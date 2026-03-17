Economía

Un gigante de Wall Street advirtió que los mercados subestiman el impacto de la guerra en Irán

“Los mercados parecen estar descontando un shock en gran medida transitorio”, dijeron desde Bank of America Securities

Guardar
Operadores de bolsa en el
Operadores de bolsa en el NYSE de Nueva York

Los inversionistas podrían estar subestimando hasta qué punto la guerra con Irán puede desencadenar turbulencias económicas mundiales, advirtió el economista global de Bank of America Securities, Antonio Gabriel.

“Si bien una resolución rápida del conflicto es ciertamente una posibilidad, consideramos igualmente probable que se prolongue hasta el segundo trimestre, y no se puede descartar una guerra más prolongada”, escribió Gabriel en una nota el lunes. “Sin embargo, los mercados parecen estar descontando un shock en gran medida transitorio”, destacó.

El índice S&P 500 cayó apenas un 4% desde su máximo histórico, lo que Gabriel considera una señal de que los inversionistas se mantienen relativamente tranquilos respecto a la guerra, incluso mientras la preocupación por la inflación lleva a los operadores a moderar sus expectativas sobre cuánto recortará la Reserva Federal las tasas de interés este año. Los compradores que aprovecharon las caídas parecieron entrar al mercado el lunes, y el índice de referencia subía recientemente alrededor de un 1% mientras bajaban los precios del petróleo.

El S&P 500 se mantiene
El S&P 500 se mantiene

“En nuestra opinión, los mercados se centran principalmente en la inflación, mientras que escenarios más disruptivos para el crecimiento global podrían estar subestimados”, escribió Gabriel.

Con la trayectoria de la guerra lejos de estar clara, Wall Street intenta determinar cómo el conflicto terminará afectando a las acciones. Por ahora, estrategas de Goldman Sachs Group y Morgan Stanley se mantienen optimistas sobre las acciones, destacando el respaldo del crecimiento de las ganancias y las valoraciones menos infladas. Aun así, los mercados están “un poco complacientes” frente a la guerra, según Stephen Parker, codirector de estrategia global de inversión en JPMorgan Private Bank.

Mientras tanto, en RBC Capital Markets, la jefa global de estrategia de materias primas, Helima Croft, elevó su estimación sobre la duración del conflicto y su impacto en los precios del petróleo.

“La ampliación de los objetivos bélicos de Estados Unidos, así como las capacidades asimétricas de Irán y su deseo de restaurar la disuasión, podrían prolongar el conflicto hasta bien entrada la primavera”, escribió Croft. “Creemos que superaremos los máximos del petróleo de la guerra entre Rusia y Ucrania de USD 128 por barril en 2022 si el conflicto continúa otras tres o cuatro semanas con avances mínimos en la seguridad marítima, y que superaremos el pico de USD 146 por barril de 2008 si se extiende durante varios meses más”.

Mercados

El crudo West Texas Intermediate (WTI) se mantuvo ayer en torno a los 93 dólares.

Este lunes, repuntaron los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos gracias a la mejora del apetito por el riesgo, a medida que los precios del petróleo caían y los mercados bursátiles se recuperaban, aunque las ganancias eran moderadas, ya que los inversores siguen evaluando cuánto tiempo podría durar la guerra en Irán.

El fuerte alza de los precios del crudo -y la perspectiva de mayores presiones inflacionistas a nivel mundial- impulsó el repunte de los rendimientos en toda la curva la semana pasada. Los futuros del crudo en Estados Unidos CLc1 se han disparado más de un 40% desde principios de marzo, encaminándose hacia su mayor avance mensual desde mayo de 2020.

Los operadores del mercado señalaron que el apetito por el riesgo es algo mayor en comparación con la semana pasada, ya que se han producido conversaciones sobre el fin del conflicto o alguna resolución sobre cómo ponerle fin. Todo en un contexto en el que el presidente Donald Trump también pidió una coalición de naciones para ayudar a reabrir el vital estrecho de Ormuz y advirtió de que la alianza de la OTAN se enfrenta a un futuro “muy malo” si sus miembros no acuden en ayuda de Washington.

