Los industriales automotrices de Argentina y Brasil firmaron un acuerdo para mejorar las medidas de protección contra el avance chino

Los representantes de las industrias automotriz y autopartista de Argentina y Brasil sellaron un acuerdo bilateral para avanzar en la renovación y mejora de las condiciones del ACE 14 actual

Las cuatro entidades que representan estructuralmente la actividad industrial del mercado automotor y autopartista de Argentina y Brasil, se reunieron en Buenos Aires luego de haber participado de un panel conjunto en Automechanika 2026, en el que el eje de la temática fue la necesidad de avanzar en un acuerdo que extienda el actual Acuerdo de Complementación Económica (ACE14) más allá de junio de 2029, fecha hasta la que tiene vigencia.

Los ejecutivos que participaron del encuentro fueron Claudio Sahad, presidente de Abipeças (Asociación Brasileña de Industria de Autopartes) y Sindipeças (Sindicato Nacional de Industria de Componentes para Vehículos Automotores); Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA (Asociación de Fábricas de Automotores de Argentina); Juan César Cozzuol, presidente de AFAC (Asociación de Fabricas Argentinas de Componentes); e Igor Calvet, presidente de Anfavea (Asociación Nacional de Fábricas de Vehículos Automotores de Brasil), además de sus respectivos equipos técnicos.

En esta reunión de los representantes de ambos países se selló un acuerdo para profundizar el trabajo conjunto “con una visión integral público-privada a los efectos de actualizar y fortalecer la Política Automotriz Bilateral – ACE 14 en un desafiante contexto global de transformación tecnológica y creciente competencia industrial y comercial”, apuntó el comunicado emitido en la tarde de este lunes.

Igor Calvet, Cláudio Sahad, Rodrigo Pérez Graziano y Juan Cantarella participaron en un panel sobre la industria automotriz del Mercosur durante la primera jornada de Automechanika 2026 en Buenos Aires. (AFAC)

Tal como reflejó Infobae la semana pasada tras el debate que dieron delante del conjunto de empresarios de la industria automotriz, la gran preocupación del sector está concentrada en la agresiva expansión de los fabricantes de autos y autopartes chinos en los mercados de ambos países, y en la certeza de una urgencia por modificar el actual régimen arancelario y de integración mínima regional de autopartes para que un vehículo califique como Mercosur.

En el documento emitido conjuntamente entre las cuarto entidades, se destacan los puntos de acuerdo alcanzados:

Dar inicio al trabajo conjunto para focalizarse en una estrategia de especialización productiva que promueva el intercambio comercial a través de la complementación entre ambos países.

Fortalecer la integración productiva regional a través del desarrollo de las respectivas cadenas de valor con procesos de inversión equilibrados y sostenibles.

Impulsar políticas coordinadas que fomenten la competitividad y el desarrollo de tecnologías automotrices regionales, con el objetivo de generar un ámbito capaz de producir sistemas de autopartes de mayor complejidad.

Avanzar en la armonización y reconocimientos recíprocos de reglamentos técnicos automotrices, incluidos los que aplican al mercado de reposición.

Facilitar los procesos de manera fluida en las aduanas a ambos lados de la frontera.

La planta de BYD en Camacari, Brasil, es uno de los fuertes cuestionamientos que hacen los industriales brasileños al Gobierno de Lula Da Silva. REUTERS/Joa Souza.

Los objetivos que persiguen estos temas en la agenda común de automotrices y autopartistas, se hizo especial hincapié en que estos son los ejes de un nuevo acuerdo que busca “no resignar participación en la captación de inversiones en las plataformas globales que se están definiendo”.

“La industria automotriz regional involucra a un mercado de 350 millones de personas, con un potencial de 5 millones de unidades de producción y que, en conjunto, concretó inversiones por más de U$D 22.000 millones en el último trienio”, dice la declaración publicada a los medios de comunicación.

Además, en el documento se hace mención a la representación que tiene este sector para la economía de Argentina y Brasil de manera independiente. En el caso de Argentina, la industria automotriz representa un 8,4% del PBI industrial, en tanto que para Brasil su peso es mucho más significativo, alcanzando el 20% del PBI.

Francisco González Díaz, Presidente Ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), puso como ejemplo el 75% de integración regional de partes que tiene México para que sus autos puedan ser exportados a Estado Unidos. (AFAC)

Asimismo, se detalla que las fábricas de ambos rubros a nivel de comercio intrazona, representa entre el 55% y 70% de las exportaciones de MOI (Manufacturas de Origen Industrial) entre los países, y que el sector emplea en conjunto más de 1.930.000 personas de manera directa e indirecta.

Aunque en el documento no se hizo mención en detalle, existe la idea compartida por varios actores de la industria automotriz y autopartista de una necesidad de hacer algo más que solo aplicar el arancel del 35% sobre las importaciones extrazona que llegan a cada país, y esa medida podría ser la de copiar la política que tiene actualmente México, que en lugar de exigir el 50% de componentes locales para poder exportarse a destinos con acuerdos comerciales, tienen un porcentaje del 75% de localización regional.

Actualmente, tanto Argentina como Brasil tienen un 50% pero de ese 50% el 40% aproximadamente se cumple con los costos nacionales de una producción, incluso si se trata de un proyecto CKD (autos importados completos desarmados), con lo cual ensamblar autos en cualquiera de ambos países exige solo un 10% de partes regionales.