Ranking de exportaciones: cuáles son las provincias que más dólares aportaron en el primer cuatrimestre

El Puerto de Rosario, en Santa Fe, es el principal nodo de salida de las exportaciones agroindustriales del país. (Reuters)

En el primer cuatrimestre de 2026, las exportaciones argentinas de bienes totalizaron 30.820 millones de dólares, un 21,5% más que en igual período del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Detrás de ese número agregado se esconde una distribución muy desigual: cinco provincias concentraron el 75% de los dólares exportados, mientras que otras cinco retrocedieron respecto de 2025.

El mapa exportador argentino tiene una geografía definida por el agro pampeano, la industria y, cada vez con más peso, los hidrocarburos de la Patagonia. El primer cuatrimestre de 2026 no alteró esa estructura, aunque sí registró movimientos llamativos en provincias que habitualmente no figuran entre las primeras del ranking.

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El podio: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba

Buenos Aires se mantuvo en la cima del ranking con 9.741 millones de dólares exportados en el primer cuatrimestre, lo que representa casi un tercio del total nacional. La provincia mostró un crecimiento de 8,3% respecto del mismo período de 2025, cuando había acumulado 8.996 millones. Su perfil exportador es el más diversificado del país: las manufacturas de origen industrial (MOI) lideraron con USD 3.468 millones, seguidas por los productos primarios con USD 2.924 millones y las manufacturas de origen agropecuario (MOA) con USD 1.954 millones. Los combustibles y la energía aportaron otros 1.396 millones.

Santa Fe ocupó el segundo lugar con 5.680 millones de dólares, lo que implica un salto de 27,2% frente a los USD 4.464 millones de 2025. La provincia del litoral es la gran exportadora de MOA del país: solo en ese rubro despachó 4.460 millones de dólares, un número que refleja el peso del complejo sojero asentado en el Gran Rosario. Los productos primarios sumaron otros 795 millones, mientras que las MOI y los combustibles tuvieron una participación marginal en comparación.

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En el primer cuatrimestre de 2026, la harina y los pellets de extracción del aceite de soja se ubicaron entre los productos más exportados del país, según el Indec. (Reuters)

Córdoba cerró el podio con USD 3.706 millones, un 17% más que en el primer cuatrimestre de 2025. Las MOA representaron USD 1.676 millones y los productos primarios USD 1.532 millones, en línea con el perfil agroindustrial de la provincia. Las MOI aportaron USD 488 millones.

Estas tres provincias, en conjunto, explicaron más de la mitad de las exportaciones argentinas del período.

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Neuquén y Santa Cruz, el peso creciente de la Patagonia

Neuquén fue la cuarta provincia del ranking con USD 2.406 millones exportados entre enero y abril, con una suba de 62,7% respecto de los USD 1.479 millones del primer cuatrimestre de 2025. El motor es uno solo: los combustibles y la energía, que explicaron USD 2.351 millones de los USD 2.406 totales. La provincia es la principal puerta de salida del petróleo y el gas de Vaca Muerta, y los números del primer cuatrimestre consolidan su posición como uno de los grandes generadores de divisas del país.

Santa Cruz apareció en el quinto lugar con USD 1.484 millones, un crecimiento de 85,3% frente a los USD 801 millones de 2025. A diferencia de Neuquén, cuyo perfil exportador está casi exclusivamente concentrado en hidrocarburos, Santa Cruz combina las MOI —con USD 1.114 millones, vinculadas principalmente a la minería— con una participación relevante de productos primarios, que sumaron USD 285 millones.

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La región Patagónica en su conjunto acumuló USD 5.390 millones en el período, un 66,4% más que en igual lapso del año anterior.

El resto del top diez

Chubut (USD 1.123 millones exportados en el primer cuatrimestre), San Juan (USD 961 millones), Entre Ríos (USD 701 millones) y Jujuy (USD 644 millones) completaron el grupo de los que superaron los USD 600 millones en el período. Salta, por su parte, registró exportaciones por USD 557 millones en los primeros cuatro meses del año, según el Indec.

