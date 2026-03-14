Por el bajo nivel de ventas, dos automotrices bajaron los precios de pick-ups y hay más financiación a tasa 0% a mitad de mes

Tres automotrices relanzaron financiaciones más amplias a tasa 0% para marzo. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el lapso de pocos días, el mercado automotor argentino tuvo más novedades que en los últimos meses. La caída de ventas general que se produjo en febrero y el reacomodamiento de precios de los autos que pagaban impuesto al lujo y ya no lo pagarán desde abril, generó que unos busquen clientes con baja de precios y otros con financiaciones especiales.

Estas novedades comerciales son más notorias en el rubro pick-ups, acaso porque el campo está entrando en la época de cosecha gruesa y se espera que en las próximas semanas se mueva el mercado de vehículos de trabajo, también hay nuevas financiaciones en autos que se aplicaron en los últimos días. Dos marcas bajaron precios y ya no hay camionetas de más de $100 millones.

“Es cierto que empieza una época que normalmente tiene suba de ventas por la actividad del campo, pero no es tan lineal. El productor primero paga lo que debe, porque están todos endeudados, después paga los insumos que necesita para trabajar, y después, si no tiene que renovar maquinaria, piensa en cambiar la camioneta. De todos modos, cuando empieza la cosecha y se van pagando esas deudas y compras, se dinamiza toda la economía de la región y se venden autos a los proveedores del agro. Probablemente no veamos este impulso del campo en marzo sino más bien en abril”, explicó el propietario de una cadena de concesionarias de las provincias de Santa Fe y Córdoba.

El modelo de acceso de Fiat Titano ahora es la pick-up más barata del mercado con un nuevo precio de $39.900.000

Nuevas ofertas y financiación

La campaña que más llamó la atención fue la que lanzó Stellantis con su pick-up Fiat Titano. Lo hizo en el marco de Expoagro, precisamente, con una promoción durante el mes de marzo que alcanza a la versión de entrada de gama, Endurance 4x2 con caja manual, que pasó de un precio de lista de $50.230.000 a un nuevo valor de $39.900.000, lo que implica una baja del 20%.

Más allá de ese modelo con rebaja de precio, el resto de la gama de Titano tiene nuevas financiaciones dirigidas especialmente al sector agropecuario con financiación a tasa fija 0% en 24 meses por hasta $30.000.000, con la posibilidad de extender la financiación hasta 60 meses.

A esta oferta sumaron también el Crédito Agro con cuota semestral, plazo de 24 meses, tasa del 19,9% y monto financiado de hasta $24.000.000; el Plan E-Cheq, con plazo de 11 meses, tasa 0% y monto financiado de hasta $24.000.000 ó el 50% del precio de lista; y financiación en dólares con plazos de 24 a 48 meses y una tasa de interés del 10,75%.

Toyota volvió a ofrecer financiación a tasa 0% para la pick-up Hilux, aunque con un cupo de 260 unidades

Otra terminal que lanzó una campaña de financiación fuera de lo convencional fue Toyota, especialmente para la pick-up Hilux, para la cual ofrece tasa 0% con crédito convencional y con crédito UVA. En el primer caso el monto máximo a financiar es de $15.000.000 a 12 meses de plazo; si se financia por método UVA hay dos planes diferentes que son por $25.000.000 a también con un año de plazo (12 meses), o de $18.000.000 pero con un monto menor de $18.000.000. En todos los casos aplica un cupo limitado de unidades para marzo de 260 camionetas que se ven alcanzadas por esta promoción.

Volkswagen, había anunciado su oferta de financiación para marzo con alcance para toda la gama de productos, con Polo “Track” y todas las versiones del Tera, Nivus, T-Cross, Taos, Virtus y Saveiro y una financiación a tasa 0% fija con un monto de $10.000.000 y un plazo de hasta 24 meses. Sin embargo, este jueves ampliaron la oferta y ahora se puede financiar los modelos Tera, Nivus y T-Cross con los mismos plazos y tasa 0% fija, pero por montos de hasta $24.000.000 a través de Volkswagen Financial Services.

Complementariamente, los modelos Vento GLI y Nuevo Tiguan ofrecen financiación de hasta 18 meses, también a tasa 0% fija, con un monto máximo de $15.000.000, y las versiones “Comfortline” y “Highline” del Volkswagen Polo se pueden financiar a tasa 0% fija con un monto máximo de $20.000.000 y un plazo de hasta 24 meses.

Las Volkswagen Amarok bajaron un 6% su precio a mitad de mes y ya no superan los $100.000.000 como estaban al comenzar marzo

En cuanto a la línea de trabajo, hay dos novedades tanto en precio como en financiación. Toda la gama de Volkswagen Amarok tuvo una baja de precios entre 5,8 y 6%, con lo cual la versión más cara, la Amarok Black Style V6 ya no tiene el precio de $105.156.800 sino que ahora cuesta $99.370.900.

A su vez, la versión de acceso, que tenía un precio de $58.255.550 ahora se vende en $54.980.250. Además está una nueva financiación para marzo de hasta $15.000.000 a tasa 0% fija y con un plazo de 18 meses.