Las consultoras advierten que hay una elevada cobertura de los inversores contra una devaluación

El BCRA decidió volver a acortar los plazos de acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones (Foto: Shutterstock)

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Julio fue un mes de reacomodamiento de carteras y de una frustrada mejora en los bonos soberanos afectada por el escenario internacional. El 7 de julio el riesgo país tocó 398 puntos básicos, pero sobre el fin del mes alcanzó 450 puntos y terminó en 430 puntos básicos. Entre ese mínimo de julio y el fin de mes hubo una suba del riesgo de 5,3 por ciento.

Las principales consultoras hicieron un análisis que muestra las dudas de los inversores y el problema de que el consumo no se afiance y opinaron sobre la reforma del Banco Central.

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EconViews, la consultora que dirige Miguel Kiguel, señaló que la reforma del BCRA busca “en esencia, tres cosas: en primer lugar, eliminar el mandato múltiple heredado del kirchnerismo para volver al objetivo único de preservar el valor de la moneda. En segundo lugar, prohibir el financiamiento al sector público, limitar la transferencia de utilidades contables al Tesoro y eliminar las letras intransferibles del Tesoro que se usaron para pagarle con reservas al FMI. Y, por último, blindar al presidente del BCRA y al directorio de los vaivenes políticos exigiendo que solo puedan ser removidos por mayoría de dos tercios en ambas cámaras. La propuesta es un cambio institucional importante porque busca darle independencia al BCRA del poder político de turno”.

El mayor aporte de Milei, dice el informe, “es tal vez correr la discusión hacia un mayor consenso social sobre la importancia de mantener las cuentas equilibradas y sobre el daño que puede causar la emisión descontrolada. Países de la región como Perú, Chile o Brasil atravesaron cambios de signo político sin que nadie pusiera seriamente en discusión la autonomía de sus bancos centrales”.

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Según EconViews, “el Tesoro interviene en decisiones típicas de un banco central: controlar la base monetaria y la tasa de interés de corto plazo -a través de las licitaciones de deuda- y en algunos casos en la fijación del tipo de cambio. A eso se agrega que el BCRA siguió transfiriendo utilidades al fisco. Se puede argumentar que la coordinación entre Tesoro y BCRA es fundamental dentro de un programa de estabilización, pero lo concreto es que la independencia que se propone en la ley todavía no existe en los hechos”.

Mercado pequeño, cortoplacista, poco profundo

La consultora agregó que la misma tensión entre lo que se propone y lo que se hace, aparece con la reforma del mercado de capitales. “No hay dudas de que el mercado argentino es pequeño, cortoplacista y poco profundo, consecuencia de décadas de inestabilidad, incumplimientos y regulaciones que ahuyentaron a los inversores institucionales de largo plazo. Pero cuesta imaginar la liberalización y profundización del mercado mientras siga el cepo cambiario que les impide a muchos jugadores importantes participar en el mercado, mientras se mantengan regulaciones que condicionan y limitan las decisiones de los fondos comunes de inversión y compañías de seguros, y con múltiples restricciones que limitan el funcionamiento del sistema financiero. Es difícil promover un mercado de capitales moderno manteniendo buena parte de los controles que justamente impiden su desarrollo y limitando la participación de inversores del exterior que podrían darle profundidad al financiamiento de largo plazo”.

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Después del Mundial

Por su parte, Adcap Grupo Financiero señaló que la semana pasada estuvo marcada por dos acontecimientos. “En primer lugar, una vez superada la euforia por el Mundial, la política comenzó nuevamente a ocupar el centro de la escena. El principal disparador fue la publicación del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de julio de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) que cayó 6% respecto del mes anterior y alcanzó el nivel más bajo de la administración de Javier Milei, igualando el piso registrado en septiembre de 2025. Para algunos, el dato resultó sorpresivo: el Gobierno ya había dejado atrás el episodio vinculado a Manuel Adorni y la encuesta se realizó en plena seguidilla de victorias de la Selección Argentina en el Mundial. Del lado de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner publicó artículos periodísticos en los que sugirió su intención de participar en las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, consideramos que la probabilidad de que finalmente pueda competir sigue siendo baja”.

El punto culminante de la euforia mundialista: 15 de julio, el día que la selección argentina eliminó en semifinales a la selección inglesa (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Adcap recordó que la experiencia del gobierno de Mauricio Macri es una referencia útil: el Índice de Confianza en el Gobierno cayó casi de manera ininterrumpida hasta abril de 2019, “pero en las elecciones generales Cambiemos logró retener la mayor parte de los votos obtenidos en las legislativas. Finalmente, no alcanzó para ganar, pero los factores decisivos fueron el resultado de las PASO y una oposición que llegó unificada, más que los niveles de confianza en sí mismos. Por ello, el deterioro del indicador merece seguimiento, aunque por sí solo aporta poca información sobre el desenlace electoral de 2027”.

