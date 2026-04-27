Comercio electrónico: cómo compran hoy los argentinos y qué cambió en sus hábitos

La categoría indumentaria figura entre las diez más vendidas online, pero no logró crecer el último año por varios factores internos y externos

En abril de 2026, el comercio electrónico en la Argentina reflejó un crecimiento sostenido y una diversificación en los hábitos de compra de los consumidores. 25 millones de personas utilizan plataformas digitales para adquirir productos y servicios, una cifra que muestra una evolución respecto al año anterior.

Gustavo Sambucetti, director de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, precisó en diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer que el 19% realiza compras al menos una vez por semana, mientras que el 60% lo hace al menos una vez al mes.

El volumen de ventas en 2025 alcanzó los $34 billones, representando un incremento del 55% comparado con el año anterior y consolidando al sector digital como uno de los canales claves para múltiples empresas.

Sambucetti detalló: “En el 2025 se sumaron 1,3 millones de compradores. Un total de 25 millones de personas compran, de las cuales el 19% compra al menos una vez por semana y el 60% compra al menos una vez por mes”.

Según el director de la CACE, el comercio electrónico deja de ser una alternativa marginal para convertirse en un segmento que para algunas compañías llega a representar entre el 20% y el 25% de sus ventas.

La categoría indumentaria figura entre las diez más vendidas online, pero no logró crecer el último año por varios factores internos y externos| Foto: Canva

Facturación de 2025 y variaciones según categoría

El informe de la CACE muestra que el comercio electrónico argentino en 2025 alcanzó una facturación de $34 billones. Sambucetti precisó: “En 2025 facturó 34 billones de pesos. Fue un 55% más que el año anterior”. El crecimiento, aunque generalizado, muestra matices según las categorías. Sectores como turismo y tecnología superaron el promedio, mientras que otros, como indumentaria, se mantienen por debajo debido a factores económicos y a la competencia externa.

Sambucetti destacó: “Es un sector que crece por encima del canal físico, pero también hay una realidad que es al ser un sector que ya dejó de ser marginal para pasar a ser un sector relevante, para algunas empresas pesa hasta el 25% de sus ventas”.

Respecto a la dinámica interna, el ejecutivo aclaró: “Cuando vemos el 2025, vemos un primer semestre creciendo por encima de lo que creció durante el año, y del mitad del segundo semestre o mitad del año en adelante, más atado a los vaivenes de la economía, dentro de cada categoría”.

En este sentido, Sambucetti precisó que “hay categorías que crecen más que otras. Turismo, tecnología, crecieron por arriba de ese promedio. Por ahí categorías como indumentaria estuvieron un poquito más castigadas”.

Impacto de los impuestos y situación de pymes

Uno de los principales desafíos que enfrenta el sector es la carga tributaria, especialmente el impacto del impuesto a los ingresos brutos. Sambucetti explicó: “Nosotros terminamos hace un mes más o menos un estudio sobre el impacto de los ingresos brutos en el comercio electrónico, que es un impuesto que en realidad afecta a toda la economía".

En este aspecto detalló que “en el caso del comercio electrónico tiene un efecto mayor porque se da la particularidad de que comprador y vendedor no siempre están dentro de la misma jurisdicción. Entonces, una transacción por ahí tributa en su lugar de origen, pero en el lugar de destino, cierta jurisdicción puede considerar que también la empresa está operando ahí; entonces, le retiene ingresos brutos”.

El Hot Sale 2026 se realizará del 11 al 13 de mayo, permitiendo a los usuarios conocer con anticipación las marcas participantes a través del sitio oficial REUTERS/Agustín Marcarian

El ejecutivo amplió: “Generalmente se traslada a precios. En las grandes empresas, como tienen una operación mucho más grande, a veces tienen sucursales en esas provincias o incluso por ahí, al tener operaciones recurrentes, están inscriptos en lo que se llama el convenio multilateral en esa provincia, terminan compensando, con lo cual es un efecto financiero”.

Qué compran los argentinos en el comercio electrónico

El comercio electrónico abarca cada vez más rubros. Sambucetti precisó que si se observa en términos de volumen de facturación, pasajes y turismo es la primera, “alimentos, bebidas y artículos de limpieza es la segunda. Todo lo que tiene que ver con tecnología está en tercer lugar. Artículos y muebles para el hogar y deportes”, comentó.

Consultado por las tendencias en alza, afirmó que “de los que más crecieron en términos de uso son los viajes y la comida”. El hábito de comprar alimentos por delivery, junto con la tendencia a usar supermercados y bodegas online, sostiene la expansión del sector.

Durante 2025, el primer semestre registró un crecimiento superior al promedio, mientras que el segundo semestre estuvo condicionado por la economía| Foto: Canva

Situación de indumentaria y competencia internacional

La indumentaria se ubica entre los primeros diez rubros en volumen de ventas digitales, pero su desempeño fue menor comparado con otros sectores durante el último año.

El director de la CACE reveló que la indumentaria está entre los primeros diez. “Particularmente el año pasado no tuvo un buen año. No creció, de hecho. Y no creció por varios motivos. Primero porque no creció en el mundo físico tampoco”, comentó.

Sambucetti invitó a participar del Hot Sale, que es el 11, 12 y 13 de mayo. Quienes deseen ya pueden ingresar al hotsale.com.ar a fin de ver qué marcas participan.

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