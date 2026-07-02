Economía

Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos y las promociones para aprovechar en julio 2026

Acceder a descuentos de hasta el 40% en gastronomía, ferias, mercados y comercios de cercanía será posible durante el mes que viene para quienes utilicen la billetera virtual. El Banco Provincia amplió los topes de ahorro y sumó beneficios en movilidad y eventos

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Cuenta DNI
Cuenta DNI renueva los descuentos para julio de 2026.

El Banco Provincia anunció una batería de beneficios para quienes utilicen la billetera digital Cuenta DNI en julio, con foco en las vacaciones de invierno y el impulso al comercio local. Más de 10 millones de personas usuarias podrán acceder a descuentos en rubros clave como gastronomía, combustibles, ferias bonaerenses, farmacias, movilidad y eventos educativos.

Según el comunicado oficial de la entidad bonaerense, durante todo julio la promoción para gastronomía se extiende a cada día de la semana, con un descuento del 25% y un nuevo tope de $10.000 semanales, que se alcanza con $40.000 en consumos.

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El beneficio también aplica para compras en locales de YPF Full los sábados y domingos, con idéntico porcentaje y tope. En este caso, el ahorro máximo de $10.000 por fin de semana se consigue con consumos de $40.000, aunque se aclara que la promoción no corresponde a la compra de combustibles.

La entidad remarcó que los comercios de cercanía continúan ofreciendo un 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y por persona, alcanzable con $30.000 en compras. En paralelo, las ferias y mercados bonaerenses mantienen el 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona, que se logra con $15.000 en consumos.

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cuenta DNI del Banco Provincia
Los comercios de cercanía continúan ofreciendo un 20% de descuento.

El comunicado detalla que el beneficio para la adquisición de garrafas sigue vigente con un 40% de descuento todos los días y un tope mensual unificado de $18.000, que se alcanza con $45.000 en compras. Además, universidades, eventos, entidades educativas y clubes acceden a un 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000, alcanzable con $15.000 en consumos.

Entre los rubros destacados, las marcas seleccionadas participan con un 30% de descuento diario, con un tope mensual de $15.000 para compras de hasta $50.000. En tanto, las librerías de texto ofrecen un 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro, y las farmacias y perfumerías otorgan el mismo porcentaje los miércoles y jueves bajo la misma modalidad.

Por otra parte, el Banco Provincia incorpora por primera vez una promoción específica para el rubro de movilidad durante las vacaciones de invierno y mantiene los beneficios especiales en eventos, como la Feria del Libro Infantil y Juvenil. El objetivo es acompañar el consumo cotidiano y facilitar el acceso a actividades y servicios culturales, según remarca la entidad.

Quienes utilicen tarjetas de crédito vinculadas a la Cuenta DNI para pagos sin contacto podrán financiar compras en hasta tres cuotas sin interés en comercios fuera del rubro alimentos, una facilidad adicional pensada para diversificar el uso de la billetera digital.

Cuenta DNI Banco Provincia
En librerías de texto, hay 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos. 
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos. 
  • Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos. 
  • Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.  
  • Gastronomía: 25% de descuento todos los días. Nuevo tope de $10.000 por semana, que se alcanza con $40.000 en consumos. 
  • FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Nuevo tope de $10.000 por fin de semana, que se alcanza con $40.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles. 
  • Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.
  • Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. 
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.  
  • Beneficio especial con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI (para pagos sin contacto): hasta tres cuotas sin interés en comercios que no perteneces al rubro alimentos. 

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