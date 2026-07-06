Leve aumento del nivel de actividad: en mayo fue 0,03% mayor que en abril

La producción industrial registró en mayo una caída mensual, luego de cinco meses consecutivos de recuperación. (Europa Press)

La actividad económica argentina volvió a mostrar en mayo un comportamiento muy dispar entre sectores, con avances puntuales en algunos indicadores y retrocesos en otros que hasta el mes anterior venían traccionando. El resultado consolidado da cuenta de una recuperación que continúa, pero que no logra tomar impulso de manera sostenida.

El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) que elaboran en forma conjunta la bolsas de comercio de Rosario y Santa Fe, tuvo una variación del 0,03% en mayo respecto de abril, mientras que la comparación interanual arroja una caída del 0,8%. De esta manera, la actividad acumula siete meses consecutivos de variaciones mensuales positivas, aunque sin superar el máximo relativo que había alcanzado en 2025.

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En el quinto mes del año se destacó la recuperación del sector agrícola, que alcanzó un nuevo máximo histórico, acompañado por datos favorables en la recaudación del gobierno nacional y en las ventas minoristas. En contraposición, se registraron fuertes bajas en la industria y en la construcción, que se suman a la caída de las importaciones de bienes y del patentamiento de vehículos de los últimos dos meses.

Solo cuatro de diez indicadores en terreno positivo

Al analizar el conjunto de indicadores que componen el índice, apenas cuatro de los diez presentaron tasas mensuales positivas, dos tuvieron variaciones neutras y el resto mostró desempeño negativo. En la comparación interanual, en tanto, cuatro de las series componentes se ubicaron por encima del registro de igual mes del año pasado.

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El avance en las labores de cosecha de soja llevó al indicador agrícola a un nuevo máximo histórico en mayo. (Reuters)

Luego de dos meses de caída, en mayo las labores agrícolas compensaron el retraso provocado por las lluvias de los meses previos. El sector tuvo una variación positiva del 2,6%, mientras que los resultados globales de la actual campaña se reflejan en un incremento del 10,5% frente a igual mes del año pasado. Según el informe, el avance récord en las labores de cosecha de soja registrado en mayo impulsó al indicador a un nuevo máximo histórico.

La producción industrial, en cambio, tuvo un mal resultado en el quinto mes del año, con una caída mensual de 0,1% luego de cinco meses consecutivos de recuperación. En la comparación interanual se advierte una merma del 0,3% frente a igual mes de 2025. Entre las ramas que explican la caída se destaca la industria automotriz, a la par que las exportaciones de Manufactura de Origen Industrial (MOI) tuvieron en mayo una caída mensual desestacionalizada luego de varios meses consecutivos de subas.

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La actividad de la construcción interrumpió el incipiente proceso de recuperación que venía mostrando, con la primera variación mensual negativa en lo que va del año, del -0,7%. En relación con mayo de 2025, sin embargo, se observa un incremento del 2,7%, gracias al buen inicio de año que había tenido el sector.

Importaciones, ventas y patentamientos con señales mixtas

Las importaciones totales de bienes continúan alternando breves períodos de caídas y recuperaciones que configuran una evolución negativa desde comienzos de 2025. En el último mes, el ingreso de bienes desde el exterior disminuyó un 1,2% mensual, en tanto la variación interanual evidencia una merma del 6,1%. El estudio indica que la caída se explica principalmente por una disminución de importaciones relacionadas con la producción -insumos, bienes de capital y sus piezas y accesorios- y las importaciones energéticas, gracias a una mayor producción doméstica, mientras que las asociadas al consumo -bienes de consumo, vehículos automotores y courier- presentan un desempeño positivo.

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El ingreso de bienes desde el exterior disminuyó 1,2% en mayo, con una baja interanual del 6,1%. (EFE)

En las ventas minoristas se estima para mayo una variación mensual positiva del 0,3%, lo que constituye el segundo dato mensual positivo, mientras que la comparación interanual exhibe una caída del 7,0%. Las bolsas de comercio de Rosario y Santa Fe destacaron que, “si bien el indicador continúa en niveles similares al mínimo de 2024, el repunte de los últimos dos meses representa una noticia alentadora, apuntalada por una leve mejora de las ventas en supermercados”.

El patentamiento de vehículos registró su segundo mes de contracción mensual significativa, con una merma del 5,2%. En la comparación contra igual mes del año pasado, el nivel de patentamientos de mayo se ubica un 18,6% por debajo del registrado en el mismo mes de 2025 y ya perdió toda la recuperación acumulada durante los primeros tres meses del año.

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Recaudación y mercado laboral, con matices

La recaudación total del gobierno nacional encadena tres meses consecutivos de recuperación, con una suba en mayo del 1,5%. La variación interanual, por su parte, se ubicó en terreno positivo por primera vez desde mediados de 2025, al registrar un incremento del 0,3%. De acuerdo con el informe, en el quinto mes del año se observa una mejora de la recaudación por impuestos internos (DGI), impulsada por el impuesto a las Ganancias, aunque continúa en disminución la recaudación por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), mientras que la recaudación por impuestos aduaneros (DGA) tuvo una caída mensual por primera vez en 2026.

La remuneración bruta de los empleados privados registrados mostró un comportamiento estable durante mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, el número de asalariados privados registrados pone pausa la tendencia negativa que exhibe desde inicios del año pasado, con una recuperación mensual en abril y cierta estabilidad estimada para mayo. La variación mensual del último mes fue de -0,02%, mientras que la variación interanual se ubicó en -1,7%. Esto representa una caída de alrededor de 107 mil trabajadores menos en relación con el mismo mes del año pasado.

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Por su parte, la tasa de entrada al mercado laboral presenta seis meses en línea de recuperación, con una variación estimada para mayo del 0,7% a favor. Así, la comparación interanual da cuenta de una suba del 8,5%, que representa un incremento de 0,17 puntos porcentuales en la tasa: fue de 1,96 en mayo de 2025 y de 2,13 en el último mes.

Por último, se estima un comportamiento estable en mayo de la remuneración bruta total de los empleados privados registrados, con una retracción mensual del 0,02%. La comparación con igual mes del año pasado evidencia una baja del 1,5%, aunque el balance en los primeros cinco meses del año arroja un saldo levemente positivo con relación a diciembre de 2025.

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