Récord histórico en motos: el patentamiento creció 55% y superó las 79.000 unidades en marzo

El auge del trabajo autónomo y el crecimiento de las aplicaciones de reparto impulsan el récord histórico en el mercado de motos

El patentamiento de motos en la Argentina alcanzó en marzo cifras históricas, con un crecimiento cercano al 55%. El registro mensual superó las 79.000 unidades y marca un nuevo récord, según los últimos datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). El principal impulso proviene del auge del trabajo autónomo, especialmente en plataformas digitales y servicios de reparto. El costo accesible y la posibilidad de financiamiento explican este fenómeno que sigue en alza.

Sebastián Beato, presidente de ACARA, atribuyó este aumento al vínculo directo entre el patentamiento y la búsqueda de independencia laboral. Beato sostuvo en Infobae en Vivo Al Amanecer: “El número de motos es muy importante. Está cerca de las 80.000 motos mensuales, es un récord. 79.115 exacto”. Según el dirigente, el crecimiento del trabajo autónomo, el acceso a la financiación y las mejoras impositivas crearon condiciones muy favorables para el sector.

Crecimiento sostenido y factores que impulsan la demanda

El avance de la economía de aplicaciones modifica la movilidad urbana. La facilidad de acceso al crédito impulsa la compra de motos para actividades de delivery y traslado personal. “Es verdad que el trabajo autónomo, donde las aplicaciones crecen, se ve reflejado con la financiación para ese trabajo”, explicó Beato. El directivo destacó que la disponibilidad de modelos, incluso eléctricos, y la reducción de ciertas cargas impositivas, contribuyen a que más personas opten por este vehículo.

El mantenimiento económico de la moto frente a otras alternativas de transporte también resulta un factor clave. Beato detalló: “Hoy podés contar motos desde $1.700.000”. Consultado sobre el costo de mantenerlas, agregó: “Estas motos tienen, quizás, cinco litros de combustible, según el uso que le des. El mantenimiento es sencillo, es un service, y obviamente hay que mantenerla bien”. La comparación directa con el valor del transporte público mensual convierte a la moto en una opción cada vez más elegida entre quienes priorizan autonomía y reducción de gastos.

El patentamiento de motos en Argentina creció un 55% en marzo y alcanzó un récord de 79.115 unidades, según datos de ACARA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la moto representa un medio flexible en contextos de tránsito urbano denso. Beato comenta que en grandes ciudades la movilidad con moto “facilita todo eso” frente a la congestión de autos que se observa a diario.

Perfil de los nuevos usuarios y transformación social

El fenómeno del patentamiento masivo involucra especialmente a jóvenes y trabajadores independientes. Beato señaló que el atractivo de la “propia libertad para moverse” y de “ser dueño de sus tiempos” sostiene la tendencia en crecimiento. El dirigente afirmó: “Nos estamos reinventando en todo sentido, desde la industria, el comercio, las empresas y el ciudadano. Se están haciendo autónomos, buscando sus tiempos. Por eso crece tanto la aplicación desde el auto hasta la moto”.

El temor tradicional frente al uso de la moto disminuyó, al tiempo que se refuerzan las campañas de seguridad. La percepción de la moto como herramienta esencial para el trabajo y la movilidad diaria incentiva a amplios sectores a incorporarla a su vida cotidiana. Varias líneas de financiamiento, especialmente orientadas a quienes se desempeñan en aplicaciones y servicios de entrega, refuerzan esta tendencia.

Situación del mercado de autos y expectativas para el futuro

Mientras las motos batieron récords, el segmento de autos también muestra movimientos de transformación. Beato relató que el patentamiento de autos y vehículos livianos se mantuvo en torno a las 46.000 a 48.000 unidades en marzo. La cifra representa una leve baja respecto al año anterior, aunque el sector conservó un crecimiento del 48% en el cierre del año pasado.

Con respecto al contexto actual, Beato puntualizó: “Estamos en un momento justo. Hay un abanico de posibilidades y las tasas siguen bajando. Hay un montón de ofertas y modelos, entonces estamos en un mercado de oferta”.

El segmento de autos muestra leve baja en patentamientos, pero el sector continúa su adaptación con nuevos modelos y mayor competitividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las concesionarias atraviesan un proceso de actualización con la entrada de nuevos modelos, la digitalización y la necesidad de mantener la competitividad en un mercado en transformación. La rentabilidad del sector se ajusta ante un escenario de menor margen comisional y mayor volumen.

El desempeño récord en ventas de motos y la reconversión del sector automotor reflejan la adaptación constante de los actores del mercado y de miles de usuarios, en sintonía con los cambios económicos y sociales en la Argentina.

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