Los 4 datos oficiales que destacó Caputo, las réplicas de los economistas y un análisis sobre el mercado laboral

El ministro Luis Caputo defendió cifras oficiales y destacó la importancia de los datos económicos frente a las percepciones mediáticas.

En medio de una semana complicada para el Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en un posteo cuatro indicadores que, en su visión, contradicen las visiones negativas sobre la marcha de la economía. El ministro no mencionó al dato de desempleo que difundió el Indec ni las alertas de consultoras y economistas sobre el aumento de la informalidad en el mercado laboral.

Caputo planteó que el debate público está atravesado por percepciones y operaciones que, a su entender, no reflejan los datos. “¿Cómo lidiar contra los expertos en operaciones? Creemos que la solución no es ‘transar’, lo que se ha convertido en un culto en nuestro país. Creemos que la solución es seguir ordenando la economía, para que los datos expongan su narrativa. Es un proceso más largo y mucho menos sencillo que el otro, pero es el que más le conviene a los argentinos”, escribió el ministro en la red social X. Una publicación que recibió el respaldo por parte del presidente Javier Milei con una cita “tremendo comentario”

En ese contexto, el ministro resaltó cuatro variables: consumo privado, exportaciones, Producto Bruto Interno (PBI) y nivel de inversión. Según su exposición, los datos oficiales más recientes muestran que el consumo privado, las exportaciones y el Producto Bruto Interno (PBI) marcaron un “récord histórico” y la inversión “creció al 16,4%”. “Estos datos, no solo no convalidan las ‘percepciones mediáticas’, sino que las contradicen. Para eso existen los datos. Para que la gente sepa la verdad”, destacó el ministro.

Trabajadores de la construcción, un sector afectado por el recorte de la obra pública EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Si bien los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), para Gonzalo Guiraldes, economista y socio de la consultora Audemus, se deben mirar en detalle y compararlos con periodos anteriores. “Es cierto que el 2025 cerró con PIB histórico, pero en términos per cápita aún estamos muy lejos del 2011. Las exportaciones muestran un buen desempeño en cantidades por los productos primarios. La inversión está lejos de otros años mejores. El 2025 cerró con inversión equivalente al 19,6% del PBI, un valor inferior al del 2023, 2017 o 2011”. De esa manera, el especialista agregó matices sobre la lectura oficialista de los datos, especialmente en lo que respecta a la comparación histórica y la distribución del crecimiento.

El dato que Caputo no mencionó

El jefe de Hacienda no incluyó en su publicación el dato de desempleo del cuarto trimestre de 2025, que también publicó la semana pasada el Indec: el desempleo se ubicó en 7,5% de la población económicamente activa (lo que afecta 1,7 millones de personas) lo que implicó un incremento de 1,1 puntos porcentuales frente al cierre de 2024 (6,4%) en un año de crecimiento económico (el PBI se expandió 3,5% punta a punta).

No estamos frente a una crisis de destrucción masiva de puestos de trabajo, lo más preocupante es el deterioro en la calidad del empleo

La consultora Invecq realizó una comparación histórica y expuso que la tasa de desempleo del cuarto trimestre de 2025 no se alejó de los registros de igual período en 2016 (7,6%) y 2017 (7,2%), y permaneció por debajo de los niveles de 2018 y 2019, que se ubicaron en 9,1% y 8,9%, respectivamente. En consecuencias, señaló, “no estamos frente a una crisis de destrucción masiva de puestos de trabajo, sino que lo más preocupante es el deterioro en la calidad del empleo, con caída del empleo privado formal e incremento del trabajo informal”.

Sobre el empleo total, el estudio indicó que el stock registró una caída de 118.000 puestos respecto al cuarto trimestre de 2023, punto de partida del actual Gobierno. En ese marco, la reducción de empleo asalariado registrado del sector privado alcanzó los 182.000 puestos, con caídas generalizadas en prácticamente todos los sectores, mientras que el empleo informal creció en 376.000 puestos. Este fenómeno amortiguó el impacto sobre la desocupación, aunque evidenció un proceso de sustitución hacia formas de trabajo más precarias y sin cobertura social.

Sumas y restas en el mercado de trabajo

El informe de Invecq también analizó la composición sectorial de los cambios en el empleo. El comercio sumó 210.000 puestos informales, mientras los registrados privados en ese rubro apenas aumentaron en 4.000. La industria manufacturera incorporó 87.000 trabajadores no registrados y perdió 63.000 puestos formales. En estos casos, parte de los trabajadores que antes operaban dentro del sistema formal pasaron a la informalidad o solo encontraron empleo bajo esa condición.

El desempleo aumentó 1,1 puntos porcentuales a fines de 2025 contra el 2024.

En el caso de la construcción, la situación resultó diferente. El sector perdió simultáneamente puestos formales e informales —47.000 y 96.000, respectivamente—, una dinámica que reflejó la contracción directa de la actividad. La construcción sufrió una caída del 27% en 2024 y en 2025 apenas logró una recuperación parcial del 5,9%. Además, el empleo registrado del sector público cayó en 80.000 puestos.

Las proyecciones de Invecq para 2026 anticipan un crecimiento en los sectores intensivos en trabajo, aunque de magnitud limitada: industria y comercio se expandirían apenas un 1% y la construcción un 5%. Los sectores de mayor dinamismo seguirán siendo los menos intensivos en empleo —agro, petróleo y gas, minería—, con crecimientos superiores al 5%. Bajo ese escenario, la consultora proyecta que la tasa de desempleo para el año se mantendrá en 7,5%, “es decir, sin crisis, pero tampoco con mejora, aun considerando que el PIB crecería por dos años consecutivos por primera vez desde 2011 —sin tener en cuenta los períodos postpandémicos”.

Macro y microeconomía

El abordaje oficial y el análisis de los consultores plantean una tensión respecto al sentido de los “récords” y los datos agregados. Mientras el ministro Caputo remarcó la fuerza de los indicadores económicos para contrarrestar las percepciones mediáticas y defendió la estrategia de “seguir ordenando la economía”, los consultores señalaron el distanciamiento entre los registros agregados y el bienestar per cápita, así como los desafíos estructurales del mercado de trabajo.

El ministro Caputo eligió no referirse directamente al desempleo ni a la calidad del empleo en su mensaje público, mientras los informes privados pusieron el foco sobre esa dimensión. La brecha entre crecimiento económico y generación de empleo formal, así como la expansión del trabajo informal, se consolidó como uno de los principales desafíos para el mercado laboral argentino. El deterioro en la calidad del empleo, la pérdida de puestos formales y el avance de modalidades precarias marcaron el pulso de la discusión.