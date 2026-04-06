Récord histórico en motos: el patentamiento creció 55% y superó las 79.000 unidades en marzo

El patentamiento de motos en la Argentina alcanzó en marzo cifras históricas, con un crecimiento cercano al 55%. El registro mensual superó las 79.000 unidades y marca un nuevo récord, según los últimos datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). El principal impulso proviene del auge del trabajo autónomo, especialmente en plataformas digitales y servicios de reparto. El costo accesible y la posibilidad de financiamiento explican este fenómeno que sigue en alza.
Sebastián Beato, presidente de ACARA, atribuyó este aumento al vínculo directo entre el patentamiento y la búsqueda de independencia laboral. Beato sostuvo en Infobae en Vivo Al Amanecer: “El número de motos es muy importante. Está cerca de las 80.000 motos mensuales, es un récord. 79.115 exacto”. Según el dirigente, el crecimiento del trabajo autónomo, el acceso a la financiación y las mejoras impositivas crearon condiciones muy favorables para el sector.
Nueva Programación
INFOBAE AL AMANECER
Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.
De Lun a Vie 10 a 12 hs
INFOBAE A LAS NUEVE
La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.
De Lun a Vie 12 a 15 hs
INFOBAE AL MEDIODÍA
La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.
De Lun a Vie 15 a 18 hs
INFOBAE A LA TARDE
La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.
De Lun a Vie 18 a 21 hs
INFOBAE AL REGRESO
La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.
De Lun a Vie 21 a 0 hs
Crecimiento sostenido y factores que impulsan la demanda
El avance de la economía de aplicaciones modifica la movilidad urbana. La facilidad de acceso al crédito impulsa la compra de motos para actividades de delivery y traslado personal. “Es verdad que el trabajo autónomo, donde las aplicaciones crecen, se ve reflejado con la financiación para ese trabajo”, explicó Beato. El directivo destacó que la disponibilidad de modelos, incluso eléctricos, y la reducción de ciertas cargas impositivas, contribuyen a que más personas opten por este vehículo.
El mantenimiento económico de la moto frente a otras alternativas de transporte también resulta un factor clave. Beato detalló: “Hoy podés contar motos desde $1.700.000”. Consultado sobre el costo de mantenerlas, agregó: “Estas motos tienen, quizás, cinco litros de combustible, según el uso que le des. El mantenimiento es sencillo, es un service, y obviamente hay que mantenerla bien”. La comparación directa con el valor del transporte público mensual convierte a la moto en una opción cada vez más elegida entre quienes priorizan autonomía y reducción de gastos.
Por otro lado, la moto representa un medio flexible en contextos de tránsito urbano denso. Beato comenta que en grandes ciudades la movilidad con moto “facilita todo eso” frente a la congestión de autos que se observa a diario.
Perfil de los nuevos usuarios y transformación social
El fenómeno del patentamiento masivo involucra especialmente a jóvenes y trabajadores independientes. Beato señaló que el atractivo de la “propia libertad para moverse” y de “ser dueño de sus tiempos” sostiene la tendencia en crecimiento. El dirigente afirmó: “Nos estamos reinventando en todo sentido, desde la industria, el comercio, las empresas y el ciudadano. Se están haciendo autónomos, buscando sus tiempos. Por eso crece tanto la aplicación desde el auto hasta la moto”.
El temor tradicional frente al uso de la moto disminuyó, al tiempo que se refuerzan las campañas de seguridad. La percepción de la moto como herramienta esencial para el trabajo y la movilidad diaria incentiva a amplios sectores a incorporarla a su vida cotidiana. Varias líneas de financiamiento, especialmente orientadas a quienes se desempeñan en aplicaciones y servicios de entrega, refuerzan esta tendencia.
Situación del mercado de autos y expectativas para el futuro
Mientras las motos batieron récords, el segmento de autos también muestra movimientos de transformación. Beato relató que el patentamiento de autos y vehículos livianos se mantuvo en torno a las 46.000 a 48.000 unidades en marzo. La cifra representa una leve baja respecto al año anterior, aunque el sector conservó un crecimiento del 48% en el cierre del año pasado.
Con respecto al contexto actual, Beato puntualizó: “Estamos en un momento justo. Hay un abanico de posibilidades y las tasas siguen bajando. Hay un montón de ofertas y modelos, entonces estamos en un mercado de oferta”.
Las concesionarias atraviesan un proceso de actualización con la entrada de nuevos modelos, la digitalización y la necesidad de mantener la competitividad en un mercado en transformación. La rentabilidad del sector se ajusta ante un escenario de menor margen comisional y mayor volumen.
El desempeño récord en ventas de motos y la reconversión del sector automotor reflejan la adaptación constante de los actores del mercado y de miles de usuarios, en sintonía con los cambios económicos y sociales en la Argentina.
--
Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.
• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.
• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.
• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.
• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé
• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich
Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.