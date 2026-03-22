Economía

Presupuesto y crédito: más de la mitad de las familias no llega al 20 del mes y 9 de cada 10 tiene dificultades para pagar las deudas

Los datos surgen de una encuesta privada que revela el deterioro detrás de los aumentos de la morosidad crediticia que muestran los informes del Banco Central

Guardar
economía, finanzas (Imagen Ilustrativa Infobae)
economía, finanzas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente morosidad crediticia de las familias, que se cuadruplicó durante el último año y en enero había alcanzado el 10,6%, según datos del Banco Central (BCRA), se habría agravado entre febrero y marzo.

Según una encuesta privada correspondiente a este último es, el 56,4% de los hogares se endeuda y más de la mitad no llega al día 20 del mes.

La situación se refleja claramente en el reciente Monitor de Opinión Pública (MOP) de la consultora Zentrix, según la cual el 26,2% de los hogares que se endeuda lo hace para cubrir gastos cotidianos, el 19,9% para poder pagar tarjetas de crédito y un 18,9% para cubrir otras deudas, el 6,6% para pagar servicios, el 5,2% para gastos de alquiler o vivienda y el 3,9% para afrontar gastos de salud. Esto es, la propia dinámica de la deuda y otros rubros básicos suman más del 80% de las razones del endeudamiento, que adquiere así dinámica propia.

El crédito como salvavida

“De esta manera, se reconfigura el mapa del endeudamiento familiar: de herramienta financiera a mecanismo de subsistencia”, dice el informe, para describir el escenario en que crece la desaprobación del Gobierno nacional.

infografia

El endeudamiento surge como respuesta al deterioro de los ingresos. El 56,4% de los encuestados tomó crédito en los últimos seis meses y, al interior de ese grupo, casi 9 de cada 10 ya tiene dificultades para pagarlo. El 83,9% de los encuestados afirmó que su salario corre detrás de la inflación.

La tendencia a endeudarse no es un hecho aislado sino que -señala Zentrix- “se inserta en una percepción social más amplia de fragilidad”. Más del 53% de la población se representa como clase baja “no sólo como una definición identitaria, sino como la expresión de una experiencia económica concreta, que también se refleja en la evaluación del contexto general: cerca de 6 de cada 10 consideran que la situación del país es mala o muy mala”.

infografia

De este modo, las decisiones económicas se reorganizan bajo una lógica defensiva: ya no se trata de mejorar la posición económica sino de sostener niveles mínimos de consumo.

Deterioro salarial

La deuda deja de ser algo excepcional y se vuelve un recurso recurrente para compensar la pérdida de poder adquisitivo, aportar lo que falta, al costo de acumular dificultades para pagarla.

Según el Monitor, los problemas de repago (que están detrás del aumento de morosidad que precisan los datos del BCRA) ya no son un dato pasajero o puntual, sino que reflejan el endeudamiento como sustituto del ingreso.

infografia

“Los datos describen un mecanismo de ajuste a nivel de los hogares que se articula en cuatro etapas: caída del poder adquisitivo; dificultad para sostener el consumo mensual; recurso al endeudamiento para cubrir esa brecha, y creciente incapacidad para cumplir con esas obligaciones”, dice un pasaje del informe, que describe a la situación no como un circuito marginal, sino uno mayoritario y temporariamente equilibrador. “El resultado no es sólo financiero, sino también social: una economía donde la vulnerabilidad deja de ser una condición transitoria y comienza a estructurar las decisiones cotidianas de una parte significativa de la población”.

La brecha entre situación y los datos

La misma encuesta refleja una creciente desconfianza o dudas sobre la calidad de los datos oficiales para reflejar la evolución de la economía. Según la encuesta, en marzo, el 65,8% de la población consideró que el dato de inflación publicado por el Indec no reflejó bien la inflación que los encuestados perciben en su vida diaria.

