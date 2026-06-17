Cuál es el auto más vendido del mundo que acaba de llegar a la Argentina y que cuesta USD 70.000

Apenas 10 meses después de ser presentada a nivel mundial, la Toyota RAV4 llegó a Argentina con versiones híbridas e híbridas enchufables. REUTERS/Manami Yamada

La apertura de las importaciones sin restricciones abrió hace dos años la oferta de autos y modelos en el mercado como ya ocurrió en varias oportunidades ante cambios en la política económica argentina. Sin embargo, por un largo proceso de saneamiento de las cuentas de las automotrices, algunos modelos recién están llegando a la Argentina en 2026.

Es el caso del auto más vendido del mundo, el Toyota RAV4, que después de quedar segundo detrás del Toyota Corolla en 2022, pasó a ser el modelo más vendido de la marca a nivel global, siguiendo la tendencia de los consumidores hacia esta categoría de autos conocida por la sigla SUV (Sport Utility Vehicle). El camino a la cima, sin embargo, tuvo que esperar un año más, hasta 2024, porque en el medio se tuvieron con conformar con escoltar al inesperado Tesla Model Y que se quedó con el primer puesto absoluto en 2023.

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Si bien hubo una pequeña importación en 2024, con pocas unidades de la generación 5 del Toyota RAV4, su posicionamiento de precio, cargado de todos los impuestos y aranceles que se aplicaban a los autos importados de alto valor, dejaban su precio demasiado alto, por lo cual la marca decidió solo hacer esa importación para incorporar el modelo a la flota de su empresa de renting, Kinto.

La Toyota RAV4 fue el auto más vendido del mundo en 2024 y 2025, y es el Toyota más vendido desde 2023 a nivel global. REUTERS/Manami Yamada

El Toyota RAV4 que llegó a la Argentina hace apenas dos semanas viene importado desde Japón, y es el correspondiente a la 6ta generación del modelo, que se estrenó el año pasado en los mercados internacionales. Su inserción es ahora con un volumen de unidades inicial mucho más ambicioso de unas 1.000 unidades iniciales, con dos diferentes tecnologías de propulsión y tres versiones de equipamiento.

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Las versiones de RAV4

Por un lado, está la híbrida convencional, equipada con un motor de combustión de 2.5 litros naftero aspirado y 186 CV de potencia que se asocia a dos motores eléctricos, uno de 136 CV adelante y otro de 54 CV atrás, para totalizar una potencia combinada de 239 CV con 4 modos de conducción.

Por el otro, la versión PHEV o híbrida enchufable, que tiene el mismo motor con uno leve incremento de potencia térmica que llega a 189 CV, que trabaja en conjunto con un motor eléctrico delantero de 205 CV y uno trasero de 56 CV, lo que le permite entregar una potencia total combinada de 329 CV con los mismos cuatro modos de conducción, aunque con uno 100% eléctrico mucho más extenso que le permite alcanzar hasta 142 km sin emisiones, gracias a una batería de iones de litio. La autonomía total del auto en modo híbrido es de 1.000 km.

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Esta versión híbrida enchufable llegó además en una variante adicional, la GR Sport, que acompaña las versiones deportivas de los modelos generalistas de Toyota en toda su gama, y que ya está presente en Argentina en Toyota Yaris, Corolla, Corolla Cross, Hilux y SW4. En el caso de la RAV4 GR Sport, además del diseño interior y exterior diferenciado, el vehículo tiene suspensiones y dirección, y mejoras en la rigidez estructural de la carrocería, pensada para ofrecer una conducción más ágil, precisa y estable.

Siguiendo la tendencia de la marca, todos los modelos ofrecen una versión deportiva GR-Sport. El RAV4 también la tiene en su porfafolio para Argentina. (Toyota - Infobae)

Los precios con los que se lanzó la venta en la Argentina de RAV4 son de USD 70.200 para la versión Híbrida, USD 77.600 para la RAV4 GR SPORT PHEV, y USD 78.100 para la de más alta gama, la RAV4 XSE PHEV.

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Al ser vehículos que vienen importados desde Japón, no tienen ningún tipo de exención impositiva para entrar a Argentina. Esto significa que pagan el 35% de arancel de importación, sobre el cual después se aplican impuestos como tasa de estadística del 3%, IVA del 21% e Ingresos Brutos y otros impuestos locales que representan otro 10%.

Como referencia regional, la versión Híbrida con menor equipamiento de RAV4 que se vende en Chile tiene un precio de USD 44.000. Si se le suman todos los impuestos argentinos, inexorablemente se llega al precio que el vehículo tiene hoy en Argentina.

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Inicialmente, el plan de Toyota es seguir importando tanto RAV4 como el nuevo bZ4X 100% eléctrico desde Japón y no aprovechar las 10.000 unidades que podrán traerse desde Estados Unidos sin arancel alguno, al menos por el momento. De hecho, la marca confirmó que la introducción del modelo ya estaba prevista y proyectada desde antes de conocerse la intención de un acuerdo comercial entre las administraciones de Donald Trump y Javier Milei. Para ese cupo, que se espera pueda entrar en vigor en agosto, el modelo que está evaluando inicialmente Toyota es la pick up Tundra.

Por qué tardó tanto en llegar la RAV 4 a Argentina

Aunque la apertura de las importaciones fue habilitada apenas asumió el Gobierno actual, el mercado automotor argentino demoró más de un año y medio hasta sentir un cambio en la proporción de autos nacionales e importados. La explicación está en el tiempo que demandó recomponer el flujo de pagos con sus proveedores, y especialmente con la casa matriz de cada marca, que prácticamente se había interrumpido en 2023.

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El nuevo Toyota RAV4 tiene dos versiones híbridas enchufables diferenciadas por su perfil. La más cara es la versión XSE que cuesta USD 78.100. (Toyota)

De hecho, tan lento es ese proceso de normalización que todavía hay automotrices que no pagaron las importaciones de 2023 debido a que ingresaron al programa de los bonos BOPREAL que lanzó el gobierno, y esos títulos tienen fecha de pago a partir de 2027.

Es por esa razón que gracias al cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos, en primer lugar, y tras los acuerdos como el del Mercosur con la Unión Europea -ya vigente desde mayo- y el de Estados Unidos -que entrará en vigor presumiblemente desde agosto-, los usuarios argentinos ya tienen y tendrán más oferta aún, de vehículos importados que tres años atrás no estaban ni siquiera en los planes de las marcas.

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