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En segundo lugar, destaca, “el Tesoro alcanzó un rollover del 144% en la licitación de esta semana, absorbiendo $3,8 billones, en una operación en la que introdujo un nuevo instrumento dual. El nuevo bono ajusta por Tamar o por el tipo de cambio oficial, siguiendo la lógica de los bonos duales Tamar/CER ofrecidos en licitaciones anteriores: extender la demanda de instrumentos más allá de 2027 ofreciendo una cobertura más amplia para los inversores. Gran parte de la demanda se concentró precisamente en este nuevo bono dual Tamar/dólar linked con vencimiento en enero de 2028. El resultado pone de manifiesto una estrategia deliberada: el Tesoro está dispuesto a convalidar tasas algo más elevadas para extender el perfil de vencimientos más allá de 2027, reduciendo el riesgo de refinanciación en pesos de cara a las elecciones presidenciales”.

Deuda, plazos y vencimientos

En este sentido, sigue el informe, “el 66% de los vencimientos fue refinanciado con instrumentos que vencen en 2028. A pesar del contexto global de mayor aversión al riesgo, los bonos en pesos continuaron mostrando un mejor desempeño que los bonos soberanos en moneda dura. La venta de bonos del Tesoro estadounidense, con el rendimiento del bono a 10 años aún presionado hacia el 4,70%, afectó principalmente al tramo largo de la curva en dólares, mientras que las monedas de mercados emergentes mostraron una mayor resiliencia. En la Argentina, la fortaleza del Contado con Liquidación (CCL) brindó un respaldo adicional a los activos en pesos, permitiendo que los bonos en moneda local recuperaran terreno en términos relativos. Al mismo tiempo, el mercado adoptó una visión menos optimista sobre la inflación. Como resultado, los Boncer (ajustan por inflación) continuaron superando en rendimiento a los Boncap (tasa fija) a lo largo de toda la curva, especialmente en el tramo corto y medio. Las tasas reales forward de los Boncer permanecen ancladas en torno al 12%, mientras que las tasas forward de los bonos dólar linked se ampliaron hasta aproximadamente 18 por ciento”.

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Según Adcap “actualmente, el mercado parece estar descontando una probabilidad cercana al 83% de reelección de Milei en los precios de los bonos soberanos en dólares. Aun así, consideramos que la demanda de instrumentos de cobertura electoral probablemente aumentará, dado el carácter binario del escenario político. En este contexto, el Tesoro lanzó el nuevo bono dual Tamar/dollar linked (TMVE8) con vencimiento en enero de 2028, un mes después de la asunción del próximo gobierno. Su principal innovación consiste en reemplazar el componente ajustado por CER por un componente ajustado por el tipo de cambio oficial, ofreciendo protección a los inversores frente a cualquiera de los dos principales escenarios electorales”.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini opinó que “desde el plano internacional cierra un julio complejo. La Reserva Federal dejó más dudas que certezas y por ahora el tema está en manos del mercado que ante los riesgos inflacionarios y la opacidad de la Reserva Federal subió las tasas por sí solo. El conflicto en Medio Oriente volvió a profundizarse y el crudo (WTI) escaló un 26,6% en los últimos 30 días, algo que tampoco ayuda a despejar temores, y el crecimiento de Estados Unidos para el segundo trimestre fue más débil a los esperado. Todo esto debilitó al dólar en el mundo y ayudó a apuntalar al peso argentino que apenas se movió un 0,2% contra el junio mientras la mayoría de las monedas de la región se vieron fortalecidas contribuyendo a mantener el Tipo de Cambio Real estable”.

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Con las espaldas cubiertas

F2 observó que “la cobertura cambiaria tuvo un mes movido. El mercado sigue dando muestras de que prefiere transitar este trayecto hasta después de las elecciones, al menos, con las espaldas cubiertas. El principal encargado de abastecer esta demanda sigue siendo el Tesoro y en la última licitación salió a la carga con un nuevo instrumento dual TAMAR / DL que, además, no computa para la PGNME (Posición Global Neta de Moneda Extranjera) por lo que se convirtió en un instrumento con buen nivel de demanda. Según los datos de fin de julio, entre futuros y la letra D31G6 en agosto vencerán unos USD 6.526 millones en dollar linked de los cuales 4.439 millones corresponden a la letra por lo que probablemente el Tesoro ofrezca una operación de conversión anticipada para aliviar este vencimiento, como lo hace habitualmente. El fixing de esta letra es el 26 de agosto y cuando operó el de la D31L6, según los datos de BCRA que deben confirmarse, se estima que el Tesoro debió desprenderse de USD 145 millones para mantener el tipo de cambio y que el BCRA no sea el que muestre un saldo negativo”.

