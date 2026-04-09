Mara Pegoraro, politóloga: “Vivir solo en la Argentina es un sueño cada vez más lejano”

El informe señala que crece la cantidad de personas que, pese a tener trabajo formal, recurren a aplicaciones o changas por la pérdida de poder adquisitivo

En una entrevista exclusiva durante el debate en vivo de Infobae al Regreso, la politóloga y profesora titular de la UBA, Mara Pegoraro, destacó: “El polvo para hacer flan fue uno de los productos alimenticios que más aumentó de precio, pero lo más grave es el incremento de los alquileres, que treparon un 423% en dos años”.

El informe presentado por el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (CENTRORA), que coordina Pegoraro, desagrega los datos de inflación y muestra cómo los aumentos más severos impactaron en vivienda y servicios, en contraste con rubros como alimentos.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Pegoraro profundizó: “Cuando uno mira el índice de inflación y lo compara producto por producto, aparecen datos que permiten pensar hipótesis sobre cómo afectan los costos importados y la devaluación”.

La UBA alerta sobre el impacto del aumento de alquileres y servicios

El informe de la UBA indica una inflación acumulada del 209% entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, pero evidencia que los aumentos no fueron homogéneos. “El alquiler subió 423% en dos años, es una barrabasada”, afirmó Pegoraro, quien remarcó que la vivienda y los servicios lideraron los incrementos, con el gas llegando hasta el 766%.

A diferencia de la inflación promedio, los alimentos mostraron subas menores, aunque con amplias diferencias internas: “Desde el azúcar que prácticamente no cambió hasta el polvo para flan que se disparó más de un 400%”. Pegoraro señaló que estos desfasajes “obligan a repensar las estadísticas y cómo impactan en la vida real: ‘Vivir solo en la Argentina es un sueño cada vez más lejano’, sobre todo para los jóvenes”.

El informe de la UBA revela que los alquileres en Argentina aumentaron un 423% en dos años, superando ampliamente la inflación promedio (Infobae en Vivo)

El estudio también aborda el efecto de los incrementos en transporte y educación. “El transporte subió tanto que ya muchas personas del Gran Buenos Aires no pueden pagar el subte y tardan mucho más en llegar a su trabajo”, describió. En educación, la suba fue del 279%, muy por arriba del índice general. “Las familias ajustan hábitos, cambian de escuela, recortan actividades y se ven forzadas a convivir más tiempo bajo el mismo techo”, dijo la politóloga.

La crisis habitacional y el cambio de hábitos en la vida cotidiana

El salto de los alquileres repercute directamente en la posibilidad de independencia de los jóvenes: “Vivir con tus viejos hasta los treinta y cinco o cuarenta años te destroza la moral”, graficó Pegoraro. Explicó que la situación se agrava por la falta de oferta habitacional accesible y el peso de las expensas en edificios nuevos: “No es solo el precio del alquiler, las expensas altísimas hacen inviable mudarse”.

La derogación de la Ley de alquileres no logró el efecto esperado: “El mercado no autorreguló el precio, está clarísimo que no sucedió eso”, aseguró. Además, recalcó que la política oficial “toma decisiones estratégicas sin mirar a los perdedores”, y que el Gobierno sostiene su rumbo pese a las consecuencias sociales.

El informe muestra también una transformación en la estructura laboral: “El fenómeno más creciente en Argentina es tener trabajo y ser pobre. Creció mucho la cantidad de personas que, aun con empleo formal, necesitan sumar ingresos con aplicaciones o changas”, advirtió Pegoraro. La informalidad y la multiplicidad de trabajos se volvieron moneda corriente frente a la caída del salario real y el aumento de los gastos fijos.

La estrategia del Gobierno argentino apunta a la coherencia discursiva y el cumplimiento del contrato electoral, pese a las consecuencias sociales de sus medidas (Infobae en Vivo)

Educación, mercado laboral y la respuesta del Gobierno

La crisis impacta en el sistema educativo: “Las escuelas parroquiales suplen la oferta estatal, pero también son pagas. El cambio de escuela implica menos horas de jornada y más dificultades para que madres trabajen. Eso afecta la economía familiar y la participación laboral femenina”, explicó la especialista.

Martín Tetaz, panelista invitado, aportó que “la explosión de escuelas privadas de bajo presupuesto fue una consecuencia directa de la caída de la calidad de la escuela pública y de la necesidad de que más mujeres trabajen fuera del hogar”. Además, la caída de la tasa de natalidad se relaciona con estas dificultades: “Gano menos y tengo menos tiempo, o no tengo hijos”, sintetizó.

A nivel político, Pegoraro remarcó: “El Gobierno mantiene cierto orden y no le miente al votante, sostiene su posición aunque las medidas sean impopulares. Eso le da supervivencia política, aunque su núcleo duro sea de apenas un 30%”. Consideró que la honestidad discursiva y la coherencia con el contrato electoral explican parte del respaldo, pero advirtió: “Todavía falta un año para la elección y las reglas no están definidas”.

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