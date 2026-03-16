El Banco Central compró dólares pero las reservas perforaron los USD 45.000 millones por un pago de deuda

El BCRA compró más de USD 3.300 millones en las últimas 49 jornadas consecutivas. REUTERS/Agustin Marcarian

En un escenario de estabilidad cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvo su postura compradora en el mercado de divisas durante 49 ruedas seguidas. Este lunes sumó otros USD 50 millones, acumulando más de 3.300 millones de dólares en lo que va del año.

Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario en enero, el BCRA adquirió USD 3.348 millones, lo que equivale a poco más de un tercio de la meta anual prevista para 2026.

Para llevar a cabo estas compras, el organismo emite pesos sin esterilizar, mientras que el Tesoro retira parte de ese dinero mediante colocaciones de deuda en el ámbito doméstico. En las últimas subastas, el Ministerio de Economía decidió no incrementar la base monetaria con el objetivo de evitar presiones sobre los precios y el tipo de cambio.

Las proyecciones oficiales estiman que la acumulación neta de reservas para 2026 se ubicará entre 10.000 millones y 17.000 millones de dólares, dependiendo tanto de la demanda de pesos como de la oferta de divisas. El titular del BCRA, Santiago Bausili, afirmó que el ritmo de compras dependerá de la demanda de moneda nacional y del ingreso de dólares. Hasta el momento, la acumulación anual supera el 33% del objetivo.

La autoridad monetaria fijó un tope diario para sus compras de dólares, equivalente al 5% del volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios, y estableció acuerdos con empresas y entidades para canalizar operaciones fuera del segmento mayorista, buscando moderar la presión sobre el tipo de cambio.

Las reservas internacionales se ubicaron en USD 44.788 millones, lo que representa una disminución de USD 871 millones respecto a la última rueda. Fuentes del Central señalaron que la caída obedeció a pagos a organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por 450 millones de dólares. En simultáneo, indicaron que las cotizaciones de divisas y activos en poder del BCRA descendieron en torno a los 100 millones de dólares en la rueda.

Al cierre del mes pasado, el stock de reservas extranjeras ascendía a USD 46.905 millones, el máximo desde el comienzo de la gestión actual y el nivel más alto en seis años, cuando se registraron 47.448 millones de dólares. Los pagos de deuda y las variaciones en los precios de los activos afectan estas cifras.

Al mismo tiempo, al avance en la acumulación de reservas se vio condicionado por los compromisos financieros del Tesoro, que acudió al BCRA para adquirir divisas destinadas a cancelar vencimientos de deuda, lo que incidió en el resultado final y limitó el aumento del stock.

En cuanto al ingreso de divisas que posibilita la compra de la autoridad monetaria, respondió principalmente a la liquidación de exportaciones agrícolas y a la colocación de deuda por parte de empresas y gobiernos provinciales. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las emisiones de obligaciones negociables y bonos provinciales sumaron 11.000 millones de dólares.

El dólar sigue a la baja

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), se registraron operaciones por USD 371 millones y el dólar mayorista retrocedió cuatro pesos, ubicándose en $1.396, una caída de 0,3 por ciento. Así, quedó un peso por debajo del nivel de cierre de febrero y acumuló una baja de 59 pesos, equivalente a 4,1%, en lo que va de 2026.

La oferta de divisas se mantuvo firme, a pocas semanas de comenzar la etapa de mayores liquidaciones del sector agroexportador. A esto se sumaron ingresos provenientes de colocaciones de deuda en el exterior por parte de empresas y provincias. Las tasas de interés en pesos continúan elevadas, lo que desalienta la demanda de dólares. Este escenario compensa cualquier presión alcista derivada de las compras diarias del Banco Central.

Para este lunes, la autoridad monetaria fijó el límite superior de la banda cambiaria en 1.632,48 pesos. Así, el tipo de cambio oficial se ubicó 236,48 pesos, o 16,9%, por debajo de ese techo, la mayor diferencia desde el 3 de julio del año pasado, cuando la brecha llegó a 17,2 por ciento.

El dólar para el público bajó cinco pesos (0,4%) en la jornada, cerrando a $1.415 para la venta en el Banco Nación. Este valor representa mínimos no observados desde el 24 de febrero. En marzo, el billete minorista retrocedió cinco pesos y, en lo que va de 2026, suma una caída de 65 pesos, equivalente a 4,4 por ciento.