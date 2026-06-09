Horacio Marín: “YPF ya es la mitad de Ford y para 2030 va a ser una de las 20 petroleras más grandes del mundo”

Horacio Marín, orador en el IAE Summit 2026, participa en una conversación sobre estrategia empresarial en el evento organizado por IAE Business School (IAE Business School)

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, proyectó que la compañía se ubicará entre las 20 petroleras más grandes del mundo para 2030 y comparó su tamaño actual con el de gigantes industriales globales: “Hoy podemos decir que YPF es más grande que Halliburton y la mitad de Ford”, afirmó durante su participación en un panel del IAE Summit 2026, un evento organizado por IAE Business School.

En la charla, el ejecutivo realizó un recorrido por la estrategia de la empresa para los próximos años, con el proyecto de gas natural licuado (GNL) como eje central y Vaca Muerta como plataforma de despegue. “A fin de año podemos tener una sorpresa”, deslizó Marín, sin dar más detalles.

PUBLICIDAD

El “objetivo país”

El punto de partida del discurso de Marín fue lo que definió como el “objetivo país”: que la Argentina exporte más de USD 30.000 millones en energía para 2031, una meta que, según el ejecutivo, logró alinear a actores que históricamente operaron en direcciones opuestas. “Lo más importante fue haber puesto un objetivo país. Ahí rompimos esa posible grieta que había en la Argentina porque todos estamos empujando para el mismo lado”, sostuvo. La hoja de ruta para alcanzar ese número es lo que YPF denomina el modelo “4x4”, el plan con el que la compañía proyecta cuadruplicar su valor en cuatro años apalancado en el desarrollo de cuatro hubs de producción en Vaca Muerta.

El primero es el hub core, con epicentro en Loma Campana y La Amarga Chica, las áreas más consolidadas de la compañía. El segundo es el hub norte, donde YPF opera junto a socios en el área Bajo del Toro. El tercero es el hub sur, un proyecto íntegramente de YPF donde recientemente presentó un proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por USD 25.000 millones. El cuarto y más ambicioso, según el propio Marín, es el hub GNL, respaldado por cinco concesiones que el gobierno de Neuquén acaba de aprobar y que serán destinadas exclusivamente a la producción de gas licuado para exportación.

PUBLICIDAD

El proyecto más complejo

Marín no ocultó la magnitud del desafío que representa el hub GNL. “Es el proyecto más difícil que me va a tocar trabajar en mi vida. Armarlo y ejecutarlo es muy complejo desde todo punto de vista: desde lo técnico, lo comercial, lo financiero y lo jurídico”, afirmó. La empresa trabaja en 14 documentos de unas 300 páginas en total y prevé iniciar el project finance, que será gestionado por el banco americano JP Morgan a partir de julio de 2026. El objetivo, insistió el ejecutivo, es tener el esquema financiero definido antes de fin de año.

Marín aseguró que lo más difícil de su gestión fue cambiar la cultura interna de YPF y que la compañía erradicó las palabras "éxito" y "fracaso" de su vocabulario: "La única que vale es superación"

La infraestructura del proyecto demandará una inversión del orden de los USD 24.000 millones y contempla la construcción de una planta de aproximadamente 200 hectáreas. Para dimensionar la escala, Marín la comparó con la refinería de La Plata: “Vamos a hacer una planta que es el 70% de la refinería de La Plata en cuatro años”. El ejecutivo anticipó que será “el project finance más grande de Latinoamérica en la historia".

PUBLICIDAD

A pesar de la complejidad, Marín se mostró confiado en las condiciones para concretarlo. Mencionó la solidez del RIGI, el apetito del mercado financiero internacional y el perfil de los socios de YPF en el proyecto –la italiana ENI y Adnoc, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi– como factores favorables. También señaló que el conflicto en Medio Oriente jugó a favor de la Argentina: “Estamos en una zona lejos de guerra. Desde 1800 hasta la fecha nunca hubo un conflicto que nos complique, entonces es un país seguro para proveer energía al mundo”.

Los planes para Bahía Blanca y Punta Colorada

Marín también delineó la arquitectura territorial del negocio gasífero. Bahía Blanca se consolidará como polo petroquímico y agroindustrial, con el proyecto de TGS de NGL y la potencial expansión de la planta de Compañía Mega como pilares del abastecimiento del mercado interno. “Con los dos proyectos en funcionamiento, vamos a estar en el orden de los 85 millones de metros cúbicos de capacidad de procesamiento”, proyectó.

PUBLICIDAD

Punta Colorada, en cambio, será el polo exportador. Allí YPF prevé construir una planta de 200 hectáreas con una inversión de USD 7.000 millones para procesar y exportar gas con valor agregado. “Todos los productos que nosotros generemos en Punta Colorada son productos de exportación”, precisó Marín, quien agregó que, con todo lo que YPF llegará a comercializar, la compañía podría convertirse en el quinto exportador mundial de gas licuado de petróleo (GLP).

Cultura y ejecución

Consultado acerca de cuál fue el cambio más importante que vio en la compañía desde el inicio de su mandato, en diciembre de 2024, el ejecutivo se refirió a la transformación interna de YPF y al desafío de cambiar la cultura organizacional de una empresa con historia estatal. “Lo más difícil era cambiar la cultura de YPF. Ese era el riesgo mayor. Una cosa es diagnosticar y otra es ejecutar”, señaló. En ese marco, contó que la compañía eliminó las palabras “éxito” y “fracaso” de su vocabulario interno: “Decimos que hay una sola palabra, que es superación. Es la única que vale”, afirmó.

PUBLICIDAD

El proyecto de gas natural licuado de YPF demandará una inversión de USD 24.000 millones en infraestructura

Marín cerró su participación con una referencia a la posición de YPF ante los mercados internacionales y al cambio de percepción que atravesó la empresa en los últimos años. “Hace solamente 15 meses no teníamos nada de GNL. ¿Qué hicimos? Abrimos mercados”, recordó. Y atribuyó ese avance a la combinación de un gobierno que calificó como business friendly, condiciones macroeconómicas en mejora y los incentivos del RIGI. “Antes no estábamos preparados, pasó Ucrania y no lo tomamos; hoy estamos preparados y estoy seguro de que el GNL va a ser una realidad y va a ayudar a cambiar a la Argentina”, concluyó.