“No se trata sólo de una discusión técnica sobre índices, sino de una brecha cada vez más visible entre el número oficial y la economía vivida en los hogares”, De hecho, explica el informe, ”cuando el 83,9% afirma que su salario no le gana a la inflación, la percepción social tiende a contrastar de manera directa el dato oficial con el resultado concreto en su bolsillo”.

infografia

La encuesta de Zentrix muesta que solo 28,7% de los encuestados consideró su situación económica personal como “buena” o “muy buena” (en enero la suma daba 39%), un 31,8% la consideró “regular” y 40,1% la describió como “mala” o “muy mala” (contra 31% que elegía alguna de esas opciones en enero)

El trabajo muestra también un claro deterioro político de la imagen del gobierno: solo 28,5% de los encuestados “aprueba” su gestión, contra 53,3% que la “desaprueba”. En cuanto a la imagen del presidente Javier Milei, las opiniones positivas cayeron de 47% en enero a 40,3% en marzo, en tanto la imagen negativa creció en el mismo período de 46 a 51 por ciento.

El Monitor abarcó en marzo “1.198 casos válidos con cobertura nacional” y un margen de error téorico del ±2,83 por ciento.

Temas Relacionados

PresupuestoCréditoDeudaMorosidadBCRAZentrixSalariosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una fintech chilena desembarca en Argentina con la mirada puesta en el negocio de las apuestas en línea

Con una inversión inicial de USD 2,5 millones, la paytech ProntoPaga inicia sus operaciones en el país para ofrecer soluciones de procesamiento de pagos de alto volumen.

Una fintech chilena desembarca en

Cuál es la marca de autos premium que rompió el molde y duplicó sus ventas en el último año en Argentina

A pesar de ser una marca de Toyota, Lexus nació en EEUU y llegó a Japón 15 años después. Con la eliminación del impuesto al lujo, en Argentina pasa a ser un competidor de las 3 grandes marcas alemanes que dominan el mercado

Cuál es la marca de

El Gobierno renuncia al mercado internacional y apuesta a un repunte de la actividad en el segundo trimestre

En medio de la guerra y con un riesgo país arriba de los 600 puntos, se diluyen las chances de reabrir el financiamiento externo. El ingreso de dólares de la cosecha gruesa, una desaceleración de la inflación y la mejora del salario real serán claves para el período que viene

El Gobierno renuncia al mercado

Clima de Negocios: en medio de las dudas energéticas globales, viaje al corazón del proyecto que duplicará el negocio petrolero del país

El Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) cumplió el hito de pasar por debajo del Río Negro, en la Patagonia. Su trazado conectará Vaca Muerta con el Atlántico y permitirá exportar crudo por unos USD 15.000 anuales

Clima de Negocios: en medio

Cambios en las patentes de medicamentos: cómo sigue la tensión entre los laboratorios y qué pasará con los precios

La medida del Gobierno podría poner una tregua a la histórica disputa entre laboratorios nacionales y extranjeros. El impacto de la resolución y la expectativa por un organismo oficial a crearse

Cambios en las patentes de
DEPORTES
Con Lionel Messi de titular,

Con Lionel Messi de titular, Inter Miami se enfrenta al New York City por la MLS

River Plate visitará a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Ángel Di María obtuvo su título de director técnico: el histórico compañero de Argentina que podría acompañarlo

El argentino Marco Morelli logró su primer podio en Moto3: su fantástica maniobra para superar a cuatro rivales

Wayne Rooney puso en duda la grandeza de Neymar: “Nunca fue de talla mundial”

TELESHOW
Entre cultura, sabores y afectos:

Entre cultura, sabores y afectos: Julieta Ortega mostró cómo fue su escapada a Nueva York

En plena polémica con Emilia Mernes indican que una amiga suya le copió un particular look a María Becerra en un show

Daniela Ballester detalló por primera vez cómo vivió el ACV que tuvo y cómo pidió ayuda: “Me encontré tirada en casa”

Lali Espósito y Peter Lanzani juntos en una cena con amigos: la foto que disparó rumores de un futuro proyecto

El llamativo look urbano de Wanda Nara en China: cómo adaptó el free style al lujo asiático y se volvió viral

INFOBAE AMÉRICA

Israel atacó bases militares y

Israel atacó bases militares y centros de producción de armas del régimen iraní en Teherán

José Antonio Kast afirmó que Chile debe “cuidar las relaciones comerciales con todos los países”

Francia celebra la última ronda de las elecciones municipales de cara a las presidenciales de 2027

La pintura que nadie esperaba: así fue el increíble redescubrimiento de John Constable en el corazón de Texas

Trump anunció que enviará agentes del ICE a los aeropuertos el lunes para reforzar la seguridad