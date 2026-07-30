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Daniel Noboa suma a Paraguay en su apuesta por construir un bloque regional contra el crimen organizado

La visita del presidente Santiago Peña a Quito consolidó un nuevo paso en la estrategia diplomática del Gobierno ecuatoriano para ampliar la cooperación en seguridad, justicia e inteligencia

La reunión entre Daniel Noboa y Santiago Peña (@SantiPenap)
La reunión entre Daniel Noboa y Santiago Peña (@SantiPenap)
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La reunión entre los presidentes Daniel Noboa y Santiago Peña trascendió el carácter protocolario de una visita de Estado y se convirtió en una nueva pieza de la estrategia que Ecuador impulsa para fortalecer una red regional de cooperación frente al crimen organizado transnacional. Con la firma de siete instrumentos bilaterales y un discurso coincidente sobre la necesidad de coordinar acciones entre los países latinoamericanos, Quito y Asunción escenificaron una alianza que busca responder a un fenómeno que ambos gobiernos consideran cada vez más transfronterizo.

El encuentro se desarrolló el miércoles 29 de julio en el Palacio de Carondelet, donde Noboa recibió oficialmente al mandatario paraguayo tras su participación conjunta, días antes, en la ceremonia de investidura presidencial celebrada en Perú. Aunque la agenda incluyó temas comerciales, diplomáticos y de integración, la seguridad ocupó el centro de las conversaciones y de la declaración conjunta emitida al término de la reunión.

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Durante su intervención, Noboa sostuvo que las organizaciones dedicadas al narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de activos y otras economías ilegales han desarrollado estructuras que superan las capacidades de respuesta de un solo Estado. Bajo esa premisa, defendió la necesidad de construir mecanismos permanentes de cooperación entre gobiernos que permitan compartir información, fortalecer las investigaciones judiciales y coordinar acciones frente a redes criminales que operan simultáneamente en varios países.

Los mandatarios mantendrán reuniones para fortalecer la relación bilateral.
Los mandatarios mantuvieron reuniones para fortalecer la relación bilateral.

El presidente ecuatoriano afirmó que América Latina atraviesa un momento propicio para consolidar alianzas entre gobiernos que comparten una visión común sobre la seguridad y el desarrollo, y planteó que esa cooperación debe extenderse más allá de las relaciones bilaterales para involucrar a otros países de la región. La reunión con Peña, señaló, constituye un paso adicional dentro de ese esfuerzo.

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Desde la delegación paraguaya, Peña respaldó esa visión y aseguró que el crimen organizado no puede enfrentarse únicamente con políticas nacionales. El mandatario sostuvo que la respuesta pasa por fortalecer las instituciones democráticas, mejorar la cooperación internacional y consolidar mecanismos conjuntos de investigación y persecución penal. También advirtió que la seguridad constituye una condición indispensable para el crecimiento económico y la atracción de inversiones.

Uno de los resultados concretos de la visita fue la suscripción de siete instrumentos bilaterales, entre ellos una declaración conjunta y acuerdos destinados a reforzar la cooperación entre ambos Estados. Parte de esos compromisos se concentra en el ámbito judicial, con el propósito de facilitar la asistencia legal mutua, fortalecer los procesos de extradición y mejorar el intercambio de información entre las autoridades encargadas de combatir el crimen organizado.

La prioridad otorgada a la seguridad también quedó reflejada en la composición de la delegación ecuatoriana. Además del canciller Roberto Kury, participaron el ministro del Interior, John Reimberg; el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, quienes mantuvieron reuniones de trabajo con sus homólogos paraguayos para revisar mecanismos de cooperación institucional.

Daniel Noboa recibió a Santiago Peña para reforzar la cooperación en seguridad y justicia (@SantiPenap)
Daniel Noboa recibió a Santiago Peña para reforzar la cooperación en seguridad y justicia (@SantiPenap)

El acercamiento con Paraguay se suma a una serie de iniciativas internacionales promovidas por Ecuador durante los últimos meses. En mayo, Quito participó junto con Argentina, Bolivia, Chile y Perú en la adopción del Compromiso Regional de Santiago, un acuerdo político orientado a fortalecer la cooperación frente a la delincuencia organizada transnacional mediante acciones coordinadas en inteligencia financiera, control fronterizo, combate al lavado de activos y lucha contra la corrupción.

Semanas después, como presidente pro tempore de la Comunidad Andina (CAN), Ecuador convocó en Quito una reunión del Grupo de Alto Nivel sobre delincuencia organizada transnacional, donde los países miembros discutieron medidas para enfrentar delitos como la minería ilegal, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas y el tráfico de migrantes, además de mejorar el intercambio de información entre las instituciones de seguridad y justicia.

La estrategia también ha sido defendida por Noboa en escenarios multilaterales. Durante una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el mandatario sostuvo que las organizaciones criminales representan una amenaza compartida para el continente y planteó la necesidad de avanzar hacia respuestas coordinadas que superen los esfuerzos individuales de cada país.

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