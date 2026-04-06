Economía

Cuánto tiene que ganar una familia para pertenecer al 10% con mayores ingresos

Para integrar el grupo de hogares con mayor poder adquisitivo, es necesario contar con ingresos mensuales por encima de 3,5 millones de pesos. Cómo están conformados los diez deciles que integran la estructura de ingresos familiares

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Una familia tiene que ganar más de $3,6 millones para pertenecer al 10% con más recursos del país. Sarah Pabst/Bloomberg

Una familia argentina necesita percibir un ingreso total mensual superior a $3.644.000 para ubicarse dentro del 10% de los hogares que más ganan, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este umbral corresponde al cuarto trimestre de 2025 y marca el ingreso mínimo necesario para ingresar al decil superior de la escala de ingresos relevada en los 31 principales aglomerados urbanos.

Dentro de este grupo, los ingresos familiares se extienden desde ese piso hasta los $25.900.000 mensuales, con un ingreso promedio de 5.621.438 pesos. El décimo decil agrupa a 1.004.001 hogares, equivalentes al 10% del total, y a 3.460.545 personas, que representan el 11,6% de la población relevada.

Este grupo presenta una amplia diversidad interna, incluyendo hogares con ingresos apenas por encima de $3.644.000 y otros que perciben montos hasta cien veces mayores. El ingreso promedio de $5.621.438 registrado en este decil muestra una diferencia marcada respecto a los niveles del resto de la distribución.

Al comparar con los otros deciles, la brecha de ingresos se vuelve aún más evidente. El noveno decil incluye a los hogares con ingresos entre $2.670.000 y $3.644.000, con un promedio de 3.095.222 pesos. El octavo decil abarca desde $2.100.000 hasta $2.670.000, con un ingreso medio de 2.367.780 pesos. En el extremo opuesto, el primer decil, que agrupa al 10% de los hogares con menores ingresos, registra un rango de $3.000 a $566.000 y un ingreso medio de 374.278 pesos.

El ingreso promedio se ubicó en $1.068.540 y la mediana en $800.000. REUTERS/Agustin Marcarian
El ingreso promedio se ubicó en $1.068.540 y la mediana en $800.000. REUTERS/Agustin Marcarian

Escala de ingreso familiar por decil

Primer decil

  • Ingreso total familiar: desde $3.000 hasta $566.000
  • Hogares: 1.008.514 (10%)
  • Personas: 2.012.875 (6,7%)
  • Ingreso total decil: $377.464.765.000 (2%)
  • Ingreso medio: $374.278

Segundo decil

  • Ingreso total familiar: desde $566.076 hasta $796.266
  • Hogares: 1.016.227 (10%)
  • Personas: 2.421.692 (8,1%)
  • Ingreso total decil: $692.796.540.000 (3,6%)
  • Ingreso medio: $681.734

Tercer decil

  • Ingreso total familiar: desde $796.298 hasta $1.000.000
  • Hogares: 1.000.770 (10%)
  • Personas: 2.576.615 (8,6%)
  • Ingreso total decil: $882.976.579.000 (4,6%)
  • Ingreso medio: $882.297

Cuarto decil

  • Ingreso total familiar: desde $1.000.000 hasta $1.200.000
  • Hogares: 1.007.761 (10%)
  • Personas: 2.738.970 (9,2%)
  • Ingreso total decil: $1.093.961.889.000 (5,7%)
  • Ingreso medio: $1.085.537

Quinto decil

  • Ingreso total familiar: desde $1.200.000 hasta $1.480.000
  • Hogares: 1.008.409 (10%)
  • Personas: 3.052.768 (10,2%)
  • Ingreso total decil: $1.336.066.985.000 (7%)
  • Ingreso medio: $1.324.926

Sexto decil

  • Ingreso total familiar: desde $1.480.000 hasta $1.780.000
  • Hogares: 1.008.278 (10%)
  • Personas: 3.212.912 (10,7%)
  • Ingreso total decil: $1.610.287.437.000 (8,4%)
  • Ingreso medio: $1.597.067

Séptimo decil

  • Ingreso total familiar: desde $1.780.000 hasta $2.100.000
  • Hogares: 1.008.847 (10%)
  • Personas: 3.420.311 (11,4%)
  • Ingreso total decil: $1.944.010.232.000 (10,2%)
  • Ingreso medio: $1.926.962

Octavo decil

  • Ingreso total familiar: desde $2.100.000 hasta $2.670.000
  • Hogares: 1.008.641 (10%)
  • Personas: 3.465.834 (11,6%)
  • Ingreso total decil: $2.388.240.105.000 (12,5%)
  • Ingreso medio: $2.367.780

Noveno decil

  • Ingreso total familiar: desde $2.670.000 hasta $3.640.000
  • Hogares: 1.011.508 (10%)
  • Personas: 3.543.452 (11,8%)
  • Ingreso total decil: $3.130.841.606.000 (16,4%)
  • Ingreso medio: $3.095.222

Décimo decil

  • Ingreso total familiar: desde $3.644.000 hasta $25.900.000
  • Hogares: 1.004.001 (10%)
  • Personas: 3.460.545 (11,6%)
  • Ingreso total decil: $5.643.929.264.000 (29,5%)
  • Ingreso medio: $5.621.438
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Se redujo la desigualdad durante el cuarto trimestre de 2025. Sarah Pabst/Bloomberg

Se redujo la desigualdad

El 62,6% de la población, equivalente a 18,8 millones de personas según el Indec, recibió algún tipo de ingreso, con un promedio de 1.011.863 pesos. Al segmentar por nivel de ingresos individuales, el promedio en el grupo de menores ingresos (deciles 1 a 4) fue de $351.028, en el grupo medio (deciles 5 a 8) alcanzó $940.586 y en el estrato superior (deciles 9 y 10) llegó a 2.476.247 de pesos.

Entre quienes percibieron ingresos, los hombres tuvieron un promedio de $1.191.364 y las mujeres de 838.336 pesos.

Entre la población ocupada, el ingreso promedio se ubicó en $1.068.540 y la mediana en $800.000, cifra que coincide con el umbral superior del decil 5. En los primeros cuatro deciles, el promedio fue de $392.439; para los deciles 5 a 8, de $1.016.016; y para los deciles 9 y 10, de 2.526.316 de pesos.

El universo asalariado sumó 9,5 millones de personas con un promedio de ingresos de $1.082.635. Dentro de este grupo, quienes aportan al sistema jubilatorio percibieron en promedio $1.321.353, mientras que aquellos sin descuento jubilatorio alcanzaron los 651.484 pesos.

A nivel de hogares, los ingresos laborales representaron el 79,2% del total, y los ingresos no laborales, el 20,8 por ciento. En los deciles familiares más bajos, la proporción de ingresos no laborales fue de 67,7% en el primero y de 12,3% en el décimo.

El índice de Gini del ingreso per cápita familiar para el cuarto trimestre de 2025 fue de 0,427, frente a 0,430 en igual período de 2024 y a 0,431 respecto al tercer trimestre del año pasado. La diferencia entre la mediana del decil 10 y la del decil 1 en ingresos per cápita familiar fue de 13 y se mantuvo constante respecto al cuarto trimestre de 2024 y al segundo trimestre de 2025, último sin aguinaldo.

El indicador es una medida estadística utilizada para cuantificar la desigualdad en la distribución del ingreso dentro de una población. Su valor varía entre 0 y 1: un índice de 0 indica igualdad total (todos tienen el mismo ingreso) y un índice de 1 representa desigualdad máxima (una sola persona concentra todos los ingresos y el resto no tiene ninguno).

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