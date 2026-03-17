Un gigante de Wall Street advirtió que los mercados subestiman el impacto de la guerra en Irán

Operadores de bolsa en el NYSE de Nueva York

Los inversionistas podrían estar subestimando hasta qué punto la guerra con Irán puede desencadenar turbulencias económicas mundiales, advirtió el economista global de Bank of America Securities, Antonio Gabriel.

“Si bien una resolución rápida del conflicto es ciertamente una posibilidad, consideramos igualmente probable que se prolongue hasta el segundo trimestre, y no se puede descartar una guerra más prolongada”, escribió Gabriel en una nota el lunes. “Sin embargo, los mercados parecen estar descontando un shock en gran medida transitorio”, destacó.

El índice S&P 500 cayó apenas un 4% desde su máximo histórico, lo que Gabriel considera una señal de que los inversionistas se mantienen relativamente tranquilos respecto a la guerra, incluso mientras la preocupación por la inflación lleva a los operadores a moderar sus expectativas sobre cuánto recortará la Reserva Federal las tasas de interés este año. Los compradores que aprovecharon las caídas parecieron entrar al mercado el lunes, y el índice de referencia subía recientemente alrededor de un 1% mientras bajaban los precios del petróleo.

El S&P 500 se mantiene

“En nuestra opinión, los mercados se centran principalmente en la inflación, mientras que escenarios más disruptivos para el crecimiento global podrían estar subestimados”, escribió Gabriel.

Con la trayectoria de la guerra lejos de estar clara, Wall Street intenta determinar cómo el conflicto terminará afectando a las acciones. Por ahora, estrategas de Goldman Sachs Group y Morgan Stanley se mantienen optimistas sobre las acciones, destacando el respaldo del crecimiento de las ganancias y las valoraciones menos infladas. Aun así, los mercados están “un poco complacientes” frente a la guerra, según Stephen Parker, codirector de estrategia global de inversión en JPMorgan Private Bank.

Mientras tanto, en RBC Capital Markets, la jefa global de estrategia de materias primas, Helima Croft, elevó su estimación sobre la duración del conflicto y su impacto en los precios del petróleo.

“La ampliación de los objetivos bélicos de Estados Unidos, así como las capacidades asimétricas de Irán y su deseo de restaurar la disuasión, podrían prolongar el conflicto hasta bien entrada la primavera”, escribió Croft. “Creemos que superaremos los máximos del petróleo de la guerra entre Rusia y Ucrania de USD 128 por barril en 2022 si el conflicto continúa otras tres o cuatro semanas con avances mínimos en la seguridad marítima, y que superaremos el pico de USD 146 por barril de 2008 si se extiende durante varios meses más”.

Mercados

El crudo West Texas Intermediate (WTI) se mantuvo ayer en torno a los 93 dólares.

Este lunes, repuntaron los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos gracias a la mejora del apetito por el riesgo, a medida que los precios del petróleo caían y los mercados bursátiles se recuperaban, aunque las ganancias eran moderadas, ya que los inversores siguen evaluando cuánto tiempo podría durar la guerra en Irán.

El fuerte alza de los precios del crudo -y la perspectiva de mayores presiones inflacionistas a nivel mundial- impulsó el repunte de los rendimientos en toda la curva la semana pasada. Los futuros del crudo en Estados Unidos CLc1 se han disparado más de un 40% desde principios de marzo, encaminándose hacia su mayor avance mensual desde mayo de 2020.

Los operadores del mercado señalaron que el apetito por el riesgo es algo mayor en comparación con la semana pasada, ya que se han producido conversaciones sobre el fin del conflicto o alguna resolución sobre cómo ponerle fin. Todo en un contexto en el que el presidente Donald Trump también pidió una coalición de naciones para ayudar a reabrir el vital estrecho de Ormuz y advirtió de que la alianza de la OTAN se enfrenta a un futuro “muy malo” si sus miembros no acuden en ayuda de Washington.

Con información de Bloomberg y Reuters