Con información de Bloomberg y Reuters

Temas Relacionados

Wall StreetGuerra en Medio OrienteMedio OrienteRégimen de IránIránBank of America SecuritiesPetróleoEstrecho de OrmuzGasGas licuadoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Con riesgo país de vuelta en 600 puntos, resurge el interés del mercado por los bonos en dólares

Los activos argentinos sufrieron un retroceso significativo desde que empezó la guerra. La baja de las tasas y del tipo de cambio reducen el incentivo del “carry trade”, por lo que ganan peso las opciones en moneda dura

Con riesgo país de vuelta

¿Repunta el consumo?: cuáles son los tres factores que limitan el poder de compra de los argentinos

Consultoras y entidades advierten que la economía de los hogares argentinos permanece condicionada por el retroceso del trabajo formal, la debilidad del salario real y las restricciones en el acceso al crédito

¿Repunta el consumo?: cuáles son

Una automotriz vuelve a vender un modelo de vanguardia en Argentina: cómo es y cuánto cuesta

Después de tres años con modelos de acceso y un crecimiento en volumen, Citroën vuelve a importar de Francia un 0 km de alta tecnología con motorización híbrida

Una automotriz vuelve a vender

Cosecha récord, pero menos dólares: el agro aportaría USD 34.500 millones en 2026

La quita de retenciones de septiembre de 2025 y el encarecimiento de los costos logísticos por el conflicto en Medio Oriente moderan las expectativas para este año. El aporte por retenciones sería similar al de 2025

Cosecha récord, pero menos dólares:

Cautela en los mercados: cuáles son los factores que amortiguan el impacto de la crisis de Medio Oriente en Argentina

Los inversores se muestran cautelosos y no se apresuran a comprar ni vender activos, mientras se extiende el conflicto en Irán y el barril de petróleo no baja de 100 dólares

Cautela en los mercados: cuáles
DEPORTES
Paso a paso: cómo hará

Paso a paso: cómo hará Boca Juniors para ampliar el aforo de la Bombonera a 80.000 espectadores

Tras el triunfo de Racing y las derrotas de San Lorenzo e Independiente, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura

Superstición en el fútbol argentino: aparecieron dientes de ajo en la previa del duelo entre Instituto e Independiente

Jugó en la selección de Italia, tuvo un paso fugaz por Racing y se convirtió en jugador y vicepresidente de un club europeo

La contundente frase de Damián Ayude tras la derrota de San Lorenzo por 5-2 ante Defensa y Justicia

TELESHOW
Quién fue el cuarto eliminado

Quién fue el cuarto eliminado en Gran Hermano Generación Dorada: así fue su salida de la casa

Cantó en Es mi sueño, emocionó al recordar a su abuelo y Jimena Barón fue rotunda: “Naciste con un micrófono en la mano”

Sebastián Graviotto, el ex de Juana Repetto, contó su decisión tras volver a ser padre: “Me hice la vasectomía al mes”

Violeta Kreimer, ganadora argentina de un Premio Oscar 2026 a Mejor cortometraje de ficción: “Me sentí Messi”

Pedro Rosemblat reaccionó al enojo de Moria Casán: “Cómo le voy a tener miedo”

INFOBAE AMÉRICA

Rubio dialogó con Japón y

Rubio dialogó con Japón y Corea del Sur tras el pedido de Trump para proteger el estrecho de Ormuz y garantizar el flujo de petróleo

El líder supremo de Irán nombró a Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria, como su nuevo asesor militar

Marcelo Brodsky, una cita ineludible con la memoria de los desaparecidos de la dictadura

Irán atacó con drones y misiles la embajada de Estados Unidos en Irak

Una casa habitada por recuerdos: la memoria según María del Mar Ramón