Economía

ANSES: cuándo cobro en junio 2026 si mi DNI termina en 7

El cronograma del organismo fija días distintos según cada prestación e incluye subas por inflación, refuerzos para haberes bajos y el medio aguinaldo en varias liquidaciones de este mes

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Fachadas ANSES
ANSES organiza en junio de 2026 un cronograma de pagos según la terminación del DNI para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) organiza cada mes el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales a través de un cronograma escalonado que distribuye las acreditaciones a lo largo de varias semanas. El mecanismo toma como referencia el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario, lo que permite distribuir los pagos de forma ordenada y evitar concentraciones en el sistema bancario. Así, según la terminación del DNI, cada titular tiene asignada una fecha diferente para cada tipo de prestación.

El organismo administra un amplio abanico de beneficios que abarca desde el sistema previsional —jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)— hasta las asignaciones familiares y universales, las Pensiones No Contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y la prestación por desempleo, entre otras. Cada una de estas prestaciones tiene su propio calendario dentro del mes, con fechas que varían tanto según la terminación del DNI como según el tipo de beneficio.

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Para junio de 2026, ANSES confirmó un aumento del 2,58% en todas las prestaciones, ajuste que responde a la inflación registrada en abril. A ese incremento se suma el pago del medio aguinaldo para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, lo que eleva los ingresos totales del mes de forma considerable. Quienes tienen DNI finalizado en 7 deben consultar el cronograma específico para conocer cuándo y cuánto percibirán de cada beneficio.

ANSES confirmó en junio de 2026 un aumento del 2,58% en las prestaciones y sumó el medio aguinaldo para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)
ANSES confirmó en junio de 2026 un aumento del 2,58% en las prestaciones y sumó el medio aguinaldo para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo con DNI finalizado en 7 cobrarán el 18 de junio. El haber base actualizado para este mes es de $403.317,99. A esa suma se añade el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.659, con lo que el total bruto a percibir en junio asciende a $674.976,99. Los tres conceptos se acreditan en la misma fecha, por lo que el beneficiario dispone del monto completo desde ese día.

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Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, la fecha de pago es el 26 de junio. El haber máximo vigente en este esquema es de $2.713.948,18, al que se suma el medio aguinaldo de $1.356.974,09, lo que lleva el total del mes a $4.070.922,27. Este grupo no recibe el bono extraordinario de ANSES, ya que dicho refuerzo está reservado para los beneficiarios cuyos haberes no superan el mínimo.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas —por invalidez o vejez— con DNI finalizado en 7 acceden al cobro el 11 de junio. El haber base actualizado es de $282.322,59. Al sumarse el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo de $141.161,30, el ingreso bruto total para junio llega a $493.483,89, con acreditación íntegra en esa misma fecha.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con DNI terminado en 7 cobrarán el 18 de junio. El haber mensual actualizado es de $322.654,39. Con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso base se eleva a $392.654,39. Al incorporar el medio aguinaldo de $161.327,20, el ingreso bruto total para junio alcanza los $553.981,59.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 7 se cobran el 18 de junio y totalizan $674.976,99 con bono y aguinaldo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 7 recibirán el pago el 18 de junio. La AUH General tiene un valor de $144.932 por cada menor de 18 años, mientras que para los hijos con discapacidad el monto asciende a $471.915.

En ambos casos, ANSES deposita mensualmente el 80% del valor y retiene el 20% restante, porcentaje que se libera una vez presentada la Libreta AUH, el documento que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y asistencia escolar exigidos por la normativa.

La Asignación Familiar por Hijo (SUAF) parte de $72.474 por hijo —y trepa a $235.967 cuando el hijo presenta discapacidad—, con variaciones según el rango de ingresos del grupo familiar. Para conocer el valor correspondiente a cada caso, se puede consultar el sitio oficial de ANSES.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 7 cobrarán el 22 de junio. El monto de la AUE es de $144.932 por embarazo ($115.945,60 en mano y $28.986,40 retenidos). La liquidación incluye de forma automática el Complemento Leche, cuyo valor en junio es de $54.665.

Asignación por Prenatal

La Asignación por Prenatal se abona el 16 de junio. El monto general, para el primer tramo de ingresos, es de $72.474.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad se acredita el primer día del calendario de pago de cada beneficiaria, sin distinción por terminación de DNI. El monto equivale al salario neto durante la licencia, por lo que el valor varía en cada caso.

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
La AUH, la Asignación Familiar por Hijo y la AUE con DNI terminado en 7 tienen fechas y montos definidos en junio, con retención del 20% en la AUH y la AUE

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones Pago Único —que comprenden nacimiento, matrimonio y adopción— pueden cobrarse desde el 9 de junio hasta el 8 de julio, sin distinción por terminación de DNI. Los montos vigentes son:

  • Nacimiento: $84.478
  • Matrimonio: $126.489
  • Adopción: $505.070

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de PNC se abonan entre el 8 de junio y el 8 de julio para todas las terminaciones de DNI. Los montos actualizados son:

  • $72.474 por hijo,
  • $235.967 por hijo con discapacidad,
  • $17.582,92 por cónyuge.

Prestación por Desempleo

Quienes perciben la prestación por desempleo con DNI terminado en 7 cobrarán el 24 de junio. El monto mínimo actualizado es de $181.500, mientras que el tope máximo general alcanza los $363.000. El valor exacto depende del historial de aportes de cada beneficiario.

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