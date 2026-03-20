Economía

Banco Macro adquirió el 50% de Banco Sáenz para profundizar su estrategia digital junto a Personal Pay

La operación, pendiente de aprobación por el Banco Central de la República Argentina, refuerza la integración entre banca tradicional y soluciones fintech, ampliando la propuesta de servicios financieros en el mercado argentino

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l acuerdo fortalece servicios digitales
l acuerdo fortalece servicios digitales y amplía el alcance de las billeteras virtuales en el mercado argentino (Crédito: Banco Macro)

Banco Macro adquirió el 50% del paquete accionario de Banco Sáenz, mientras que la otra mitad quedará en manos de Fintech Digital LLC. “Esta transacción estratégica es complementaria al reciente ingreso a Personal Pay con el 50% del paquete accionario, la billetera de Personal, en sociedad con Telecom Argentina, la cual se concretó en enero de éste año”, señaló Macro en un comunicado. La operación deberá ser aprobada por el Banco Central de la República Argentina, por lo que en lo inmediato no traerá ningún cambio para los clientes de ninguna de las entidades que participaron.

La decisión de Banco Macro se inscribe en una estrategia orientada a fortalecer y ampliar su ecosistema digital. La entidad comunicó el acuerdo y destacó que la compra permite complementar el ingreso a Personal Pay, wallet digital desarrollada en alianza con Telecom Argentina.

Según el comunicado, “el banco adquirido permitirá que los clientes de Personal Pay accedan a servicios financieros, lo que ofrece la ventaja de contar con independencia comercial y operativa respecto de Banco Macro, junto con la agilidad que requiere un negocio fintech como Personal Pay”. La integración con la billetera de Personal pretende ofrecer un servicio más amplio a los usuarios, manteniendo la autonomía operativa necesaria para el desarrollo de soluciones digitales.

El texto oficial remarcó que la sociedad con Telecom Argentina en Personal Pay, la billetera de Personal, ahora complementada con esta adquisición, busca ampliar el ecosistema de servicios financieros mediante un nuevo modelo de negocio. El objetivo es llegar a más argentinos con una propuesta que combine la facilidad de uso de una billetera con una oferta de servicios financieros ampliada y el respaldo de un banco líder. La compañía aclaró que, hasta que el Banco Central de la República Argentina apruebe la operación, Banco Sáenz seguirá funcionando como una entidad independiente, sin cambios inmediatos para los clientes.

Seguridad y flexibilidad

En el comunicado, Jorge Brito, presidente de Banco Macro, expresó: “Con esta operación, Banco Macro ratifica su compromiso con el país, su vocación de crecimiento y su posición de liderazgo en la innovación financiera, impulsando un modelo de negocio que fusiona la seguridad jurídica del sistema bancario con la flexibilidad y el dinamismo de los ecosistemas digitales”. El directivo puso el foco en el compromiso institucional y el liderazgo de la entidad en el proceso de transformación digital del sistema financiero argentino.

Por su parte, Juan Parma, CEO de Banco Macro, destacó: “Esta adquisición complementa muy bien a nuestra reciente asociación en Personal Pay junto a Telecom Argentina, y representa un gran paso en la construcción de un modelo de negocio sin precedentes, que combina toda la facilidad de uso de una billetera digital, con el acceso ampliado a más servicios financieros para más argentinos, con el respaldo de un banco líder”. La declaración subrayó la visión estratégica de la entidad en materia de innovación y la apuesta por modelos integrados de banca y tecnología.

Dentro de la misma comunicación, Martín Heine, CEO de Personal Pay, señaló: “Seguimos dando pasos en nuestro propósito, este nuevo hito acentúa la combinación de dos ecosistemas únicos en Argentina, el universo techco y la banca. Desde Personal Pay estamos cada vez más cerca de redefinir lo que significa ‘experiencia financiera’ con soluciones rápidas, seguras y personalizadas”. La alianza busca capitalizar el cruce entre servicios tecnológicos y bancarios, generando un entorno en el que la oferta digital gane protagonismo en el acceso a productos y servicios financieros.

Banco Macro cuenta con 8.490 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y casi 500 puntos de atención en todo el país, lo que lo posiciona como “el banco privado con mayor red de sucursales en la Argentina”, señaló el comunicado.

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