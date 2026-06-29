El Indec publica el índice de Actividad Económica de abril: el gobierno espera que sea el último dato mensual negativo

Este lunes, el Indec da a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de abril.

Este lunes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) va a dar a conocer el dato de actividad de abril, sobre el cual en las consultoras hay consenso de una caída. Sin embargo, un mal dato está por fuera de los tiempos que marcó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que recién en mayo o junio comenzarían los “mejores 18 meses”. Sin embargo, las variables en las que se apoyaba para realizar esta afirmación no evolucionaron como esperaba el Gobierno.

Luego del repunte de marzo (3,5% mensual y 5,5% interanual), los consultores esperan para abril un mal dato sobre la actividad económica, con señales mixtas en los principales sectores. El Centro de Investigación del Ciclo Económico (Cicec), Analytica y Ferreres coincidieron en que algunos rubros mostraron signos de recuperación, mientras que otros mantuvieron su debilidad.

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Según el CICEC, el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) exhibió un incremento mensual de 0,2% en abril, aunque se mantuvo un 0,4% por debajo del nivel observado en el mismo mes del 2025. La entidad destacó que el indicador encadenó seis meses consecutivos de variaciones positivas desde noviembre, compensando casi toda la caída acumulada en los ocho meses previos.

Como novedad, el informe puntualizó que la construcción y la actividad industrial presentaron mejoras, aunque partieron de niveles históricamente bajos. En el primer caso, el CICEC señaló una suba mensual de 2,2% y un incremento interanual de 7,7%. Tras un 2025 de estancamiento, la construcción inició 2026 con un proceso de recuperación, aunque permaneció lejos de sus máximos históricos, en niveles equivalentes a los del año 2010.

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Para CICEC, en 2026, la construcción inicio2 un proceso de recuperación, pero esta lejos de los máximos históricos.

A la par, la producción industrial inició un proceso de recuperación leve y acumuló cinco meses consecutivos de variaciones positivas, con una tasa de cambio mensual de 0,6% en abril. El nivel alcanzado igualó al del mismo periodo del año anterior, con una variación interanual neutra. La recuperación se extendió a la mayoría de las ramas industriales, aunque desde bases deprimidas.

Caídas temporales y permanentes

En contraste, la actividad agrícola sufrió retrasos debido a lluvias persistentes y el patentamiento de vehículos y las importaciones mostraron caídas. Las ventas minoristas reflejaron un repunte estimado de 0,3% en abril, pero el indicador se ubicó en niveles similares a los mínimos de 2024 y la comparación interanual arrojó una caída de 9,3%. Dentro de este rubro, las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas presentaron leves aumentos, aunque continuaron en valores mínimos desde 2006. Las ventas en centros de compras siguieron en baja.

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El patentamiento de vehículos nuevos interrumpió la tendencia positiva del comienzo de 2026, con una disminución de 2,4% en abril. La cantidad de vehículos patentados quedó 10,8% por debajo del nivel de doce meses atrás, aunque permaneció por encima de los valores de diciembre último. La producción de autos descendió 4,3%, las ventas a concesionarios retrocedieron 5,6% y el patentamiento de autos bajó 3,0%, revirtiendo el rebote de marzo. El patentamiento de motos cayó 0,8 por ciento.

Las importaciones totales de bienes presentaron una baja de 0,3% mensual en abril y de 5,7% frente a igual mes de 2025. El informe del CICEC atribuyó este entorno recesivo a una disminución en las importaciones energéticas, producto de una mayor producción local y no necesariamente de una menor demanda.

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Analytica también reportó una contracción generalizada en abril, con una baja de 0,8% en el Índice Líder de Actividad (ILA), reflejando debilidad en la demanda interna, la industria pesada y el sector automotriz. La consultora señaló que solo algunos segmentos de la siderurgia, el frente externo y la maquinaria agrícola lograron variaciones positivas, sin compensar el deterioro del resto de la economía. El análisis subrayó el comportamiento negativo de la industria, salvo en el acero, donde los laminados en frío crecieron 20% y los aceros planos 3,8%. El resto de la cadena siderúrgica mostró descensos, mientras que la producción de electrodomésticos y harina también se redujo. La demanda de electricidad de grandes usuarios bajó 1 por ciento.

