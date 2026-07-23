Economía

El dólar subió por segundo día y los financieros tocaron máximos en nueve meses

La divisa al púbico ganó cinco pesos, detrás del alza del mayorista, a $1.489, con USD 400 millones negociados en el mercado. El “contado con liqui” avanzó a $1.585 en un día negativo para los activos bursátiles

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Imagen de archivo de un empleado mostrando un fajo de dólares en una oficina de cambio de Yakarta, Indonesia. 9 abril 2025. REUTERS/Willy Kurniawan
Imagen de archivo de un empleado mostrando un fajo de dólares en una oficina de cambio de Yakarta, Indonesia. 9 abril 2025. REUTERS/Willy Kurniawan

El monto negociado en el mercado mayorista alcanzó este jueves los USD 408,5 millones, una cifra discreta en comparación a los más de USD 800 millones diarios operados en el primer tramo de julio. Con una oferta moderada, el dólar mayorista volvió a subir: esta vez ganó seis pesos o 0,4%, a $1.489, para regresar al nivel del 7 de julio.

En lo que va del mes el tipo de cambio oficial anota un incremento de siete pesos o 0,5%, un margen que -de mantenerse- perdería contra la inflación. En 2026 sube 34 pesos o 2,3 por ciento.

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El Banco Central fijó un techo para su régimen cambiario en los 1.835 pesos. De este modo, el dólar mayorista quedó a 346 pesos o 23,2% de ese límite para la flotación.

Tras marcar un máximo intradiario en los $1.515, el dólar al público cerró con ganancia de cinco pesos o 0,3%, a $1.510 para la venta en el Banco Nación.

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En tanto, el dólar blue bajó cinco pesos, a $1.555 para la venta, después de cuatro días seguidos al alza, tras haber tocado por la tarde un récord nominal en los 1.560 pesos En 2026 el dólar informal sube 20 pesos o 1,3 por ciento.

Las agencias de cambio informal tomaron al billete a $1.530, esto es 70 pesos o 4,8% más que los $1.460 que pagan los bancos comerciales por los dólares que compran a sus clientes. Esta brecha mantiene el beneficio de liquidar los dólares en el mercado informal antes que hacerlo en los bancos.

Los dólares financieros también estuvieron negociados al alza y por la tarde el “contado con liquidación” se pactaba a $1.585, su precio más alto desde el 22 de octubre del año pasado, mientras que el dólar MEP cotizaba a $1.518, dada la caída de precios -más pronunciada en dólares que en pesos- de los activos bursátiles argentinos, dada la aversión al riesgo en un día negativo para las bolsas.

En el mercado de dólar futuro se negoció el equivalente en pesos a más de USD 1.200 millones, con todos los contratos al alza en un rango de 0,3 a 0,5 por ciento. Las posturas más negociadas fueron las de julio, que ganó ocho pesos a $1.492 para fin de mes, y la de agosto, que avanzó siete pesos a $1.518. Hay que recordar que el techo de las bandas cambiarias previsto es de $1.844,87 y $1.879,92, respectivamente.

“El dólar mayorista vuelve a amagar con un gradual deslizamiento hasta los $1.488, mientras el BCRA continúa regulando el ritmo de compras al volumen operado, en busca posiblemente de amortiguar los vaivenes que van determinando los niveles de oferta y demanda. Así es que en aquellas ruedas donde se evidencia una mayor oferta -ya sea desde exportadores y/o liquidación de Obligaciones Negociables- es cuando el organismo monetario aprovecha para intensificar las compras de reservas”, describió Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“Lo más interesante es que el movimiento alcista del dólar ocurrió en tándem con menores señales de intervención oficial en los mercados de cobertura secundarios . Luego del intenso episodio observado entre fines de junio y comienzos de julio, da la impresión de que la presencia del BCRA en futuros de dólar y el mercado secundario de instrumentos dólar -linked se redujo significativamente”, observó Portfolio Personal Inversiones.

En cuanto al ingreso de divisas, “Neuquén avanza con los preparativos para colocar su primer bono bajo ley de Nueva York desde 2017. Según afirmaron autoridades de la provincia, Neuquén buscaría emitir un bono bullet por hasta USD 500 millones, con un plazo de entre cinco y siete años y una tasa de interés objetivo de 7%-8%. Se trata de un evento de especial relevancia para el segmento de deuda provincial, que seguiremos de cerca en los próximos días", aportó Portfolio Personal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el miércoles en una conferencia de prensa que el Gobierno enviará al Congreso el nuevo proyecto de ley de Inocencia Fiscal con algunas modificaciones. Los principales cambios buscan aumentar la adhesión al régimen e incluyen la eliminación de los umbrales anuales de ingresos y patrimonio, una flexibilización de la definición de “discrepancia significativa” y la posibilidad de que los contribuyentes rectifiquen sus declaraciones juradas sin perder los beneficios del régimen.

Max Capital señaló que “la actividad continúa recuperándose de manera desigual y heterogénea, mientras que el Gobierno busca impulsar el nivel de actividad a través de una mayor intermediación financiera en dólares, un factor que, de hecho, ha sido una fuente relevante de ingreso de divisas. Las modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal deberían facilitar aún más la intermediación de dólares informales, aunque seguimos creyendo que su impacto no superará los USD 3.000 a USD 4.000 millones por año”.

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