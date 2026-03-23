Cuál es y cuánto vale el superauto de Cristiano Ronaldo que fue furor por su “foto de 17 millones de euros”

El Bugatti Centodieci de Cristiano Ronaldo es uno de los diez fabricados en el mundo y puede alcanzar los 490 km/h en condiciones controladas

En una publicación que se viralizó rápidamente, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez mostraron una cena privada acompañada por una imagen que reveló un despliegue de lujo a nivel internacional. En la foto, que generó repercusión en redes sociales y portales como Marca y The Sun, el delantero portugués aparece conduciendo un Bugatti Centodieci. El automóvil, valorado en más de 8 millones de euros según el Corriere dello Sport, forma parte de una serie limitada de sólo diez unidades y se convirtió en uno de los protagonistas del encuentro familiar que la pareja compartió en la isla de Madeira.

La instantánea, que Rodríguez publicó en su cuenta de Instagram con la frase “Cenita con amor”, incluyó otros elementos de alto valor: ambos lucieron relojes Patek Philippe modelos 5719/10G y 7118/1450R, cuyo precio conjunto supera los 980.000 euros, y la empresaria exhibió la sortija de compromiso que recibió a mediados de 2025, pieza valuada por especialistas entre seis y doce millones de dólares, según estimaciones citadas por Marca y The Sun. La suma de estos bienes elevó el valor total de la cena a más de 17 millones de euros, de acuerdo con el cálculo difundido por medios españoles.

El Bugatti Centodieci que figura en la imagen representa uno de los modelos más exclusivos que ha presentado la marca francesa. Su fabricación, descrita como casi artesanal por el Corriere dello Sport, se realiza en la planta original de la empresa, ubicada en Molsheim, Alsacia. Cada unidad se produce a pedido, lo que permite incorporar detalles personalizados y adapta el diseño a las preferencias de sus selectos compradores.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo comparten un momento íntimo mostrando sus lujosos relojes y el llamativo anillo de compromiso de ella al volante de un Bugatti.

El automóvil, que Cristiano Ronaldo sumó a su colección tras celebrar un título con la Juventus, es el tercer modelo Bugatti en su poder, junto con un Veyron Grand Sport y un Chiron. El proceso de adquisición se extendió desde el anuncio del Centodieci en 2019 hasta la entrega de las unidades a lo largo de 2022, debido a las pruebas de validación mecánica y ensayos que la marca realizó sobre un prototipo único, denominado White Prototype.

La serie Centodieci surgió como homenaje al Bugatti EB110, un superdeportivo que la marca fabricó en la década de 1990. Según el presidente de Bugatti, Stephan Winkelmann, la presentación del nuevo modelo buscó reinterpretar un capítulo clave de la historia de la compañía. Cada unidad del Centodieci tiene un costo estimado de 8 millones de euros, aunque fuentes del sector sostienen que el precio puede incrementarse según el nivel de personalización solicitado por el comprador.

Bugatti, actualmente propiedad de Rimac, desarrolló en los últimos años un programa de personalización denominado “Sur Mesure”. Este departamento permite que los clientes participen activamente en el diseño de su vehículo, desde la selección de colores hasta la inclusión de elementos visuales únicos. El objetivo es que cada auto producido sea irrepetible, algo que distingue a la marca en el segmento de los hypercars.

El programa “Sur Mesure” de Bugatti permite personalizar cada auto para que sea completamente único, siguiendo las preferencias del propietario

El Centodieci toma como base el Chiron, aunque presenta modificaciones en la carrocería y una reducción de peso de unos 20 kilos, gracias a la incorporación de parabrisas más ligeros y estabilizadoras de carbono. El motor W16 de 8.0 litros ofrece una potencia de 1.600 caballos a 7.000 revoluciones, lo que permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,4 segundos, de 0 a 200 km/h en 6,1 segundos y de 0 a 300 km/h en 13,1 segundos. Aunque su velocidad máxima está limitada a 380 km/h, el vehículo puede alcanzar los 490 km/h en condiciones controladas.

Durante el proceso de validación, el único prototipo Centodieci realizó 50.000 kilómetros de pruebas, incluyendo ensayos de resistencia mecánica en el circuito de Nardo, en Italia, donde recorrió 1.200 kilómetros diarios en jornadas consecutivas. También se sometió a pruebas bajo temperaturas extremas cercanas a los 50°C, con un equipo de 27 ingenieros encargados de monitorear sistemas eléctricos, telemetría, radiofrecuencia, combustible y aire acondicionado. Parte de las pruebas consistió en dejar el auto detenido bajo el sol, con el motor y el aire acondicionado en funcionamiento durante horas.

El gerente de producto para proyectos limitados de Bugatti, Carl Heilenkötter, afirmó que el Centodieci “se lleva deliberadamente al límite para garantizar un manejo confiable al más alto nivel, incluso en situaciones extremas”. Según el ejecutivo, la marca realiza estos ensayos aunque la mayoría de los autos nunca se utilicen de manera tan exigente.

