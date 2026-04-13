El Tesoro enfrenta vencimientos por $8 billones esta semana: el mercado proyecta que buscará estirar los plazos

Para la próxima licitación de deuda pública en el mercado esperan un rollover superior al 100 por ciento.

Además del viaje a Washington D.C. y la publicación del dato de inflación de marzo, esta semana el Tesoro afrontará vencimientos por $ 8 billones, cifra que llama la atención de los analistas y operadores del mercado de deuda pública.

El grueso a financiar corresponde al vencimiento de la Lecap S17A6, una de las mayores obligaciones del período reciente para el sector público nacional. La estrategia oficial y las expectativas del mercado giran en torno a la política de administración de deuda y las posibilidades de extender plazos.

El contexto actual presenta diferencias notables respecto de licitaciones previas. Según la información del último balance diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al 8 de abril los depósitos en moneda nacional del Tesoro ascendían a $ 6,1 billones, lo que otorga al Gobierno un margen relevante para afrontar los pagos inmediatos. Esto ocurre en un escenario en que el mercado muestra señales claras de exceso de liquidez y tasas reales negativas, en especial en el tramo corto de los bonos ajustados por CER.

Para Adrián Yarde Bulle, Chief Economist & Strategist en Facimex Valores S.A., se trata de una licitación poco desafiante para el Tesoro, pues el volumen de vencimientos es relativamente bajo y hay liquidez excedente en el sistema financiero. “El mercado llega con claras señales de exceso de liquidez reflejadas en tasas de interés reales fuertemente negativas en el tramo corto CER, por lo que habrá fuerte demanda” le dijo a Infobae.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, enfrenta la segunda licitación de deuda pública desde su llegada al puesto.

Condiciones favorables

En el mercado sostienen que el combo de tasas negativas y liquidez abundante crea condiciones favorables para que el Tesoro intente extender los plazos de la deuda a colocar. Esto es, la posibilidad de que el Tesoro oficialice emisiones a términos más largos, en especial bonos ajustados por CER con vencimiento en 2027 y 2028, y hasta evalúe alternativas a 2029. Este contexto representa una oportunidad para reorganizar el calendario de vencimientos y reducir la presión fiscal a corto plazo.

La información del Banco Central ofrece una visión nítida sobre los recursos del Tesoro. El saldo de depósitos en moneda nacional, registrado al 8 de abril, confirma un nivel de liquidez suficiente para encarar las obligaciones de la semana sin estrés de caja. Simultáneamente, el comportamiento de la demanda en las licitaciones previas evidencia la preferencia de los inversores por instrumentos que ofrecen protección ante la inflación, especialmente los títulos atados al CER, lo que refuerza la posición negociadora del Tesoro tanto en tasas como en plazos.

Una postura similar tuvo Lucía Garay Méndez, economista de Eco Go, quien sostuvo que, más allá del monto, hay demanda de activos en pesos y eso resulta clave de cara a la licitación. “Con el dólar controlado y la curva de pesos estable, luego de haber comprimido sus rendimientos hasta volver a tasas reales negativas, las condiciones parecieran ser favorables para la próxima colocación de deuda en pesos”, marcó.

A su vez, destacó que hay estabilidad en la demanda de liquidez, ayudado por el BCRA, que interviene en el mercado secundario, ahora de manera limitada. La oferta de dólares potenciada por la estacionalidad de la cosecha también juega a favor. Dado que el BCRA aceleró la compra de divisas en el margen y eso implicó mayor expansión de pesos por esa vía. “Espero que el Tesoro acelere la esterilización de pesos por la vía de las licitaciones, por lo que el ratio de rollover debería estar levemente por encima del 100%. No pareciera haber un aumento en la demanda de pesos que anticipe la vuelta del “punto Anker”“, comentó.

Antecedente

En la licitación anterior, Finanzas recibió ofertas por $12,53 billones y terminó colocando $11,04 billones, lo que equivale a un rollover del 138,52% respecto a los vencimientos que operaban este viernes. La elevada tasa de refinanciamiento cristalizó que Economía se encuentra a gusto con la liquidez actual del mercado, en un contexto de baja de tasas y estabilidad cambiaria.

En esa oportunidad, la mayor adjudicación fue Bonos del Tesoro Nacional en Pesos Ajustables por CER (Boncer) con vencimiento el 29 de septiembre de 2029 con $ 4,78 billones a 7,75% TIREA y la Lecap con vencimiento el 17 de julio de 2026 con $ 2,75 billones a 29,23% TIREA.

Las proyecciones del mercado se dirigen a la continuidad del plan de financiamiento y la administración eficiente del perfil de vencimientos. El objetivo de diluir la concentración de pagos cercanos cuenta con apoyo en la demanda por instrumentos de cobertura, facilitando la extensión de los plazos promedio de la deuda y contribuyendo al equilibrio macroeconómico. El nivel de depósitos del Tesoro y la performance observada en las recientes licitaciones refuerzan las expectativas de equilibrio entre las necesidades fiscales y la sostenibilidad de los pasivos públicos.