Jornada financiera: las fuertes compras de dólares del BCRA impulsaron a los bonos y cayó el riesgo país

Las acciones argentinas tuvieron cierre mixto y los bonos siguieron muy firmes.

Los activos argentinos tuvieron comportamiento dispar este viernes, en medio de un mayor apetito global al riesgo ante un alto al fuego en el Golfo Pérsico y el anuncio de alguna flexibilización del mercado de cambios local que libera restricciones al uso y movimiento de dólares.

En el plano local destacó una importante oferta de dólares en el mercado de cambios que habilitó compras del Banco Central por más de USD 400 millones, hoy único sostén del tipo de cambio, y le aportaron un fundamento alcista a los títulos de deuda soberana.

Los índices de Wall Street negociaron mixtos al cierre. El panel tecnológico Nasdaq avanzó un 0,4%, mientras que el Dow Jones de Industriales perdió 0,6 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tuvo una baja marginal de 0,03%, en los 2.998.770 puntos, tras haber marcado intradía los 3.046.565 puntos un máximo desde el 10 de febrero de este año.

Con cotizaciones del petróleo que retrocedieron cerca de 2%, los ADR de la petrolera estatal YPF mejoraron un 0,6% en Wall Street, en los 42,95 dólares.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganaron 1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan descontó tres unidades para la Argentina, en los 553 puntos básicos, luego de tocar por la mañana los 547 puntos, piso desde el 5 de marzo.

Ignacio Murua, asesor financiero de Quicktrade SBS, señaló que “en el mercado hay que diferenciar un poco lo que es ruido por el conflicto bélico, de lo que es señal de largo plazo, con lo cual ahora tenemos que prestar atención particularmente a dónde se estabiliza el precio en el petróleo, si sucede lo que piensan los analistas que están en tema, -que es que el precio del crudo se estabilice más cerca de 70 que 60 dólares el barril-, va a pasar un buen tiempo y vamos a estar en un escenario en donde las proyecciones de largo plazo de las compañías van a ser más altas que hace tres meses”.

“Con lo cual, si prestamos atención a eso y vemos que las compañías caen materialmente, ahí se vuelve a abrir una oportunidad de largo plazo, porque todo lo que eran proyecciones mejoran sustancialmente por el mero hecho de que el crudo puede a estar más alto”, estimó Murúa.

Los analistas de IOL Inversiones indicaron que “la tregua en Medio Oriente trajo alivio y se reflejó en la baja del petróleo y un fuerte rebote en Wall Street, con el sector tecnológico nuevamente liderando. A nivel local, cayó el riesgo país, avanzaron los bonos y acciones, y se sumaron medidas que flexibilizan el acceso a dólares”.

“En nuestro escenario base los primeros cuatro meses del año ponen un piso de inflación más alto que el esperado. Pero luego esperamos un proceso de gradual desinflación. El dato de marzo servirá para recalibrar la mirada más larga. Es un factor de incertidumbre disparado por un shock externo que puede tener impacto positivo en el mercado cambiario, pero que implica niveles de inflación más altos”, puntualizaron los expertos de MegaQM.

El BCRA efectuó la mayor compra de divisas en dos años

La oferta en el segmento de contado se incrementó en más de USD 200 millones (+60,1%) respecto del jueves, a USD 565,2 millones, y volvió a presionar una baja de once pesos o 0,8%, para el dólar mayorista, que cerró a 1.370 pesos.

“Ya hacia media mañana, la cotización había cedido unos tres pesos y, ante la ausencia de demanda que lograra sostenerla, continuó con su tendencia bajista durante el resto de la jornada. De esta forma, el tipo de cambio cerró en su mínimo diario en $1.370, marcando no solo el valor más bajo de la semana, sino también el menor nivel en lo que va del mes e incluso desde marzo”, describió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El dólar mayorista anota en el transcurso de 2026 un descenso de 85 pesos o 5,8 por ciento.

El Banco Central fijó para la fecha un techo de su esquema de bandas cambiarias en los $1.671,07, que dejó al tipo de cambio oficial a 301,07 pesos o 22% de ese límite de libre flotación una holgada brecha que no se observaba desde el 24 de junio de 2025 (22,5%), casi diez meses atrás.

El dólar al público descontó diez pesos o 0,7% en el día, a $1.395 para la venta, según la referencia del Banco Nación, un mínimo desde el 26 de marzo. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.399,42 para la venta y $1.349 para la compra.

El Banco Central absorbió nada menos que USD 457 millones con su habitual intervención de contado, el 80,9% de la oferta, su mayor compra diaria desde el 4 de abril de 2024 (USD 468 millones).

Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el Central sumó un saldo a favor de USD 5.424 millones, lo que equivale a más de la mitad del objetivo anual establecido por el Gobierno.

Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 279 millones, a 45.431 millones de dólares.

Según la cotización del dólar futuro en los contratos para diciembre se espera que el dólar termine el año en $1.627, lo que implica una suba de 18,8% directa teniendo en cuenta el dólar mayorista.

Tras haberse negociado a $1.385 por la mañana, el dólar blue se sostuvo al cierre a $1.390 para la venta, piso desde el 10 de septiembre de 2025, siete meses atrás. El dólar informal resta a 140 pesos o 9,1% desde que empezó 2026.

“En este contexto, el BCRA continuó con su compra de dólares. En particular, el jueves compró USD 281 millones y el viernes USD 457 millones, acumulando casi USD 1.000 millones sólo esta semana. Al mismo tiempo, el BCRA relajó algunas de las restricciones cambiarias que aún se mantienen, aunque a su vez extendió el alcance de la restricción cruzada para individuos“, refirió Puente.