El Centodieci no es el único Bugatti que manejó Cristiano Ronaldo. En la foto, tomada en 2021 en Lisboa, se ve al futbolista subiendo a su Bugatti Chiron, antes de acceder al exclusivo modelo que mostró en redes (Backgrid UK/The Grosby Group)

La tradición de autos personalizados no es exclusiva de Bugatti, pero la marca francesa desarrolló su propio programa para diferenciarse de competidores como Ferrari y Rolls-Royce. El “Sur Mesure” permite a los clientes crear combinaciones únicas, como sucedió con el Chiron Pure Sport “Grand Prix”, inspirado en el vehículo que ganó el Gran Premio de Francia de 1931. El propietario de ese modelo solicitó detalles que evocan la historia de la marca, desde el color celeste hasta el número 32 en la carrocería.

El precio de los vehículos personalizados varía según el grado de intervención solicitado, aunque un Chiron convencional parte de 3,2 millones de euros y puede superar los 4 millones en sus versiones más exclusivas. En el caso del Centodieci, la cifra inicial de 8 millones de euros se considera un piso, ya que la incorporación de elementos únicos puede elevar el valor final.

La presencia de Cristiano Ronaldo entre los propietarios del Centodieci incrementó la visibilidad del modelo. El futbolista, que en ese momento tenía 35 años y jugaba en la Juventus, sumó el auto a su colección tras la conquista de la Serie A. El Corriere dello Sport informó que la entrega del vehículo se programó para fines de 2020 o principios de 2021, aunque la validación y los ensayos en fábrica extendieron el plazo hasta 2022.

El Bugatti Centodieci utiliza un motor W16 de 8.0 litros y alcanza una potencia de 1.600 caballos, con aceleraciones de 0 a 100 km/h en sólo 2,4 segundos

La imagen viral de la cena familiar en Madeira incluyó no sólo el Bugatti Centodieci, sino también los relojes suizos y la sortija de compromiso que Georgina Rodríguez recibió de Cristiano Ronaldo. El anillo, con diseño ovalado y diamantes triangulares, despertó interés en el mundo de la joyería y generó análisis sobre la pureza del diamante central y la cantidad de gemas incrustadas.

Georgina Rodríguez, modelo y empresaria argentina, incrementó la exposición mediática de la pareja a través de sus publicaciones y entrevistas. En una declaración recogida por Marca, Rodríguez recordó: “De camino al trabajo llegaba en autobús y Ronaldo me buscaba en un Bugatti de 2 millones de dólares. Pasé de vender artículos de lujo a lucirlos en la alfombra roja. Tengo millones de seguidores y soy la mujer del hombre más seguido del mundo”.

El salto a la vida pública transformó la carrera de Rodríguez, quien firmó con la agencia UNO Models en 2017 y trabajó para marcas internacionales, además de aparecer en portadas de publicaciones como Grazia, Men’s Health, Glamorous, Yamamay, Vogue y La Gazzetta dello Sport. También fue anfitriona de los MTV Europe Music Awards y del Festival de la Canción de San Remo, y participó como invitada en festivales de cine en Venecia y Cannes.

Cada unidad del Centodieci se fabrica en la planta de Molsheim, Alsacia, con procesos artesanales y estrictos controles de calidad

Por su parte, Cristiano Ronaldo aprovechó un periodo de recuperación física para disfrutar de vacaciones familiares en la isla de Madeira, donde creció. Según imágenes y videos difundidos en redes sociales, el delantero de 41 años realizó actividades acuáticas y momentos recreativos, como deslizarse por toboganes, manejar vehículos sobre el mar y practicar surf en un jetfoiler.

En el plano deportivo, la ausencia de Ronaldo en la última convocatoria de la selección de Portugal, comunicada antes de los amistosos contra México y Estados Unidos como parte de la preparación para el Mundial de 2026, tuvo relación con una lesión leve en el tendón de la corva sufrida ante el Al-Fayha. El seleccionador Roberto Martínez explicó que la duración de la baja no estaba confirmada.

La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó a fines de 2016, cuando el futbolista conoció a la entonces asistente de ventas en una tienda de Gucci en Madrid. La pareja formalizó su vínculo en enero de 2017, con la presencia de Rodríguez en la ceremonia de los FIFA The Best Awards, y posteriormente aumentó la exposición pública a través de redes sociales y eventos internacionales.

El nacimiento de Alana Martina en 2017 y la llegada de Bella Esmeralda en 2021 ampliaron la familia, que se estableció en Arabia Saudita. El entorno familiar y la vida de lujo que rodean a la pareja quedaron reflejados en la imagen viral de la cena y en la exhibición del exclusivo Bugatti Centodieci, convertido en uno de los vehículos más célebres del momento.