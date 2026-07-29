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El Gobierno estableció cómo será el proceso de privatización de varias empresas públicas

El procedimiento alcanzará tanto a nuevos interesados como a inscriptos previos y concesionarios. Además, incluye validaciones adicionales para operar en la plataforma de subastas estatales

Pantalla de computadora muestra el sitio web SUBAST.AR con un formulario de inscripción para subastas públicas de privatización. Se ve un mouse negro sobre un escritorio de madera.
A partir de ahora, será necesario estar inscripto en SUBAST.AR para participar de concursos por privatizaciones o concesiones de derechos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Como parte del plan de modernización y simplificación burocrática adoptada por el Gobierno nacional, este miércoles entró en vigencia el nuevo procedimiento de inscripción para los interesados en participar en las subastas públicas, vinculadas a las privatizaciones previstas en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y la Ley de Reforma del Estado N° 23.696.

Por medio de la publicación de la Disposición N° 52/2026 en el Boletín Oficial, la titular de la Oficina Nacional de Contrataciones, Agustina Rocío Brichetti, dispuso las nuevas condiciones que los eventuales oferentes deberán cumplir para ser parte del proceso.

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“Los interesados en participar de las subastas públicas tendientes a materializar las privatizaciones, efectuadas en la plataforma SUBAST.AR, deberán previamente inscribirse en el módulo denominado ‘Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696′“, especificaron las autoridades. Asimismo, indicaron que el mismo se encuentra disponible en el sitio web de CONTRAT.AR.

De esta manera, la disposición estableció que los interesados ya inscriptos en el módulo específico para privatizaciones podrán participar en las subastas públicas del sistema SUBAST.AR. Se trata de un procedimiento que ya había sido aprobado por la Disposición N° 29 del 8 de agosto de 2025.

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Según la normativa, quienes deseen participar en las subastas públicas organizadas a través de la plataforma SUBAST.AR deberán inscribirse previamente en el módulo “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696” disponible en el sitio web https://contratar.gob.ar/.

También se determinó que quienes estén inscriptos como Concesionarios Ley N° 17.520, conforme al procedimiento aprobado por la Disposición N° 84 del 14 de noviembre de 2024, podrán intervenir en las subastas de privatización. Para estos casos, la participación se habilita en tanto las subastas sean convocadas bajo el marco de las Leyes N° 27.742 y N° 23.696.

Por otro lado, recordaron que para utilizar el sistema SUBAST.AR, los interesados deberán declararse como oferentes en el sistema mediante. En este sentido, explicaron que deberán ingresar a la plataforma COMPR.AR y dirigirse hacia el apartado de “Subasta Pública”, para registrar los datos requeridos por las autoridades.

No obstante, quienes estén incorporados en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) y hayan cumplido la inscripción y validación en el módulo de privatizaciones, quedarán eximidos de la obligación de declararse como oferentes en la plataforma SUBAST.AR.

Una pantalla de laptop muestra el sitio web SUBAST.AR con un formulario de inscripción a subastas públicas y un menú desplegable con opciones de subastas.
La pantalla de una computadora muestra el formulario de SUBAST.AR para la inscripción a subastas públicas de privatización, con opciones para subastar bienes o activos estatales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, las autoridades aclararon que el usuario designado como Administrador Legitimado en el sistema SUBAST.AR y/o validado en el sistema COMPR.AR deberá coincidir con el designado y validado en el módulo correspondiente de la plataforma CONTRAT.AR.

Esto se tendrá en cuenta a la hora de inscribirse como participante en privatizaciones o como concesionario bajo la Ley N° 17.520, al momento de la inscripción o de la última actualización de datos.

Cuáles son las empresas nacionales que el Gobierno buscará privatizar

La privatización de empresas estatales se convirtió en uno de los ejes centrales del programa financiero argentino para 2026-2027. El ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó ingresos por más de USD 2.000 millones mediante la venta de activos públicos antes de finalizar el mandato de Javier Milei. El objetivo oficial es sumar divisas para atender los vencimientos de la deuda con el FMI, que este año alcanzan los USD 19.200 millones.

En la hoja de ruta presentada por Caputo, el grueso de los flujos por privatizaciones se espera durante 2027, aunque algunas operaciones podrían concretarse antes. El ministro confirmó que ya se materializó la venta de Transener y que Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) sería la próxima en avanzar, con fechas y procedimientos definidos. Además, señaló que las termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano podrían privatizarse a fines de este año o, de manera conservadora, en 2027.

Aysa
Se espera que la transferencia de AySA se concrete antes de fin de año

Hasta el momento, la operación de AySA es la más avanzada. El proceso incluye dos etapas: el 27 de agosto se abrirán los sobres técnicos, donde los interesados deberán acreditar capacidad financiera y experiencia. Solo los que superen esta etapa accederán a la apertura de las ofertas económicas, prevista para mediados de septiembre.

En el segundo tramo, se recibiría el pago a mediados de octubre, seguido por la firma del contrato de adjudicación. El proceso exigirá la presentación simultánea de la documentación técnica y la oferta monetaria, y si algún interesado solicita prórroga, el cronograma podría extenderse.

En el caso de las termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano, se encuentran en fase de preparación documental para el lanzamiento de las licitaciones. El Gobierno prevé que, si los plazos se cumplen, los ingresos por estas privatizaciones podrían sumarse a los de AySA antes de fin de año.

El complejo hidroeléctrico Los Nihuiles fue la última empresa estatal en ser sumada a la oferta (REUTERS)
El complejo hidroeléctrico Los Nihuiles fue la última empresa estatal en ser sumada a la oferta (REUTERS)

No obstante, el anuncio más reciente corresponde a la privatización del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. Publicada en el Boletín Oficial, la convocatoria busca un nuevo concesionario para el complejo hidroeléctrico ubicado en Mendoza, compuesto por cuatro centrales sobre el río Atuel.

El proceso incluirá el otorgamiento de una nueva concesión por treinta años, así como la venta del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA), empresa creada para administrar los activos del sistema tras el vencimiento de las concesiones originales en 2024.

El actual operador, Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (HINISA), cuenta con una participación mayoritaria de Pampa Energía, controlada por Marcelo Mindlin. La administración transitoria de HEMSA y Empresa Mendocina de Energía S.A.P.E.M. (EMESA) se extenderá hasta que el adjudicatario asuma la operación o hasta el 31 de diciembre de 2026.

El complejo Los Nihuiles, con una capacidad instalada de 290 MW, abastece al sur de Mendoza y aporta energía renovable al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). No obstante, dos de sus centrales están fuera de servicio desde enero de 2025, luego de un aluvión que dañó equipos y obligó a prorrogar la gestión transitoria. Por esto, anticiparon que el futuro concesionario deberá invertir en la rehabilitación de las instalaciones y modernización tecnológica.

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