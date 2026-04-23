Impulsado por el RIGI, el mercado argentino de fusiones y adquisiciones creció 63% y alcanzó USD 8.500 millones en 2025

El sector energético encabezó las principales fusiones y adquisiciones del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado argentino de fusiones y adquisiciones (M&A) experimentó en 2025 un incremento notable en el monto total de operaciones. Según KPMG, las operaciones alcanzaron los USD 8.500 millones, un crecimiento interanual del 63 por ciento.

Este resultado se produjo en un escenario de alta incertidumbre política y volatilidad financiera, factores que, según el informe de la consultora, condicionaron el ritmo de la actividad, aunque no impidieron la consolidación de señales positivas. El documento destaca especialmente el momento posterior al triunfo electoral del actual gobierno, ya que se reconfiguró la percepción sobre el horizonte económico argentino hacia una mayor previsibilidad y orientación de mediano plazo.

Durante el último año, más de 100 transacciones de M&A se concretaron en el país, lo que representó un aumento del 1% respecto de 2024, de acuerdo con el reporte de KPMG. En ese contexto, se destacaron movimientos de gran magnitud, como la adquisición total de Petronas por parte de Vista por USD 1.500 millones, la compra de Despegar por Prosus por USD 1.700 millones —cerrada efectivamente en mayo de 2025 tras ser anunciada a finales de 2024— y la adquisición de la operación argentina de Telefónica por Telecom por USD 1.200 millones.

La composición de los participantes mostró que, de las 103 transacciones registradas, 57 tuvieron origen local, 11 correspondieron a operaciones regionales y 35 al ámbito internacional. Los inversores estratégicos dominaron el mercado, mientras que los fondos de Private Equity adoptaron una actitud más cauta.

Más de 100 fusiones y adquisiciones se concretaron en Argentina durante 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

De las operaciones locales, 32 se concretaron en el segundo semestre, tras las elecciones legislativas, frente a 25 en el primer semestre. El Deal Value de estas operaciones locales en la segunda mitad del año fue de USD 3.750 millones, lo que pone en evidencia la reactivación impulsada por el nuevo clima político.

Los sectores de energía y recursos naturales encabezaron el atractivo inversor, especialmente gracias a los incentivos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Andrea Oteiza, socia responsable de Deal Advisory en KPMG Argentina, señaló en el informe que “el enfoque estratégico lideró el mercado, orientando las transacciones hacia la entrada en nuevos sectores y mercados”. Este movimiento se vio acompañado por la consolidación de operaciones superiores a los USD 1.000 millones, una tendencia que, aseguran, podría profundizarse en 2026.

El protagonismo de los inversores extranjeros en el inicio de 2025

En los primeros seis meses de 2025, cerca de la mitad de los inversores internacionales realizaron su primer desembarco en Argentina. Muchos de estos inversores provienen de Estados Unidos y Brasil. El informe también señala una desaceleración en los procesos de salida de empresas multinacionales del país, cambio que podría intensificarse en el próximo período.

Ramiro Isaac, director de M&A & Debt Advisory de KPMG Argentina, anticipa para 2026 un escenario más dinámico en inversiones y transacciones, con mayor protagonismo de capitales extranjeros. Este fenómeno estaría asociado al interés creciente desde la aprobación de reformas estructurales por el gobierno de Javier Milei, así como a la probable intensificación de la actividad en los sectores de energía y minería impulsada por incentivos regulatorios y programas de concesiones y privatizaciones.

En respuesta a la consulta por los impulsores de este crecimiento, KPMG identifica como elementos clave las reformas estructurales, la estabilización macroeconómica y los incentivos sectoriales. La actividad local demostró resiliencia, ya que los inversores argentinos continuaron activos, adaptándose a un contexto de transición e identificando oportunidades donde otras estrategias se retraían.

Inversores internacionales impulsaron el crecimiento de las operaciones según KPMG (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumento global en el valor de las operaciones

Respecto al contexto regional, el mercado latinoamericano de M&A registró más de 3.000 transacciones en 2025, por un valor aproximado de USD 119.000 millones, lo que representó una suba del 19% en el capital movilizado frente a 2024, aunque el volumen de operaciones se mantuvo estable.

El análisis de KPMG resalta una mayor disciplina y rigor en la ejecución de los deals, con valorizaciones más racionales y procesos de due diligence más exhaustivos. Los fondos de Private Equity, ante esta coyuntura, redujeron la cantidad de operaciones pero elevaron su tamaño promedio, priorizando inversiones con fundamentos sólidos.

Entre las mayores operaciones regionales figuraron la compra del 60% del campo Peregrino en Brasil por PRIO S.A. en USD 3.500 millones; la recompra del 49,4% de Eldorado Brasil Celulose por J&F Investimentos por USD 2.700 millones y la fusión BRF S.A. con Marfrig Global Foods por USD 2.250 millones.

A nivel global, el valor total de las transacciones de M&A creció 41% en 2025, impulsado por el récord de 70 megadeals superiores a USD 10.000 millones cada uno. Estas operaciones generaron un total de USD 1,53 billones, equivalente al 30% del valor mundial de fusiones y adquisiciones. Sin embargo, el número de operaciones creció solo 3%. Algunas de las operaciones más destacadas fueron la inversión de SoftBank en OpenAI por USD 40.000 millones y la adquisición de Walgreens Boots Alliance por Sycamore Partners en USD 23.700 millones.

Las tendencias globales identificadas por KPMG refieren a una priorización de estructuras de costos optimizadas y protección de márgenes ante un entorno regulatorio más estricto y un aumento de la complejidad operativa. Los ejecutivos buscaron no solo el crecimiento, sino la adaptación estratégica, ante la volatilidad e incertidumbre de los mercados.

Para 2026, el informe de KPMG prevé que los carve-outs, es decir, la venta de activos no estratégicos por parte de grandes corporaciones, serán una herramienta central. Esta práctica permitiría a las empresas focalizar recursos y ajustar sus carteras a los desafíos de un entorno global cada vez más exigente y variable.