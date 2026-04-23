Se acortó el tiempo de venta de propiedades en CABA: cuáles son los inmuebles más fáciles de vender

En marzo de 2026, las escrituras en CABA crecieron un 17,8% interanual, consolidando la reactivación del sector. (Andina)

La recuperación del mercado inmobiliario ha tenido un impacto significativo en el tiempo promedio que se tarda en vender cada propiedad. Según datos publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), en los últimos dos años los plazos de venta se han acortado de manera sustancial.

Las estadísticas indican que en el primer trimestre de 2024 las inmobiliarias tardaban unos 425 días en sellar un trato. Casi dos años más tarde, en el cuarto trimestre de 2025, el tiempo de la operación se redujo a 263 días. En otros términos, el tiempo medio de publicación bajó de 14,2 a 8,8 meses.

El dato, que demuestra claramente un mayor dinamismo del mercado, permite entender cómo impactó la recuperación de los préstamos hipotecarios, que tuvieron un 2025 histórico. De hecho, el año pasado cerró con 44.305 préstamos otorgados en Argentina, el cuarto mejor volumen anual desde 2004,

Qué propiedades se venden más rápido

Como se mencionó, la mayoría de las propiedades permanecen publicadas unos 263 días hasta que son vendidas, pero si se analizan los números por tipo de propiedad (cantidad de ambientes), se encuentran algunas diferencias que vale la pena mencionar.

Los datos más recientes indican que las propiedades que se venden más rápido en CABA son las que tienen cuatro ambientes. El plazo promedio es de 255 días para esa categoría de inmuebles (8,5 meses). Casi idéntico es el tiempo que demanda un monoambiente (256 días).

Se necesita un poco más de trabajo para la venta de una propiedad de tres ambientes (262 días) y de los inmuebles de dos ambientes (269 días).

Por su parte, las propiedades más difíciles de vender en la actualidad son las de cinco ambientes y más (316 días o 10,5 meses). Si bien se podría pensar que este escenario es lógico, dado que los inmuebles más grandes tienden a ser más caros, los datos históricos demuestran que la relación tamaño-tiempo de venta no ha sido siempre igual. En algunas épocas, la situación ha sido completamente la opuesta. En el cuarto trimestre de 2017, por ejemplo, se tardaba sólo 204 días en vender una propiedad de cinco o más ambientes, mientras que el resto de los inmuebles demandaban de 222 días en adelante.

Cuáles recortaron más tiempo

Otro dato interesante de analizar, es qué tipo de propiedades acortaron más los plazos de venta en el período analizado.

Medido en cantidad de días, la mejora más significativa se observó en las propiedades de un sólo ambiente. En detalle, hoy se tarda 173 días menos que a inicios del 2024 para vender un inmueble de esas características.

En orden descendente, las demás propiedades que más tiempo de venta recortaron fueron los inmuebles de dos ambientes (171 días de venta menos), los de tres ambientes (-156 días), los de cuatro (-143 días) y los de cinco o más ambientes (137 días menos).

Cómo se comportaron los precios

El juego entre la oferta y la demanda tuvo un impacto directo sobre el nivel de precios de las propiedades en CABA. Según Idecba, el valor medio de venta de un departamento de un sólo ambiente a estrenar, era de USD 2.563 por m2 en el primer trimestre de 2024.

En todos los trimestre siguientes el precio aumentó, hasta llegar a los USD 3.032 por m2 en el cuarto trimestre de 2025. Esto significa que de una punta a otra se registró un incremento del 18% (USD 469 más por metro).

Hay que remontarse al segundo trimestre de 2020 para encontrar un precio promedio por m2 mayor a los USD 3.000. En ese momento, la cotización media era de USD 3.119.

Cómo se está moviendo el mercado

De acuerdo a los datos del Colegio de Escribanos de CABA, en marzo de 2026 la cantidad de escrituras ascendió a 5.590 actos en suelo porteño, lo que representó un incremento interanual del 17,8% y una recuperación notoria tras dos meses en retroceso.

El monto global involucrado en estas operaciones alcanzó los $902.972 millones, lo que muestra una expansión nominal del 46% respecto de marzo de 2025. El sector inmobiliario experimenta así una reactivación puntual, aunque persisten desafíos considerables en el financiamiento hipotecario, uno de los impulsores históricos del acceso a la vivienda en la ciudad.