En el sector agrícola, el IACA-BCR retrocedió 2,6% mensual, afectado por lluvias que demoraron la cosecha de soja y complicaron la logística hacia los puertos. La molienda oleaginosa retrocedió 9,3% y la producción de aceites 9,5%. A pesar de este retroceso mensual, el nivel de actividad del sector se mantuvo históricamente alto: el índice interanual trepó 16,5%. El complejo maíz logró exportaciones por 5,1 millones de toneladas, el segundo mayor registro histórico para un mes de abril, y el girasol alcanzó su máximo volumen exportado para ese mes. El patentamiento de maquinaria agrícola avanzó 18,1%, impulsado por la fuerte demanda para una campaña récord.

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El informe de Analytica remarcó que el canal de la demanda interna, conformado por el consumo privado, el crédito a familias, la construcción pública y el sector automotriz, no logró despegar. El agro operó en niveles récord, aunque mostró una caída mensual por cuestiones climáticas. La siderurgia aportó señales parciales de rebote, mientras el frente externo sumó dinamismo sin traccionar al resto de la economía. El informe de Analytica calificó la dinámica de la actividad de 2026 como de “serrucho” en las variaciones mensuales. La confianza del consumidor bajó 5,7%, reflejando un deterioro en las perspectivas de los hogares.

Para Ferreres en el acumulado de enero a abril de 2026 contra 2025 hubo una caída de la actividad del 0,3 por ciento.

El informe de Ferreres coincidió con la evaluación de Analytica y remarcó que Minas y canteras, Agricultura y ganadería e Intermediación financiera fueron los sectores más dinámicos en abril, mientras que Industria manufacturera y Comercio se mantuvieron rezagados. Agricultura y ganadería registraron una expansión anual de 3,6% y un avance de 7,1% en el primer cuatrimestre, aunque la ganadería retrocedió 11,9% en el mes. Los servicios públicos, como electricidad, gas y agua, subieron 7,2% interanual, impulsados por un aumento de la demanda de 7,7%. Minas y canteras aumentaron 7,3% en abril, liderados por la actividad petrolera en Vaca Muerta, que mantuvo niveles récord.

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Los datos de abril muestran que la economía argentina atravesó un mes con avances sectoriales desiguales. Mientras algunos sectores como minas y canteras, electricidad y la exportación agrícola conservaron dinamismo, la demanda interna y rubros vinculados al consumo continuaron con dificultades, en un contexto en el que el Gobierno apuesta a una reversión del ciclo a partir del segundo semestre

¿A partir de mayo?

La cuestión esta en si el dato de abril se tratará del último negativo. Es que, el ministro Caputo, sostuvo en una entrevista con La Nación+ que a partir de mayo/junio comenzarían “los mejores 18 meses de las últimas décadas”. Explicó que, tras el inicio de un ciclo positivo, “esa bonanza se empieza a retroalimentar”. Ademas de la concesión de 9.000 kilometros de rutas nacionales y la Ley de Inocencia Fiscal, mencionó que la modernización laboral y la reducción de cargas patronales alientan a las empresas a contratar. “Ahora saben cuánto sale un despido, en vez de pagar 18 puntos de carga pagan solo dos, y además van a tener un fondo que les permita eventualmente hacer frente a algún despido”, puntualizó.

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El ministro de Economía, Luis Caputo anticipó que a partir de mayo/junio comenzarían los "mejores 18 meses".

La cuestión esta en que esa variables sobre las que Caputo se apoyó para afirmar que a partir de mayo/junio comenzarían los mejores 18 meses no evolucionaron como el Gobierno esperaba. En algunos casos por complicaciones de la política y en otros por las restricciones fiscal. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el seguro de los empresarios ante posibles despidos y el corazon de la reforma, fue postergado hasta noviembre a causa del costo fiscal que implicaba para el estado.

Mientras que aún se espera por nueva modificaciones en la Ley de Inocencia Fiscal por pedido de los contadores que expusieron los peligros que implicaba para los contribuyentes. Pero el Gobierno enfrenta mayores dificultades para su aprobación en el Congreso como consecuencia de las adhesiones de funcionario públicos al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Es que si bien no implica necesariamente que vayan a sacar dólares del colchón, en el debate público se mezclaron los temas -en ocasiones adrede- por lo que el oficialismo tendrá mayores dificultades para conseguir el apoyo para sancionar los cambios necesarios.

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Por ahora, Caputo solo cuenta con los 9.000 kilometros de rutas nacionales para que arranque los mejores 18 meses a partir de mayo. Aunque en el sector de la construcción voces en off the record remarcan que la obra pública solo se trata del 30% y que el resto depende de los privados.