a poco más de una década de aquel arranque, otra zona de la formación, ubicada mucho más al norte, empezó a mostrar un ritmo de crecimiento que la convirtió en protagonista.

Esa región, conocida entre las operadoras como el “Polo Norte” de Vaca Muerta, se encuentra a una distancia de entre 150 y 200 kilómetros de Añelo (casi en el límite con Mendoza). Durante los primeros años, el desarrollo de esta zona avanzó a un ritmo más lento que el del área central, en parte por la falta de infraestructura de transporte para el petróleo y el gas que allí se extrae. Sin embargo, en lo que va del año la actividad se aceleró de manera marcada.

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De acuerdo con información publicada por el sitio especializado Energía ON, esa zona alcanzó en junio una producción de 79.869 barriles de petróleo por día. Ese volumen no solo iguala al de una provincia petrolera de peso, sino que además supera en forma individual a la producción diaria de Santa Cruz, Mendoza y Río Negro. Según datos correspondientes a diciembre de 2025, Santa Cruz produce 51.451 barriles diarios, Mendoza otros 51.451 y Río Negro 23.146, todos ellos por debajo del volumen que ya reúne el Polo Norte.

Siete áreas y cinco operadoras

El Polo Norte está integrado por siete áreas, operadas por cinco compañías: YPF, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Vista Energy. La producción de esta zona está orientada principalmente al petróleo, con un volumen menor de gas asociado.

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YPF opera bloques como Narambuena y Bajo del Toro Norte, y también avanza con pruebas piloto en la porción mendocina de la formación. (Fuente)

El bloque con mayor producción dentro de este conjunto es Bajo del Choique – La Invernada, operado por Pluspetrol. En junio, esa área produjo 39.902 barriles diarios, con un crecimiento interanual del 230%.

Detrás se ubica El Trapial Este, a cargo de Chevron. En junio, El Trapial Este llegó a 22.343 barriles diarios, con un incremento interanual del 58,66%.

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Los bloques de YPF y Tecpetrol

Según Energía ON, Narambuena, un área 100% de YPF, pasó de una producción prácticamente nula el año anterior a 6.117 barriles diarios en junio. Un salto similar se dio en Los Toldos II Este, operada por Tecpetrol, que no producía petróleo y llegó a 3.912 barriles diarios en el mismo mes.

A esos bloques se suma Bajo del Toro Norte, también de YPF, con 3.604 barriles diarios, un volumen cercano al que registra La Escalonada, desarrollada de manera conjunta por YPF, Pluspetrol, Shell y GyP bajo la sociedad Vaca Muerta Investments.

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El séptimo bloque del Polo Norte es Águila Mora, operado por Vista Energy. La compañía de Miguel Galuccio presentó al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) un proyecto que prevé una inversión de USD 5.800 millones, con el objetivo de alcanzar en ese bloque los 50.000 barriles equivalentes de petróleo por día. Tomando en consideración toda la producción de Vista, la empresa busca llegar a los 160.000 barriles diarios.

La infraestructura para exportar el crudo

Ese crecimiento del Polo Norte está atado al avance de la infraestructura de transporte. El proyecto Duplicar Norte, de Oleoductos del Valle (Oldelval), permitirá que el petróleo de esta zona se incorpore a la red que conecta con Puerto Rosales.

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El sistema VMOS iniciará sus exportaciones en enero del año próximo y es una de las vías por las que se espera canalizar el crudo del Polo Norte. (YPF)

A eso se suma el sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que iniciará sus exportaciones en enero del año próximo y que constituye, junto con Oldelval, la vía por la cual se espera canalizar buena parte del crudo que se sume en los próximos años.

Proyectos de YPF en la parte mendocina

La formación Vaca Muerta también se extiende hacia territorio mendocino, en lo que se conoce como la lengua o ventana mendocina de Vaca Muerta. Allí, YPF avanza junto a la UTE Quintana-TSB en un plan que contempla, durante este año, un pool de cinco nuevas perforaciones destinadas a reducir la incertidumbre geológica y profundizar el conocimiento sobre el comportamiento de la formación en esa provincia. El plan incluye además un pozo adicional por fuera de los compromisos iniciales de la compañía, en el marco de un cronograma que anticipa perforaciones originalmente previstas para 2027 y 2028.

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Parte de esta actividad se concentra en el bloque CN VII A, donde YPF prevé una inversión cercana a los USD 30 millones. De confirmarse la productividad esperada, ese bloque y el de Paso Bardas Norte podrían habilitar un desarrollo de alrededor de 212 pozos horizontales distribuidos en un área de 102 kilómetros cuadrados, con la posibilidad de sumar un tercer nivel productivo que incorporaría 122 pozos adicionales.

Estos avances no son los primeros indicios de la formación en el sector mendocino. Según explicó el petrofísico Juan Carlos Glorioso, que trabajó en YPF y hoy se desempeña como consultor en certificación de reservas y recursos de hidrocarburos, ya en la década del 80 hubo antecedentes de manifestaciones de petróleo en la Formación Vaca Muerta dentro de la provincia cuyana, en zonas como Arroyo Los Menucos, Liu Cullin y Barreales Colorados. En el pozo Liu Cullin, perforado en 1984, se detectó la presencia de petróleo pesado durante la propia perforación, y en un ensayo posterior el pozo llegó a acumular 140 metros cúbicos de crudo.

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Otro antecedente que menciona Glorioso es el pozo Vega Grande x1, que en 1985 se convirtió en el primer descubridor de petróleo en la Formación Vaca Muerta dentro de Mendoza y que, según registros oficiales, mantuvo una producción intermitente de esa formación. Además de su valor histórico, ese pozo tiene la particularidad de ser el más alto del país, a 2.770 metros sobre el nivel del mar. Esos antecedentes ayudan a explicar por qué YPF ya avanzó con pruebas piloto en las áreas Paso de las Bardas Norte y CN VII A, y por qué otras operadoras también evalúan investigar el potencial de Vaca Muerta en la provincia.