Salió a la venta el departamento de “la vecina de arriba” de Cristina Kirchner en Recoleta: cómo es por dentro

El dúplex, de más de 280 metros cuadrados cubiertos, incluye una terraza privada de 120 metros cuadrados con pileta y parrilla

La esquina de Juncal y Uruguay en la ciudad de Buenos Aires tomó relevancia nacional por su vínculo directo con la historia reciente de la política argentina. Ahora, uno de los departamentos más emblemáticos de ese enclave se encuentra en el mercado inmobiliario. Se trata del dúplex de Ximena de Tezanos Pinto, quien ocupó durante décadas la unidad ubicada inmediatamente arriba del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner en el edificio de Juncal al 1300. El inmueble reúne características arquitectónicas singulares y conserva una historia atravesada por acontecimientos públicos de gran repercusión.

La propiedad en cuestión cuenta con una superficie cubierta de 280,57 metros cuadrados y una terraza de uso exclusivo de 120 metros cuadrados, atributos que la distinguen dentro del barrio de Recoleta. Se ofrece en venta por USD 930.000, un valor que responde tanto a sus dimensiones como a su ubicación en uno de los sectores más tradicionales de la ciudad. La unidad dispone de cuatro dormitorios en suite, con la habitación principal equipada con vestidor. La distribución interna posibilita la doble circulación y presenta una cocina espaciosa, pensada para el uso diario, junto con una kitchenette auxiliar para tres de las suites. El departamento también incorpora un toilette de recepción y dependencias de servicio.

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Uno de los puntos singulares del inmueble se encuentra en el segundo nivel, donde se extiende un departamento independiente de aproximadamente 30 metros cuadrados. Este espacio posee cocina y baño propios, y en el mismo sector se ubican el lavadero y la terraza, que incluye una parrilla y una pileta. La disposición de la unidad permite accesos independientes en ambos niveles, un rasgo poco habitual en edificios residenciales de la zona.

Se vende el edificio de la vecina de arriba de CFK

La actual propietaria, Ximena de Tezanos Pinto, compró el dúplex hace más de treinta años, en un momento en que el estado de conservación del departamento era precario. Tras una remodelación completa, la propiedad adquirió valor y funcionalidad, convirtiéndose en el hogar de una familia con tres hijos. La organización de los ambientes y la adaptación de los espacios favorecieron el aprovechamiento de la superficie disponible, generando una dinámica distinta respecto a otras viviendas del barrio.

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El edificio, obra del estudio Sánchez, Lagos y de la Torre, destaca por su valor arquitectónico y su pertenencia al patrimonio urbano porteño. Este estudio figura entre los más influyentes de la arquitectura argentina del siglo XX y participó en el diseño de edificios reconocidos, como el Kavanagh. La presencia de pisos de parqué originales refuerza el carácter histórico y estilístico de la construcción.

La relación entre el departamento en venta y la figura de Cristina Fernández de Kirchner se consolidó a partir de los hechos políticos y sociales que tuvieron lugar en esa esquina. Durante años, militantes y simpatizantes de la exmandataria se reunieron en la puerta del edificio, mientras ella saludaba desde su balcón. El 1 de septiembre de 2022, la vereda de Juncal al 1300 fue escenario de un fallido atentado contra la entonces vicepresidenta, suceso que derivó en el traslado de Fernández de Kirchner a otro domicilio en el barrio de Constitución.

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El edificio, proyectado por el estudio Sánchez, Lagos y de la Torre, integra el patrimonio arquitectónico de Recoleta

La unidad de Ximena de Tezanos Pinto no solo se asoció a la historia política por su ubicación. La propietaria adquirió notoriedad mediática al colgar banderas y carteles en su balcón, con mensajes dirigidos al gobierno del que formaba parte la vicepresidenta. Según sus propias declaraciones, lo hizo “en defensa de la República y la democracia”. Esta práctica convirtió el departamento en un punto de referencia simbólico y, en ocasiones, de tensión pública.

El interés por la propiedad se potencia por las particularidades del edificio, el valor arquitectónico y el contexto histórico que lo rodea. La combinación de ubicación, dimensiones y antecedentes vincula la venta actual con hechos que exceden la mera operación inmobiliaria. La comercialización del dúplex de la vecina de arriba de Cristina Fernández de Kirchner aparece así como un nuevo capítulo en la historia de un enclave urbano marcado por la política y la arquitectura porteña

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