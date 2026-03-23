¿Cómo se financia el FMI?: secretos de una “cooperativa de crédito” cuyos recursos llegan al billón de dólares

El presupuesto operativo del Fondo no proviene de los contribuyentes, sino que se financia íntegramente con los ingresos generados por sus propias operaciones de préstamo e inversiones financieras. (Reuters)

La arquitectura financiera global descansa sobre una institución que, aunque a menudo es percibida como un banco convencional o un organismo dependiente de presupuestos estatales, opera bajo una lógica interna radicalmente distinta. El Fondo Monetario Internacional (FMI) se define a sí mismo no como un ente de beneficencia o una banca comercial, sino como una “cooperativa de crédito para países”. Este modelo único le permite disponer de una capacidad de préstamo cercana al billón (un millón de millones)= de dólares (USD 1.000.000.000.000) sin solicitar subvenciones anuales a sus miembros.

Para la Argentina, entender este engranaje es una cuestión de Estado. Según los últimos datos del organismo al 1 de marzo de 2026, el país se mantiene como el principal deudor global de la institución con una acreencia de USD 56.958 millones. Esta cifra representa el 34% del total de los créditos pendientes del Fondo a nivel mundial, que ascienden a USD 166.221 millones. La magnitud de esta relación financiera pone de relieve la importancia de desglosar de dónde provienen los fondos que el organismo vuelca en sus programas de asistencia.

El sistema de cuotas: los ladrillos de la cooperativa

A diferencia de otras organizaciones internacionales que dependen de “cotizaciones anuales o de subvenciones procedentes de consignaciones presupuestarias”, el FMI se financia a través de un sistema de cuotas. Al ingresar, a cada uno de sus 191 países miembros se le asigna una contribución específica basada en su posición relativa en la economía mundial.

Estas cuotas son, en palabras del organismo, “los componentes básicos principales de la estructura financiera”. No solo determinan la contribución financiera máxima de cada país, sino que también definen su poder de voto y cuánto puede endeudarse. Para los países que aportan, el beneficio es doble: obtienen un derecho remunerado y líquido frente al Fondo que pueden incluir en sus propias reservas de divisas. “A cambio de proporcionar recursos para las operaciones de préstamo del FMI, los países miembros obtienen un derecho remunerado, líquido y seguro”, explica la institución.

Argentina representa el mayor desafío operativo para el organismo, al concentrar el 34% de sus créditos pendientes de cobro a nivel global.

Este mecanismo genera un efecto multiplicador. En el caso de Estados Unidos, su principal accionista, el modelo permite que “por cada dólar que este país pone a disposición para operaciones de préstamo, el FMI recibe cuatro dólares de otros países”. Es esta centralización de recursos lo que permite al Fondo actuar como la red de seguridad financiera mundial.

Prestamista “de última instancia” y “senior”

El FMI es enfático al separar sus funciones de las de otras entidades como el Banco Mundial. “El FMI no ofrece ayuda para el desarrollo o financiamiento para proyectos, como serían los préstamos para construir infraestructura”, aclara el organismo. Su función es la de un “bombero” financiero que proporciona inyecciones de liquidez temporal ante crisis de balanza de pagos.

Esta naturaleza “contracíclica” —prestar cuando el sector privado se retira— explica la altísima concentración de sus préstamos. Argentina encabeza un podio donde los cinco principales deudores concentran poco más del 61% de la cartera activa pendiente de pago. Detrás de los USD 56.958 millones de Argentina, se ubican Egipto (USD 20.296 millones), Ucrania (USD 14.907 millones), Paquistán (USD 10.028 millones) y Ecuador (USD 9.768 millones).

Semejante nivel de exposición en apenas cinco clientes sería prohibitiva para cualquier institución financiera privada. El Fondo justifica esta estructura por su condición de acreedor privilegiado, lo que le otorga prioridad de cobro y lo sitúa al margen de los recortes o quitas que suelen ocurrir en las reestructuraciones de deuda soberana. Según el organismo, sus préstamos “siempre se han reembolsado”.

Tasas de interés y condicionalidad

El financiamiento que el FMI otorga no es gratuito, pero sí se presenta como más accesible que las alternativas de mercado para países en dificultades. Los intereses que pagan los prestatarios sirven para compensar a los países acreedores —aquellos con cuentas externas sólidas— por los recursos puestos a disposición.

A diferencia de la banca privada, el acceso a las tasas del FMI exige el cumplimiento de "condicionalidades" técnicas. (Reuters)

“Los países prestatarios que acceden a los préstamos generales o no concesionarios del FMI pagan una tasa de interés igual a la que se paga a los países acreedores, más un pequeño margen”, detalla el ente. En 2024, unos 50 países acreedores recibieron aproximadamente USD 5.000 millones en concepto de intereses por los fondos aportados a la cooperativa.

Sin embargo, este “balón de oxígeno macroeconómico” viene con condiciones. Para abordar los problemas estructurales que llevaron a la crisis, los préstamos están sujetos al diseño y la “condicionalidad” de los programas del FMI. Este marco técnico busca asegurar que el país recupere la sostenibilidad financiera y pueda, eventualmente, devolver los recursos a la reserva común.

Autofinanciamiento administrativo

Un aspecto poco conocido es cómo el FMI paga sus propios gastos operativos, desde los salarios de sus economistas hasta las misiones técnicas de revisión (como las del Artículo IV). El organismo asegura que no utiliza recursos de los contribuyentes de los países miembros para estos fines.

“Este gasto se atiende en su totalidad con los ingresos procedentes de sus operaciones de préstamo y sus inversiones”, afirma el Fondo. Esta gestión le ha permitido mantener un presupuesto administrativo que, ajustado por inflación, se ha mantenido estable durante los últimos 20 años. Los excedentes generados por los intereses y las inversiones de sus reservas se reinvierten para seguir fortaleciendo el balance de la institución.

Realidad “elemental” en un sistema complejo

Pese a la complejidad de los Derechos Especiales de Giro (DEG) y las fórmulas de cuotas, el Fondo insiste en que su esencia es simple. El organismo cita las palabras de Henry Morgenthau en la Conferencia de Bretton Woods de 1944: “Los detalles del acuerdo monetario y financiero internacional pueden parecer misteriosos. Sin embargo, en el centro del mismo se encuentran las realidades más elementales de la vida cotidiana”.

Para la economía internacional, esa realidad se traduce en que apoyar a un país en crisis redunda en beneficio de todos, evitando que la inestabilidad se propague a través de los flujos de capital o presiones migratorias. En este esquema, Argentina sigue siendo el caso testigo de mayor peso: un tercio de la capacidad de préstamo ejecutada por esta “cooperativa global” está destinada a sostener la estabilidad de la tercera economía de América Latina.