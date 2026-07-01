Aumentos en colectivos, subte y trenes: cuánto costará viajar a partir de julio

(Luciano González)

A partir de julio habrá aumentos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que pondrán presión al bolsillo. El Gobierno ya confirmó actualizaciones de tarifas en colectivos, subte y trenes, con subas que en algunos casos superan el 8%.

Los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires tendrán un incremento del 4,1%. Esto eleva el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros a 820,60 pesos.

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Por su parte, en la provincia de Buenos Aires tendrán un ajuste del 4,3%, llevando el valor inicial para el mismo tramo a 1.059,28 pesos. Las tarifas escalarán de acuerdo con la distancia recorrida.

El subte porteño también tendrá un nuevo cuadro tarifario con un incremento del 4,1 por ciento. Desde el primer día de julio, el pasaje para quienes cuenten con SUBE nominalizada se ubicará en $1.621, frente a los 1.558 previos.

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El pasaje de Subte para quienes cuenten con SUBE nominalizada se ubicará en 1.621 pesos

Los usuarios sin tarjeta registrada abonarán $2.541 por viaje. La tarifa social quedará establecida en $567 pesos y la estudiantil en 226 pesos.

Los peajes en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires también tendrán una suba del 4,1 por ciento. En la Autopista 25 de Mayo y la Perito Moreno, la tarifa para vehículos livianos será de $4.613,65 en horario normal y de $6.538,29 en hora pico. En las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, el costo para autos se ubicará entre $1.922,15 y $2.718,21, de acuerdo con la franja horaria.

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Las nuevas tarifas se determinan mediante un esquema de actualización automática que utiliza como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec, que fue del 2,1%, al que se añade un incremento extra del 2%.

En tanto, el 15 de julio, el boleto mínimo de colectivo bajo jurisdicción nacional se elevará de $728,28 a $742,81 para quienes utilicen SUBE registrada, lo que representa un aumento del 2%. Aquellos que accedan a la Tarifa Social abonarán $334,26, mientras que el pasaje para usuarios con SUBE sin registrar costará 1.485,62 pesos.

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Según informó la Secretaría de Transporte, el esquema de ajuste para los trenes del AMBA será escalonado. En julio, el boleto de primera sección subirá 8,6%, con una tarifa de 380,10 pesos. Este valor crecerá a 420,01 pesos en agosto, tras un aumento del 10,5%, y a 449,83 pesos en septiembre, luego de una suba adicional del 7,1%.

Cabe mencionar que, según estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, el transporte, que representa el 40% de la canasta de servicios del AMBA, registró en junio un incremento del 5,7% en relación a mayo. Así, el gasto mensual de un hogar promedio destinado a este rubro llegó a $116.688, mostrando un aumento interanual del 75%, muy por encima de la inflación. Desde noviembre de 2023, el ajuste acumulado en las tarifas alcanza el 1.354%.

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Por otro lado, el Gobierno definió este miércoles un cambio en el cálculo de la Tarifa Social, buscando mayor previsibilidad en el gasto del Tesoro sin modificar el descuento del 55% mediante la tarjeta SUBE registrada ni el universo de beneficiarios, que supera los 5,5 millones de personas.

(Luciano González)

La resolución 40/2026 fija tarifas de referencia vigentes a partir de este mes para servicios provinciales, municipales y nacionales, reemplazando la dinámica imprevisible anterior debido a las actualizaciones tarifarias diferenciadas por jurisdicción.

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El beneficio alcanza a jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales, titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo, beneficiarios de los programas Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Progresar, Volver al Trabajo, Acompañamiento Social y Promover Igualdad de Oportunidades, personas alcanzadas por el Seguro por Desempleo y el Seguro de Capacitación y Empleo, y titulares de Pensiones No Contributivas.