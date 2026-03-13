El Banco Central volvió a comprar dólares, pero las reservas cerraron la semana a la baja

El BCRA hilvanó 48 jornadas consecutivas con compra de divisas. REUTERS/Irina Dambrauskas

En un contexto de estabilidad en el mercado cambiario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvo una posición compradora durante 48 jornadas consecutivas, fortaleciendo la compra diaria de divisas. Este viernes, incorporó USD 45 millones, lo que llevó el acumulado anual a casi 3.300 millones de dólares.

Con la implementación de la cuarta etapa del programa monetario en enero, la entidad alcanzó compras por USD 3.298 millones, cifra que representa más del 32% del objetivo previsto para todo 2026. Solo en febrero, las adquisiciones sumaron 1.555 millones de dólares.

Para concretar estas operaciones, el BCRA inyecta pesos sin recurrir a mecanismos de esterilización, mientras que el Tesoro absorbe parte de esa liquidez a través de emisiones de deuda en el mercado interno. En las últimas licitaciones, el Ministerio de Economía optó por no expandir la base monetaria, con el fin de limitar posibles presiones sobre los precios y el tipo de cambio.

De acuerdo con proyecciones oficiales, la meta de acumulación neta de reservas para 2026 se encuentra entre 10.000 millones y 17.000 millones de dólares, dependiendo tanto de la demanda de pesos como del flujo de divisas. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que el ritmo de compras estará condicionado por la demanda de moneda local y el ingreso de dólares. Hasta ahora, el ritmo anual de acumulación supera el 32% del objetivo establecido.

El BCRA estableció un límite diario para sus compras de divisas, equivalente al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios, y firmó acuerdos directos con empresas e instituciones para canalizar parte de las transacciones fuera del segmento mayorista, buscando reducir la presión sobre el dólar.

Las reservas internacionales descendieron a USD 45.659 millones, una baja de USD 109 millones frente al día anterior y de USD 345 millones en la semana. El mercado atribuyó esa caída a variaciones en los precios de monedas y materias primas, como el oro, que forman parte de las reservas del Central.

Al finalizar el mes pasado, las tenencias extranjeras se ubicaban en USD 46.905 millones, el nivel más alto desde el inicio de la actual gestión y el mayor en seis años, cuando el stock llegó a 47.448 millones de dólares. Los pagos de deuda y los cambios en la valuación de activos generan oscilaciones en ese saldo.

El ritmo de acumulación se vio limitado por la incidencia de los compromisos de deuda del Tesoro, que recurrió al BCRA para comprar divisas destinadas a cancelar vencimientos, influyendo en el resultado final e impidiendo un atesoramiento mayor.

El flujo de divisas que permitió este proceso provino en su mayor parte de la liquidación del sector agroexportador y de colocaciones de deuda por parte de empresas privadas y gobiernos provinciales. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las emisiones de obligaciones negociables y bonos provinciales alcanzaron los 11.000 millones de dólares.

El dólar cerró la semana a la baja

Con un volumen negociado de USD 447 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) —donde participan exportadores, importadores y el Banco Central— el dólar mayorista cerró la semana en 1.400 pesos. Este valor representa una suba de 5,5 pesos frente al cierre del jueves. No obstante, en el balance semanal, la divisa al por mayor retrocedió 16 pesos, tras haber acumulado una suba de 19 pesos en la semana anterior.

En cuanto al esquema de bandas cambiarias, el BCRA fijó el límite superior en $1.627,97. El precio mayorista actual se ubica un 16,28% por debajo de ese techo, lo que otorga un margen de incremento de 227,97 pesos antes de que el Banco Central deba intervenir para mantener la cotización dentro de los límites establecidos.