Una automotriz lanzará un nuevo SUV compacto: cómo es y cuándo llegará a la Argentina

El nuevo Chevrolet Sonic, diseñado y desarrollado en el Centro de General Motors en San Pablo, Brasil, se presentará oficialmente en mayo en ese país y en junio en Argentina. (General Motors)

Desarrollar un auto nuevo es un proceso que hasta hace poco tiempo demandaba unos 5 años, pero que hoy, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías como los avanzados sistemas de simulación, Inteligencia Artificial y Machine Learning, se han reducido notablemente. Las razones no solo tienen que ver con esos recursos que acortan cada etapa de desarrollo, sino también a una presión adicional que genera el hecho inexorable de tener un mercado mundial cada vez más abierto en el que las propuestas también se renuevan más rápido.

El próximo 7 de junio, General Motors presentará en Brasil el nuevo Chevrolet Sonic, un nuevo vehículo regional que, aunque apela a un nombre conocido para los usuarios de Latinoamérica, es un vehículo completamente distinto a su predecesor.

El Chevrolet Sonic es ahora un SUV compacto, que tiene la difícil misión de ampliar la propuesta de GM, compuesta por los autos sedanes y hatchback de la línea Onix por un lado y del exitoso B-SUV Tracker por el otro, sumando cuotas del mercado y no canibalizándolos.

Una ingeniera utiliza tecnología de realidad virtual para el desarrollo del nuevo Chevrolet Sonic en el centro de General Motors en San Pablo, Brasil, anticipando su lanzamiento en mayo. (General Motors)

Paso a paso del desarrollo

Para contar el camino que la automotriz más longeva de Brasil (cumplió 100 años en 2025), tuvo que desandar para llegar a este producto, GM abrió las puertas de su Centro de Desarrollo de Sao Cayetano, en Sao Paulo, mostrando el proceso completo de diseño, desarrollo y ensayos del nuevo Sonic, que demandó una inversión de 170 millones de dólares.

Para este proyecto puntual, todo empezó hace tres años con la identificación del objetivo que debía tener el producto, tarea que hace el Departamento de Desarrollo y Planificación a través de profundos estudios de mercado.

Aquí se evalúa la oferta de la marca y donde se va a posicionar el producto nuevo, para que se complemente con los otros de la marca. Así fue como primero se definieron dimensiones (segmento) y se establecieron los competidores objetivo para el nuevo modelo. En el caso del Sonic estos son el Renault Kardian y el Volkswagen Nivus, según explicó la marca. Este equipo de Desarrollo y Planificación es reconocido en GM como “las personas que no viven en el presente”, porque su trabajo es pensar cómo será el mercado dentro de 5 años.

El diseño de un nuevo auto primero debe definir sus objetivos de mercado, después los de ingenería, y recién entonces se empieza su desarrollo, totalmente digital hasta cerrar el diseño. (General Motors)

Cuando empezó el proyecto Sonic, por ejemplo, tener un SUV todavía era una meta aspiracional para los usuarios que tenían un auto convencional. Sin embargo, esa mirada a futuro fue la que adelantó que para 2026 el mercado estaría inundado de estos SUV compactos, como de hecho ocurre, y que, por lo tanto, era mejor apostar por una silueta distinta, lo que GM llama SUV alternativos, y que en este caso tiene tendencia a ir hacia los SUV Coupé o Crossover.

Luego de los estudios, se llegó a dos certezas: la gente elegiría una propuesta basada en tecnología y en ese segmento en particular de SUV compactos. Entonces ese fue el punto en el que el nuevo auto empezó a tomar forma, porque comenzó la etapa del diseño y desarrollo que en GM se hace íntegramente de manera virtual.

Una vez definido el diseño del auto, comenzó una de las etapas más desafiantes de todo nuevo vehículo, ya que se deben definir con las áreas de ingeniería todos los aspectos industriales, que van desde la cadena de suministro, los recursos financieros que se afectaran al proyecto, la estructura de costos, y los procesos productivos.

