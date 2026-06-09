Economía

ANSES: cuándo cobro en junio 2026 si mi DNI termina en 6

El cronograma define días distintos según cada prestación, con suba del 2,58%, medio aguinaldo y, en algunos casos, un refuerzo adicional que eleva el ingreso mensual

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anses y jubilados
ANSES aplicó en junio de 2026 un aumento del 2,58% en las prestaciones y sumó medio aguinaldo para jubilados, pensionados y asignaciones (ANSES)

En junio de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos que contempla un aumento del 2,58% en todas las prestaciones, en línea con la inflación de abril. A esto se suma el abono del medio aguinaldo para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, lo que incrementa notablemente los ingresos mensuales en esta ocasión.

Las fechas de cobro varían en función de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), por lo que quienes tienen DNI terminado en 6 deben consultar el cronograma específico para conocer cuándo y cuánto percibirán de cada beneficio.

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Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y tienen DNI finalizado en 6 cobrarán el 17 de junio. Para junio el monto es de $403.317,99.

Además, se suma el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.659, lo que lleva el total bruto a percibir en el mes a $674.976,99. Todos los conceptos se liquidan el mismo día que el haber principal, permitiendo a los beneficiarios disponer de la suma completa.

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Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo y tienen DNI terminado en 6, la fecha de pago es el 26 de junio. El haber máximo para este mes se ubica en $2.713.948,18, mientras que el aguinaldo correspondiente asciende a $1.356.974,09.

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Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo con DNI finalizado en 6 se pagan el 26 de junio y no reciben el bono extraordinario de ANSES (NA)

De este modo, el monto total que puede percibir un beneficiario en esta categoría alcanza los $4.070.922,27. Es importante destacar que este grupo no recibe el bono extraordinario de ANSES.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas (por invalidez o vejez) con DNI finalizado en 6 accederán al cobro el 11 de junio. El haber base actualizado es de $282.322,59. Sumando el medio aguinaldo de $141.161,30 y el bono extraordinario de $70.000, el ingreso bruto total para junio asciende a $493.483,89. Todo este monto se liquida en la misma fecha, permitiendo a los beneficiarios disponer del total sin demoras.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y tienen DNI terminado en 6 cobrarán el 17 de junio. El haber mensual actualizado es de $322.654,39. Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso base llega a $392.654,39. En este mes, además, corresponde el medio aguinaldo de $161.327,20, por lo que el ingreso bruto total para junio asciende a $553.981,59.

La PUAM para beneficiarios con DNI terminado en 6 se paga el 17 de junio y llega a $553.981,59 con bono extraordinario y medio aguinaldo (REUTERS/Agustin Marcarian)
La PUAM para beneficiarios con DNI terminado en 6 se paga el 17 de junio y llega a $553.981,59 con bono extraordinario y medio aguinaldo (REUTERS/Agustin Marcarian)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 6 recibirán el pago el 17 de junio.

  • AUH General: El monto actualizado es de $144.932. ANSES deposita el 80% mensualmente ($115.945,60 en mano) y retiene el 20% restante ($28.986,40).
  • AUH por Hijo con Discapacidad: El valor asciende a $471.915 ($377.532 en mano y $94.383 retenidos).
  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF - Tramo I): El monto es de $72.474 por hijo. Si presenta discapacidad, el valor es de $235.967.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 6 cobrarán el 18 de junio. El monto de la AUE es de $144.932 por embarazo ($115.945,60 en mano y $28.986,40 retenidos). Además, se liquida automáticamente el Complemento Leche, que este mes tiene un valor de $54.665.

Asignación por Prenatal

La Asignación por Prenatal se paga en junio a las titulares con DNI terminado en 6 el 17 de junio. El monto general, para el primer tramo de ingresos, es de $72.474.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad se abona entre el 10 de junio y el 8 de julio. Para quienes tienen DNI terminado en 6, el cobro está habilitado desde el 17 de junio. El monto corresponde al salario neto de la beneficiaria durante el período de licencia, por lo que varía según cada caso.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La AUE con DNI terminado en 6 se cobra el 18 de junio e incluye el Complemento Leche de $54.665 además del monto mensual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones Pago Único —que incluyen nacimiento, matrimonio y adopción— pueden cobrarse a partir del 10 de junio y hasta el 8 de julio, sin distinción por terminación de DNI. Los montos vigentes son los siguientes:

  • Nacimiento: $84.478
  • Matrimonio: $126.489
  • Adopción: $505.070

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de PNC se abonan entre el 8 de junio y el 8 de julio para todas las terminaciones de DNI, inclusive la 6. Los montos actualizados son: $72.474 por hijo, $235.967 por hijo con discapacidad y $17.582,92 por cónyuge.

Prestación por Desempleo

Quienes perciben la prestación por desempleo y tienen DNI terminado en 6 cobrarán el 26 de junio. El monto mínimo actualizado es de $181.500, mientras que el tope máximo general alcanza los $363.000. El valor exacto depende del historial de aportes del beneficiario.

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