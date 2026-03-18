Economía

Megafusión entre dos cadenas de supermercados: 12 sucursales, 1.600 empleados y un centro logístico cambian de dueño

La Anónima alcanzó un acuerdo con Grupo Libertad para quedarse con doce hipermercados y busca potenciar su presencia en todo el país

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La Anónima alcanzó un acuerdo
La Anónima alcanzó un acuerdo con Grupo Libertad para el traspaso de 12 hipermercados, un centro logístico y 1.600 empleados. (Imagen ilustrativa Infobae)

En un movimiento que redefine la estructura del rubro de supermercados minoristas en el país, La Anónima y Grupo Libertad alcanzaron un acuerdo para la compra de doce hipermercados Libertad, un centro logístico y la transferencia de más de 1600 empleados. La empresa patagónica capitaliza la oportunidad para crecer estratégicamente en las zonas centro y norte de Argentina, mientras la firma vendedora refuerza su estrategia de desarrollo inmobiliario comercial en el interior.

La adquisición implica que La Anónima sumará un centro de distribución y una docena de sucursales: cuatro en Córdoba, dos en Tucumán y otras en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero. Este paso alinea la expansión geográfica de la compañía con su plan de consolidarse como la cadena de supermercados con mayor alcance en el interior argentino.

El convenio también establece que los trabajadores de los establecimientos involucrados pasarán a formar parte de la nómina de La Anónima, lo cual garantiza la continuidad de las fuentes de trabajo y la estabilidad en la transición operativa. Ambas compañías remarcaron que este proceso se desarrollará de forma gradual durante los próximos meses y que el servicio a los clientes no sufrirá interrupciones.

Federico Braun, presidente de La Anónima, resaltó la relevancia que tiene este acuerdo para la compañía: “Este acuerdo nos abre una oportunidad única de crecimiento y expansión en una región donde La Anónima casi no tenía presencia, lo que nos permite llegar a nuevos clientes y comunidades. Estamos convencidos de que estas tiendas potenciarán nuestra red comercial y refuerzan nuestro compromiso con el desarrollo del país”.

Con este acuerdo, La Anónima
Con este acuerdo, La Anónima busca seguir expandiéndose por Argentina. (Fuente: Gentileza La Anónima)

Por su parte, Carlos Calleja, vicepresidente de Grupo Libertad, expresó: “Estamos muy orgullosos de este acuerdo con La Anónima; sabemos que nuestras tiendas quedan en las mejores manos y que se generarán nuevas oportunidades para colaboradores, proveedores y clientes”.

Al mismo tiempo, el ejecutivo remarcó que desde el grupo focalizarán las operaciones en los centros comerciales Paseo Libertad para ofrecer la “mejor experiencia” a sus clientes. “Expandir nuestro Real Estate en Argentina nos permite trabajar por la sostenibilidad de la empresa en el corto, mediano y largo plazo, con un negocio que genera valor en el país y en la región”, sumó Calleja.

En tanto, La Anónima, cuyo centro operativo es La Patagonia, busca reforzar su presencia en el centro y el norte del país. A partir de esta adquisición, la compañía se consolida como el actor con mayor despliegue territorial en el interior argentino, con un total de 171 sucursales en 91 ciudades tras la integración de los nuevos locales.

El acuerdo también marca una nueva etapa para Grupo Libertad, que afianza su rol como operador inmobiliario. La firma gestiona 1.300 comercios en 14 Centros Comerciales Paseo Libertad y, desde comienzos de 2024, forma parte del Grupo Calleja, conglomerado líder en el rubro supermercados bajo la marca Súper Selectos en El Salvador, con presencia también en Colombia y Uruguay.

Grupo Libertad continuará profundizando su
Grupo Libertad continuará profundizando su rol en el negocio del real estate tras la venta de los supermercados. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ambas compañías subrayaron en su comunicado que la operación refleja “una visión compartida de desarrollo del comercio en Argentina, fortaleciendo las economías regionales, impulsando inversiones y generando oportunidades de crecimiento para colaboradores, proveedores y comunidades locales”.

La Anónima, con 117 años de historia, es una de las empresas más tradicionales del país en el sector supermercadista, con fuerte implantación patagónica y en ciudades pequeñas y medianas. La firma sostiene como misión superar las expectativas de sus clientes, crear experiencias positivas y construir lazos de confianza en las comunidades donde desarrolla su actividad. Entre sus objetivos, se destaca la apertura de nuevas sucursales y la incorporación de productos y servicios para adaptarse a las demandas de los consumidores.

Desde el lado de Grupo Libertad, la operación permite profundizar su especialización en la administración de espacios comerciales y de esparcimiento bajo la marca Paseo Libertad en nueve provincias. Estos centros funcionan como puntos de encuentro al integrar servicios, gastronomía y entretenimiento.

El proceso de traspaso de los locales y personal continuará en los próximos meses, con el objetivo de mantener la normalidad en la atención y asegurar la transición sin sobresaltos para clientes y colaboradores.

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