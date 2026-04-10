Economía

Jornada financiera: las fuertes compras de dólares del BCRA impulsaron a los bonos y cayó el riesgo país

La entidad absorbió USD 457 millones en el mercado, el 80% de la oferta y el monto más alto en dos años. El dólar minorista cerró debajo de $1.400. Los bonos en dólares ganaron 1% y el riesgo país bajó a 553 puntos

Guardar
Las acciones argentinas tuvieron cierre mixto y los bonos siguieron muy firmes.
Las acciones argentinas tuvieron cierre mixto y los bonos siguieron muy firmes.

Los activos argentinos tuvieron comportamiento dispar este viernes, en medio de un mayor apetito global al riesgo ante un alto al fuego en el Golfo Pérsico y el anuncio de alguna flexibilización del mercado de cambios local que libera restricciones al uso y movimiento de dólares.

En el plano local destacó una importante oferta de dólares en el mercado de cambios que habilitó compras del Banco Central por más de USD 400 millones, hoy único sostén del tipo de cambio, y le aportaron un fundamento alcista a los títulos de deuda soberana.

Los índices de Wall Street negociaron mixtos al cierre. El panel tecnológico Nasdaq avanzó un 0,4%, mientras que el Dow Jones de Industriales perdió 0,6 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tuvo una baja marginal de 0,03%, en los 2.998.770 puntos, tras haber marcado intradía los 3.046.565 puntos un máximo desde el 10 de febrero de este año.

Con cotizaciones del petróleo que retrocedieron cerca de 2%, los ADR de la petrolera estatal YPF mejoraron un 0,6% en Wall Street, en los 42,95 dólares.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganaron 1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan descontó tres unidades para la Argentina, en los 553 puntos básicos, luego de tocar por la mañana los 547 puntos, piso desde el 5 de marzo.

Ignacio Murua, asesor financiero de Quicktrade SBS, señaló que “en el mercado hay que diferenciar un poco lo que es ruido por el conflicto bélico, de lo que es señal de largo plazo, con lo cual ahora tenemos que prestar atención particularmente a dónde se estabiliza el precio en el petróleo, si sucede lo que piensan los analistas que están en tema, -que es que el precio del crudo se estabilice más cerca de 70 que 60 dólares el barril-, va a pasar un buen tiempo y vamos a estar en un escenario en donde las proyecciones de largo plazo de las compañías van a ser más altas que hace tres meses”.

“Con lo cual, si prestamos atención a eso y vemos que las compañías caen materialmente, ahí se vuelve a abrir una oportunidad de largo plazo, porque todo lo que eran proyecciones mejoran sustancialmente por el mero hecho de que el crudo puede a estar más alto”, estimó Murúa.

Los analistas de IOL Inversiones indicaron que “la tregua en Medio Oriente trajo alivio y se reflejó en la baja del petróleo y un fuerte rebote en Wall Street, con el sector tecnológico nuevamente liderando. A nivel local, cayó el riesgo país, avanzaron los bonos y acciones, y se sumaron medidas que flexibilizan el acceso a dólares”.

“En nuestro escenario base los primeros cuatro meses del año ponen un piso de inflación más alto que el esperado. Pero luego esperamos un proceso de gradual desinflación. El dato de marzo servirá para recalibrar la mirada más larga. Es un factor de incertidumbre disparado por un shock externo que puede tener impacto positivo en el mercado cambiario, pero que implica niveles de inflación más altos”, puntualizaron los expertos de MegaQM.

El BCRA efectuó la mayor compra de divisas en dos años

La oferta en el segmento de contado se incrementó en más de USD 200 millones (+60,1%) respecto del jueves, a USD 565,2 millones, y volvió a presionar una baja de once pesos o 0,8%, para el dólar mayorista, que cerró a 1.370 pesos.

“Ya hacia media mañana, la cotización había cedido unos tres pesos y, ante la ausencia de demanda que lograra sostenerla, continuó con su tendencia bajista durante el resto de la jornada. De esta forma, el tipo de cambio cerró en su mínimo diario en $1.370, marcando no solo el valor más bajo de la semana, sino también el menor nivel en lo que va del mes e incluso desde marzo”, describió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El dólar mayorista anota en el transcurso de 2026 un descenso de 85 pesos o 5,8 por ciento.

El Banco Central fijó para la fecha un techo de su esquema de bandas cambiarias en los $1.671,07, que dejó al tipo de cambio oficial a 301,07 pesos o 22% de ese límite de libre flotación una holgada brecha que no se observaba desde el 24 de junio de 2025 (22,5%), casi diez meses atrás.

El dólar al público descontó diez pesos o 0,7% en el día, a $1.395 para la venta, según la referencia del Banco Nación, un mínimo desde el 26 de marzo. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.399,42 para la venta y $1.349 para la compra.

