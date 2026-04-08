Tensión en Medio Oriente: la Casa Blanca exigió a Irán la apertura inmediata del estrecho de Ormuz

La Casa Blanca exige la reapertura inmediata y sin restricciones del estrecho de Ormuz según la portavoz Karoline Leavitt. (REUTERS/Stringer/File Photo)

La Casa Blanca aseguró que la reapertura del estrecho de Ormuz debe darse de manera inmediata y sin restricciones, incluida la eliminación de cualquier tipo de peaje para el paso de embarcaciones, según declaró la portavoz presidencial Karoline Leavitt en rueda de prensa. Leavitt remarcó que el presidente Donald Trump exige que el tráfico marítimo en la zona se restablezca “sin limitaciones, incluyendo cobros de peajes”, en línea con el mensaje transmitido por el propio Trump durante la noche anterior.

Leavitt afirmó que la administración estadounidense ha recibido informes contradictorios desde Irán sobre el estado del estrecho, pero aseguró que el presidente fue informado de que el tránsito marítimo ya se encuentra restablecido, desmintiendo reportes de medios iraníes que apuntaban a un cierre. “Lo que se dice públicamente es diferente de lo que se nos transmite en privado”, señaló, agregando que se ha detectado “un aumento en el tráfico hoy”.

La portavoz subrayó que la apertura inmediata del estrecho y la entrega del uranio enriquecido iraní constituyen las principales demandas de la delegación estadounidense en las negociaciones que comenzarán en Islamabad. “Eso está en lo más alto de la lista de prioridades para los negociadores”, dijo Leavitt, quien confirmó que el equipo negociador de Trump viajará a Pakistán para iniciar conversaciones directas este sábado.

“Estados Unidos ha logrado y superado los principales objetivos militares” durante los 38 días de la Operación Furia Épica, aseguró Leavitt. Según la Casa Blanca, la marina y la fuerza aérea iraníes han sido destruidas, y la capacidad militar y nuclear de Irán se ha visto “retrasada por años”. Leavitt indicó que la mayor parte de los lanzadores de misiles balísticos y drones de largo alcance iraníes han sido destruidos, aunque reconoció que aún quedan algunos en el arsenal de Teherán, tal como demuestran los ataques registrados en la región tras el cese del fuego.

La portavoz sostuvo que la presión militar obligó a Irán a aceptar la apertura del estrecho de Ormuz y a presentar una propuesta “más razonable” para las negociaciones. Explicó que un primer plan de 10 puntos presentado por Irán fue “literalmente tirado a la basura” por la administración Trump por ser “fundamentalmente inaceptable”, pero que posteriormente se recibió una base de negociación “más realista”.

U.S. White House Press Secretary Karoline Leavitt takes questions from the media during a press briefing in the James S. Brady Press Briefing Room at the White House in Washington, D.C., U.S., April 8, 2026. REUTERS/Evan Vucci

En respuesta a preguntas sobre la posibilidad de que Estados Unidos obtenga ingresos por el paso de barcos en el estrecho, Leavitt confirmó que es “una opción que el presidente ha planteado” y que se discutirá en las negociaciones. Sin embargo, reiteró que la prioridad inmediata es la apertura total y sin peajes.

Leavitt también abordó la situación de seguridad en Irán, describiendo las comunicaciones como “difíciles” y la situación como “frágil”, y pidió paciencia para verificar informes sobre la reactivación de defensas aéreas y eventuales bombardeos tras el cese del fuego. Respecto a la moralidad de la postura estadounidense, defendió la legitimidad de la amenaza de Trump de destruir la “civilización” iraní, argumentando que la política de firmeza fue determinante para alcanzar el acuerdo.

La vocera confirmó que el periodo de negociaciones durará dos semanas, siempre que el estrecho de Ormuz permanezca abierto y sin restricciones, condición indispensable a juicio de la Casa Blanca para cualquier avance diplomático.