En esta etapa entró en juego una poderosa herramienta de IA nativa, que es propia de General Motors y que es además global, es decir que cualquier fabrica de GM del mundo puede acceder a ella. Todo el proyecto se hace digitalmente, pero no solo se diseña desde el primer al último elemento nuevo que se coloca en el auto, sino que se ensaya también de forma dinámica, sometiéndolos incluso a pruebas de esfuerzo y choque.

El Laboratorio de prototipos es el lugar donde se arman los autos del futuro, dos años antes de salir a producción. (General Motors)

De lo virtual a lo real

Con el diseño, la motorización y transmisión que se utilizarán, se inicia la tercera fase del proyecto, en la que se construyen las partes de carrocería como primer elemento, para poder hacer los prototipos con los que lo virtual se convierte en real.

El Laboratorio de Prototipos es un planeta aparte dentro del complejo de San Cayetano. Tiene una línea de montaje similar a la de la fábrica real, por la que viene la carrocería, y varias estaciones en las que se incorporan, parte por parte, todos los elementos que permiten que ese monocasco se convierta en un auto que funcione normalmente.

Se arma todo artesanalmente porque la línea de montaje no existe todavía. En los laterales de esas estaciones hay grandes cajones llenos de partes sueltas, desde las juntas homocinéticas hasta la palanca de cambios.

Hay un taller de tapicería que fabrica el interior completo, un taller de electricidad y electrónica que se ocupa de simular todo el cableado y sus respectivos terminales sin una carrocería, para luego de desarrollarlos, incorporarlos al prototipo. Hay una estación de suspensiones y otra de motor y transmisión.

Una vez que el auto “existe”, se lo traslada a una sección final donde se lo camufla completamente, dejando a la vista solo las partes que reglamentariamente tiene que tener un vehículo sin cubrir, como son los vidrios y las luces. El resto del auto se tapa con un vinilo creado con distintas tramas de formas en blanco y negro, e incluso se le colocan apósitos entre la carrocería y esa cobertura plástica, para disimular algunas curvas del diseño propio del auto.

Técnicos del Centro de Desarrollo de General Motors en San Pablo, Brasil, aplican camuflaje a un prototipo del nuevo Chevrolet Sonic, cuyo lanzamiento será en mayo en Brasil y en junio en Argentina. (General Motors)

Las pruebas dinámicas

Así, una serie de autos construidos de manera completamente artesanal, comienzan a rodar por el Centro de Pruebas de Cruz Alta, el más grande y tecnificado del hemisferio sur y el segundo de mayor tamaño de General Motors en todo el mundo, donde se validan todas las partes y su funcionamiento, antes de llevarlo a las calles de distintas geografías de la región, para hacer miles de kilómetros de ensayos.

Salvo la carrocería y el sistema de propulsión, gran parte de los elementos de un prototipo se pueden cambiar si en esos ensayos se verifican problemas de funcionalidad. Para eso, en el Centro de Desarrollo de San Cayetano tienen un área específica que permite construir con modernas impresoras 3D todo tipo de piezas que no tengan necesidad de aleaciones metálicas. En esta área hay dos tecnologías distintas, una de fibras de polímeros y otra de un material plástico en polvo que se convierte en sólido para tomar distintas formas. Esta última impresora 3D fue comprada en 2025 por GM Brasil, tuvo un costo de USD 1.000.000, y tiene la capacidad de hacer piezas en menor tiempo y a un menor costo, dos variables esenciales del desarrollo de un nuevo vehículo.

El Chevrolet Sonic se develará a la prensa brasileña el próximo 7 de mayo, y llegará a Argentina en los primeros días de Junio. Si bien no se dieron mayores especificaciones, todo parece indicar que tendrá la motorización 1.0 litros turbo de 3 cilindros que actualmente equipa a la línea Onix y Onix Plus. El modelo que se mostró a la prensa, que no se puede develar porque se hizo en un recinto al que se podía acceder bajo condición de no poder fotografiar o filmar el vehículo, es el de la versión RS, que será la tope de gama y que tendrá una personalización de su carrocería con fenders y un alerón trasero que no estará disponible en las otras versiones.