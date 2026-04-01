Las ventas de autos 0 km tuvieron en marzo el primer mes con resultado positivo del año

Las ventas de autos nuevos remontaron en marzo logrando superar la referencia de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no se alcanzó el objetivo de superar las 50.000 unidades que se proyectaban tan solo 24 horas antes, finalmente el número oficial de autos 0 km patentados en marzo quedó muy cerca, lo que le permitió al mercado superar la marca de referencia y se convirtió en el primer mes de 2026 con números en verde.

Según el informe distribuido por la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), el total de unidades registradas fue de 48.972 vehículos, un 1,2% más que en marzo de 2025, y un 16,5% por encima del resultado de febrero de este año.

Si bien la caída de ventas que se había registrado en enero y febrero no permite equilibrar totalmente las cifras del acumulado del primer trimestre, el déficit pasó de un 4,5% a un 3,1%. Ese diferencial, todavía negativo, debería terminar de recuperarse entre abril y mayo, de modo tal que el mercado llegue al final del primer semestre con una tasa de crecimiento que permita alcanzar las 650.000 unidades para el sector en 2026.

Las ventas de vehículos 0 km en Argentina alcanzaron 48.972 unidades en marzo de 2026, marcando un crecimiento interanual del 1,2% y un aumento mensual del 16,5%. (ACARA)

Toyota volvió al primer puesto

Toyota confirmó su recuperación como marca al quedar como el fabricante que más vehículos patentó en el mes, con 6.696 unidades. En segundo lugar quedó el líder anterior, Volkswagen, que en los días finales del mes se acercó suficientemente como para mantenerse como la marca que lidera las ventas en el acumulado de los tres primeros meses del año. El volumen de la marca de origen alemán fue de 6.031 vehículos, y en la suma de enero a marzo es de 21.768, mientras que Toyota quedó con 19.219.

Fiat quedó tercera en marzo con 5.435 autos, lo que le permite también mantener ese mismo puesto al sumar los tres meses registrados con 19.091, una cifra muy próxima al valor acumulado por Toyota. Cuarta quedó Chevrolet, confirmando el excelente desempeño de marzo, con 4.067 patentamientos, delante de Renault y Ford, que prácticamente empataron con la marca francesa delante por solo 11 unidades, ya que totalizaron 3.892 y 3.881 respectivamente.

Los diez fabricantes con mejores números del mes se completaron con Peugeot (3.534 unidades), Citroën (1.588), Jeep (1.512), y BYD, que logró quedar en el Top 10 por primera vez con 1.353 unidades.

La tabla muestra los resultados de ventas de autos 0 km en Argentina en marzo de 2026, destacando el primer puesto absoluto del Peugeot 208

El Peugeot 208 no se rinde

Lidiando con una menor demanda de Brasil que obligó a cerrar un turno de producción en la planta de Stellantis en Palomar, el resultado que causó sorpresa y alegría en el sector este mes fue sin dudas la performance del Peugeot 208, que logró desplazar a la pick-up Toyota Hilux de la cima entre los modelos con 2.245 contra 2.194 unidades. Tercero quedó el Fiat Cronos con 1.760 autos, cuarta la pick-up Ford Ranger, que logró superar al Ford Territory por primera vez en el año, con 1.629, y quinto fue el Chevrolet Onix, el “motor” de las ventas de General Motors este mes con 1.415 patentamientos.

Entre el sexto y décimo puestos se encuentran los SUV de mayor demanda, con el Ford Territory como el más vendido a pesar de pertenecer al segmento C, alcanzando los 1.380 autos, seguido por dos modelos B-SUV como son el Volkswagen Tera y el Chevrolet Tracker, con 1.251 y 1.233 unidades cada uno. Ambos se distanciaron levemente del gran rival del mes, el nuevo Toyota Yaris Cross, que quedó en el puesto 12 absoluto en su primer mes de ventas en Argentina con 1.165 autos.

En medio de esta lucha de los SUV compactos quedaron la pick-up Volkswagen Amarok con 1.182 patentamientos, el Volkswagen Taos, segundo C-SUV con más ventas al lograr 1.173 ventas, y el Renault Kwid, el auto más barato del mercado argentino, que alcanzó las 1.165 registraciones.

En el puesto 13, detrás del Yaris Cross, quedó el Toyota Yaris compacto (1.071 unidades), Toyota Corolla Cross (1.034), Peugeot 2008 (895), Renault Kardian (778), Jeep Renegade (754), Volkswagen Polo (680), Baic BJ30 (672) y Fiat Strada (664).