El Banco Central absorbió nada menos que USD 457 millones con su habitual intervención de contado, el 80,9% de la oferta, su mayor compra diaria desde el 4 de abril de 2024 (USD 468 millones).

Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el Central sumó un saldo a favor de USD 5.424 millones, lo que equivale a más de la mitad del objetivo anual establecido por el Gobierno.

Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 279 millones, a 45.431 millones de dólares.

Según la cotización del dólar futuro en los contratos para diciembre se espera que el dólar termine el año en $1.627, lo que implica una suba de 18,8% directa teniendo en cuenta el dólar mayorista.

Tras haberse negociado a $1.385 por la mañana, el dólar blue se sostuvo al cierre a $1.390 para la venta, piso desde el 10 de septiembre de 2025, siete meses atrás. El dólar informal resta a 140 pesos o 9,1% desde que empezó 2026.

“En este contexto, el BCRA continuó con su compra de dólares. En particular, el jueves compró USD 281 millones y el viernes USD 457 millones, acumulando casi USD 1.000 millones sólo esta semana. Al mismo tiempo, el BCRA relajó algunas de las restricciones cambiarias que aún se mantienen, aunque a su vez extendió el alcance de la restricción cruzada para individuos“, refirió Puente.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAWall Streetbandas cambiariasúltimas noticiasMedio Oriente

Últimas Noticias

El Banco Central efectuó la mayor compra de dólares en dos años y suma más de USD 5.000 millones en 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 457 millones este viernes y encadenó 64 jornadas consecutivas con saldo comprador. Además, volvieron a subir las reservas internacionales

El Banco Central efectuó la mayor compra de dólares en dos años y suma más de USD 5.000 millones en 2026

Cuánto tiene que ganar una familia para ser de clase media en CABA

La Dirección General de Estadísticas y Censos porteña difundió los montos mensuales requeridos para que un hogar no sea clasificado como pobre ni se ubique debajo de la línea de indigencia

Cuánto tiene que ganar una familia para ser de clase media en CABA

El dólar profundizó la caída y volvió a perforar los $1.400

El dólar al público cedió diez pesos, a $1.395 para la venta. El mayorista cayó a $1.370 con un importante aumento de la oferta y quedó a 300 pesos del techo de la banda cambiaria

El dólar profundizó la caída y volvió a perforar los $1.400

¿La Argentina está cara en dólares?: cuál el costo de vida respecto de otros países de la región

Un informe privado comparó los precios de distintos rubros en varios países de América Latina y detectó aquellos en los cuales Argentina aún mantiene ventaja

¿La Argentina está cara en dólares?: cuál el costo de vida respecto de otros países de la región

Martín Rapetti: “Pese a que la pobreza cayó, el ingreso disponible es menor y hay malestar social”

El economista ilustró la situación del empleo y los salarios y explicó los motivos de la baja en las estadísticas de la pobreza

Martín Rapetti: “Pese a que la pobreza cayó, el ingreso disponible es menor y hay malestar social”
DEPORTES
Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y formaciones

Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y formaciones

Gastón Edul apareció con un ojo morado y dio detalles de su entrenamiento para La Velada del Año: “En España no me tienen fe”

El video de Edinson Cavani que ilusiona a Boca Juniors con su regreso a las canchas: “Sé que voy a renacer”

Un campeón del mundo volvió a jugar tras cuatro meses de ausencia: la enorme ovación de la hinchada rival cuando ingresó

Ramón Díaz reapareció en el estadio de Platense: del contundente apoyo a Coudet a una frase alentadora sobre su futuro

TELESHOW
Emily Ceco confirmó que está conociendo a alguien tras la condena a Santiago Martínez: “Quizás mi familia pronto lo conozca”

Emily Ceco confirmó que está conociendo a alguien tras la condena a Santiago Martínez: “Quizás mi familia pronto lo conozca”

Gaspar Benegas analizó el fenómeno ricotero: “El Indio no está y la gente igual se emociona como en ninguna otra banda”

Florencia de la V agradeció su nominación al Martín Fierro de la Moda 2026: "Más de 500 looks utilicé"

Floppy Tesouro recibió el alta luego de sufrir una fuerte reacción alérgica: “Enfocada en descansar”

La desopilante imitación que Marta Fort hizo de su padre: “¡Mamá, cortaste toda la looooz"

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump aclaró cuál es el principal objetivo de Estados Unidos en la negociación con Irán: “No pueden tener un arma nuclear”

Donald Trump aclaró cuál es el principal objetivo de Estados Unidos en la negociación con Irán: “No pueden tener un arma nuclear”

Nory Flores, la voz de Los Hermanos Flores, sorprendió en pleno vuelo rumbo a Coachella 2026

Ingenieros de EE.UU. entregarían el lunes evaluación clave del Puente de las Américas

Qué cambios sufrirá el cuerpo de los astronautas de Artemis II tras regresar a la Tierra

Comienza Coachella, un festival de música convertido en pasarela de moda y laboratorio de tendencias