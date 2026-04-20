Economía

Bonar 2027 y 2028: cuántos dólares consiguió y resignó hasta ahora Caputo para afrontar pagos de deuda y hacer crecer las reservas

En las últimas 4 licitaciones, Finanzas consiguió USD 1.400 millones, pero los depósitos del Tesoro en el BCRA son de solo USD 154 millones. Los que falta que impacten y la postura de Economía sobre cuándo los recuperarán

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Atlantic Council 2026 - Luis Toto Caputo

Mientras la expectativa del mercado gira en torno a las garantías que puedan aportar el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la apuesta del Ministerio de Economía por las licitaciones del Bonar 2027 y Bonar 2028 permanece como uno de los caminos centrales para obtener divisas y asegurar los pagos de deuda. El ministro Luis Caputo adjudicó USD 1.400 millones con estos bonos, pero hasta ahora no pudo retener toda esa suma como saldo disponible para el Tesoro.

La información oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestra que, al 15 de abril, los depósitos del Tesoro en moneda extranjera suman $210.677 millones al tipo de cambio vigente de $1.364,6566, equivalente a USD 154 millones. Esta cifra excluye los USD 500 millones obtenidos en la última licitación, que todavía no impactan en los registros formales. La diferencia entre los montos adjudicados y los depósitos efectivos refleja que no todos los dólares que se consiguieron con las últimas cuatro licitaciones del Bonar 2027 y Bonar 2028 los pudo retener el Tesoro.

En lo que va del año, Economía sumó USD 997 millones a través de cuatro licitaciones del Bonar 2027 y USD 434 millones en dos licitaciones del Bonar 2028. El 26 de febrero, la primera licitación del Bonar 2027 permitió captar USD 250 millones a una tasa de 5,74%. En la segunda, con una tasa que bajó a 5,45% y el Ministerio adjudicó otros USD 250 millones. La tercera ronda mostró una demanda más débil, con USD 247 millones para el Bonar 2027 y USD 184 millones para el Bonar 2028, frente a un cupo de USD 250 millones cada uno. La cuarta licitación marcó un repunte, con USD 250 millones asignados a cada bono y tasas de 5% y 8,20% respectivamente.

FOTO DE ARCHIVO-Un trabajador limpia la puerta del Ministerio de Economía en Buenos Aires, Argentina. Oct 27, 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas
FOTO DE ARCHIVO-Un trabajador limpia la puerta del Ministerio de Economía en Buenos Aires, Argentina. Oct 27, 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas

La consultora LCG analizó la última licitación y remarcó: “La licitación de esta semana fue buena, mostrando buena demanda por parte de inversores, adjudicándose casi $10 billones (vencimientos por $8,2 billones). Los instrumentos en dólares (AO27 y AO28, por USD 493 millones) mostraron una TIR de 5,1% y 8,5%, respectivamente. Estos instrumentos llevan captando unos USD 1.400 millones en el año”. El informe destacó el interés renovado del mercado en las últimas semanas, aunque la evolución de los depósitos oficiales muestra una brecha entre lo adjudicado y lo efectivamente disponible.

La dinámica de las licitaciones reveló que la captación de dólares depende tanto de la tasa ofrecida como del contexto financiero y la confianza de los inversores. En la tercera ronda, la reducción en el monto adjudicado y la menor demanda generaron inquietud en el mercado, que interpretó el episodio como una señal de cautela. En contraste, la última licitación mostró una recuperación, aunque el saldo en las cuentas del Tesoro sigue lejos del total adjudicado desde el inicio del año.

“Parte [de la acumulación de divisas para el pago de vencimientos de junio] ya la estamos haciendo con las licitaciones quincenales de los bonos en dólares. El resto se anunciará cuando lo terminemos de cerrar”, comentaron a Infobae fuentes de Hacienda previo al viaje del ministro a Estados Unidos. Lo que relevó que, más allá de las garantías que luego se anuncien con el Banco Mundial y el BID, el Bonar 2027 y Bonar 2028 siguen siendo una importante vía para conseguir dólares de cara a los vencimientos. Es coyuntural la pérdida de los dólares que se consiguieron por el Bonar 2027/2028 por cómo se da el flujo de multilaterales. Se va a ir recuperando durante el año”, agregaron.

La evolución de los depósitos en moneda extranjera responde tanto a la dinámica de las licitaciones como a los tiempos de liquidación y a los movimientos de fondos vinculados a pagos de deuda. En este escenario, el equipo económico espera que las garantías del Banco Mundial y el BID puedan reforzar la disponibilidad de divisas, al tiempo que sostiene la política de licitar bonos en dólares para mantener abierto el canal de financiamiento en el mercado local.

Dos hombres con traje, Luis Caputo e Ilan Goldfajn, se dan la mano y sonríen en el pasillo de una oficina moderna con barandales de cristal y un área de descanso al fondo
El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con el presidente del BID Ilan Goldfajn, antes de regresar a Argentina.

Durante su última jornada en Estados Unidos, además de juntarse con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y ante las versiones sobre un posible aporte adicional de USD 1.000 millones en garantías por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Caputo también se reunió con el presidente del BID, Ilan Goldfajn. Tras el encuentro, Caputo publicó en la red social: X: “Nuevo respaldo a Argentina, esta vez por parte del BID”.

El saldo a favor del Tesoro, en términos de dólares disponibles, depende tanto de la adjudicación como de la capacidad de retener los fondos en las cuentas oficiales. La administración de Caputo enfrenta el desafío de sostener la confianza de los inversores y de asegurar que el dinero ingresado por las licitaciones permanezca bajo control estatal hasta ser utilizado para el pago de obligaciones.

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