F2 agregó que “el Informe de Evolución del Mercado de Cambios en junio mostró una caída en el saldo neto desde USD 2.017 millones en mayo a USD 215 millones. El ingreso por préstamos y títulos de deuda en el acumulado de 12 meses mantiene su relevancia en la oferta de divisas dado que representa 36 de cada 100 dólares que se ofrecen en el mercado. Se elevó la demanda por dividendos y utilidades a USD 1.015 millones marcando registro más alto para un mes en dólares corrientes desde, al menos desde 2015”.

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Demanda frágil

Para la consultora el dato negativo es que “la demanda de pesos sigue frágil de la mano de un nivel de actividad que siembra algunas dudas en el mercado por el magro desempeño de los sectores más demandantes de mano de obra y las consecuencias que esto está teniendo en el nivel de apoyo social al Gobierno de cara a las elecciones. La mora sigue alta y a esto se le agrega que las tasas reales en julio se elevaron, algo que tampoco ayuda. De todos modos, la gran cantidad de cobertura que el mercado tomó habla por un lado de la incertidumbre electoral pero también puede abrir las puertas a que mejore el nivel de liquidación y eso sostenga el ritmo de compra de reservas del BCRA por lo que puede que los temores de un salto en el tipo de cambio para agosto por factores internos no se materialicen y este siga más influenciado por el contexto internacional”.

La consultora 1816 indicó que “mientras-se fijaba el dólar A3500 final de la Letra dollar linked (DL) julio, el martes el Banco Central dio la señal más clara de que no quiere que el tipo de cambio suba por encima de $1.500: cortó una racha compradora de 135 ruedas en el spot mientras aceleraba ventas de dollar linked. Entre febrero y fines de mayo, la línea en la arena del spot parecía ser $1.400 y el Central pudo defenderla durante meses sin dejar de comprar en el Mercado Libre de Cambios (aunque algunos días vendían muchos más Valor Nominal de dollar linked que los dólares que compraba en el spot), por lo que el fin de la racha es un mensaje contundente. Los últimos dos meses fueron los de mayores vencimientos de títulos dollar linked en lo que va del año y es probable que el 26 de agosto fijen incluso más nominales de dollar linked (hay USD 4.439 millones de valor nominal en circulación y deberían canjearse al menos USD 2.192 millones de valor nominal para que venzan menos dollar linked a fin del mes que viene que las que amortizan hoy).

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Títulos atados al tipo de cambio

1816 estimó que “los privados tienen títulos atados al tipo de cambio A3500 por unos USD 12.000 millones (USD 6.600 millones vencen antes de diciembre 2027). El Tesoro estira duration a fuerza de opcionalidad y tasa: ofreció TMVE8 a TAMAR +6,5%/dollar linked +6,5% de tasa nominal anual y TXMD8 a TAMAR +8,2%/CER +5,3% tasa nominal anual para conseguir rollover de 144% el miércoles y que el 46% del total adjudicado amortice post 2027”.

La consultora advierte que “con el petróleo Brent en USD 89 por barril (cayó 12% desde los máximos del 23 de julio), estimamos que la nafta local quedó 7% por debajo del precio internacional. El mercado de bonos tiene metido en precios una inflación de 1,7% promedio mensual para lo que resta de 2026 y 1,6% promedio mensual para enero - abril 2027”.

En el mercado overnite, anoche, se operó con algunas dudas por las contradicciones de EEUU e Irán sobre las conversaciones para abrir el Estrecho de Ormuz. Ambas partes se desmienten. Irán dijo que no acordó nada con Arabia Saudita y desmiente a Donald Trump sobre el reinicio de negociaciones. El presidente norteamericano anunció que no habrá nuevos ataques.

De todas maneras, los principales índices de las Bolsas de Nueva York abrieron con alzas y el petróleo Brent estaba bajando 7% lo que indica es que está cerca la posibilidad de reanudar negociaciones. El oro seguía su recuperación y el dólar continuaba en retroceso por la posibilidad de que se aleje una próxima suba de tasas.