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Chubut aportó USD 1.123 millones, con las MOI como rubro principal —USD 463 millones, asociados a la actividad minera y petrolera— y los productos primarios en segundo lugar con USD 322 millones. Su desempeño cayó 11,8% respecto del primer cuatrimestre de 2025, cuando había exportado USD 1.273 millones, lo que la convirtió en una de las cinco provincias que retrocedieron en el período.

San Juan trepó al octavo lugar del ranking con USD 961 millones, un 37,1% más que en 2025. Las MOI concentraron USD 882 millones, impulsadas por la producción minera, particularmente el oro.

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Jujuy acumuló USD 644 millones, lo que dejó como resultado una suba de 86,1% frente a los USD 346 millones del año anterior. El crecimiento de las MOI —que pasaron de USD 194 a USD 359 millones— estuvo traccionado por la producción de litio, un mineral que ganó peso en la oferta exportadora de esa provincia.

Las provincias que más crecieron: Catamarca, Jujuy y Salta

Más allá del volumen absoluto, el ranking de variaciones interanuales revela un grupo de provincias del norte que registraron los mayores saltos porcentuales del período. Catamarca casi duplicó sus exportaciones: pasó de USD 126 millones en el primer cuatrimestre de 2025 a USD 249 millones en 2026, una suba de 97,6%. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por las MOI, que crecieron 113%, al pasar de USD 112 a USD 238 millones. Vale señalar que Salta y Catamarca más que duplicaron sus ventas de MOI respecto del año anterior, un desempeño que refleja el dinamismo de la actividad minera en el noroeste.

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Jujuy, con 86,1% de crecimiento, y Salta, con 61,9%, completaron el podio de las provincias con mayor expansión relativa. Salta acumuló USD 557 millones, frente a los USD 344 millones de 2025, con subas en todos sus rubros y un desempeño especialmente marcado en las MOI, que escalaron de USD 123 a USD 286 millones.

Santa Cruz, con 85,3% de crecimiento, y Neuquén, con 62,7%, también formaron parte de las provincias de mayor dinamismo en términos relativos.

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Las cinco que retrocedieron

Contra la tendencia general de suba, cinco provincias exportaron menos dólares en el primer cuatrimestre de 2026 que en igual período del año anterior. Santiago del Estero fue la que más retrocedió: cayó 42% al pasar de USD 371 a USD 215 millones. La caída obedeció principalmente al derrumbe de sus productos primarios, que bajaron de USD 354 a USD 194 millones.

Formosa registró una baja de 40% —de USD 15 a USD 9 millones—, aunque su impacto en el total es casi imperceptible dado que la provincia aporta apenas el 0,03% de las exportaciones nacionales. Chubut cayó 11,8%, Río Negro retrocedió 18,1% y Chaco bajó 10%.

Las regiones que traccionan

La región pampeana —Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa— acumuló USD 20.368 millones en el primer cuatrimestre, lo que equivale al 66% del total nacional. Pese a ese predominio, su participación relativa se reduce paulatinamente frente al avance de la Patagonia, que con USD 5.390 millones explicó el 17,5% de las exportaciones del período, frente a un peso significativamente menor en años anteriores.

El litio afianza su lugar en la canasta exportadora del norte argentino. (Reuters)

El noroeste argentino, con USD 1.926 millones, y la región de Cuyo, con USD 1.739 millones, completaron el mapa regional. El noreste, por su parte, fue la región con menor aporte: sus cuatro provincias —Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa— sumaron apenas USD 377 millones, el 1,2% del total nacional.

Los resultados del primer cuatrimestre de 2026 confirman que las exportaciones argentinas crecen de la mano del complejo agroindustrial del litoral y el interior pampeano, la energía y la minería patagónica, y el litio y los minerales del norte. La desigualdad en la distribución de esos dólares no es nueva, pero el período analizado muestra que la brecha entre las provincias que más crecen y las que retroceden se amplía.