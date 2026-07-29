Por qué la cantidad de autos híbridos y eléctricos que ingresan al país subió más de 300% en el primer semestre del año

La electromovilidad sigue creciendo en Argentina. En un año se pasó de 9.600 a 42.000 unidades. REUTERS/Temilade Adelaja

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El crecimiento de la electromovilidad en el mercado argentino alcanzó su pico máximo en el primer semestre del año, en el que se cuadruplicaron las ventas de autos híbridos y eléctricos.

Así lo registra el informe elaborando por el Siomaa y distribuido por la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), en el que se detallan que entre enero y junio se patentaron 42.238 vehículos con motorización híbrida o eléctrica, volumen que representa una suba del 339,4% a las 9.613 unidades del primer semestre e 2025.

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Como si eso no fuera suficiente, hay un interesante contraste con la situación del mercado de autos 0 km, porque mientras los híbridos y eléctricos crecieron, el sector a nivel global sufrió una caída del 11,1% en el mismo período.

Con estas cifras, la electromovilidad alcanzó una participación del 15,2% sobre el total de patentamientos de automóviles y vehículos livianos durante el primer semestre con una distribución en la que prevalecieron los autos híbridos autorecargables (HEV), que se quedaron con una cuota del 55% expresada en 23.222 unidades.

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Los Híbridos enchufables son la categoría que más creció entre las cuatro clases de vehículos con asistencia eléctrica.

El siguiente segmento es el de los híbridos enchufables (PHEV) con 8.979 patentamientos que equivalen al 21%, luego vienen los mild hybrid (MHEV) con el 15% de sus 6.160 unidades, y finalmente los autos 100% eléctricos (BEV) de los que se vendieron 3.877 unidades que representan el 9% del total de autos con electrificación parcial o total.

En este primer semestre también se registró un cambio de hábito de los consumidores, ya que los híbridos convencionales perdieron mercado y los híbridos enchufables ganaron cuota, incluso desplazando a los microhíbridos que eran la segunda elección.

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El crecimiento de la electromovilidad tiene directa relación con el cupo establecido por el Gobierno para permitir que un volumen de 50.000 autos híbridos y eléctricos puedan entrar al mercado automotor argentino con una exención de pago del arancel de importación extrazona del 35 por ciento. Este programa se lanzó a comienzos de 2025 con dos licitaciones para ese mismo año, y fue complementado con una tercera licitación en septiembre para asignar los autos del cupo 2026.

El cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos fue el impulsor de las ventas de automóviles electrificados en Argentina. (Chinatopix vía AP, Archivo)

Cada año, el cupo se divide en mitades iguales para fabricantes e importadores. Así ocurrió en la licitación 2025, pero no se replicó en la de este año, cuando las automotrices locales ocuparon 19.280 de sus 25.000 vehículos, dejando a los importadores con un volumen mayor que alcanzó así las 30.720 unidades.

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Se espera que en septiembre próximo ocurra lo mismo con la licitación para entrar al cupo 2027. Este programa tiene contemplada una licitación anual hasta 2029 inclusive, con lo cuál llegarán al país 250.000 autos de esta tecnología con beneficios arancelarios. Para el cupo del año próximo hay expectativa por una eventual decisión de aumentar el precio máximo de los autos beneficiados, que actualmente es de USD 16.000 FOB (precio en puerto de embarque).

En cada tipo de electromovilidad hay diferentes marcas y fragmentación de las cuotas de mercado. Los híbridos convencionales las ventas se polarizaron mucho más que en años anteriores, cuando dominaba Toyota con dos modelos.

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Actualmente el vehículo híbrido con mayores ventas es el Ford Territory con 11,6% del mercado de autos sustentables, seguido por el Toyota Corolla Cross con el 9,7% y el Baic BJ30 con el 8,8%. Los siguientes híbridos son el Toyota Yaris Cross con el 5,3%, el Toyota Corolla con el 3,9%, Haval H6 con el 3%, Haval Jolion con 2.9% y MG ZS con el 2,5%.

La Ford Territory híbrida es el auto electrificado más vendido en el primer semestre del año. (Ford Argentina)

En los híbridos enchufables, lidera las ventas el BYD Atto2 con el 6%, seguido por el BYD Song Pro con el 5,9% y tercero está el Chevrolet Captiva con un 1,8%. Más lejos están el Changan CS55 con el 2,4%, la pickup BYD Shark con el 0,7% y el Chery Arrizo 8 y el Jetour T1 empatan con el 0,5%.

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Los microhibrdos más vendidos son el Chery Tiggo 7 con el 4,2%, lo sigue el Renault Arkana con el 2,4%, el Fiat 600 Hybrid con el 1,3%, BMW X3 con el 0,8% y el Mercedes-Benz GLC300 con el 0,7%.

Los autos eléctricos puros, finalmente, tienen a su modelo más vendido en el BYD Dolphin Mini con el 5,2% del mercado electrificado, seguido por el BYD Yuan Pro con el 1,7%, el Chevrolet Spark y el BAIC EU5 con el 0,5%, y el Jmev Easy con el 0,4%.

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